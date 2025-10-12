نقاط رئيسية

تصدّرت عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) قائمة الخسائر الناتجة عن تصفيات السوق، بقيم بلغت 233 مليون دولار و180 مليون دولار على التوالي، وشملت تصفية الصفقات حوالي 200,000 متداول.

أشار ترامب إلى سيطرة الصين على 69% من إنتاج المعادن الثمينة في العالم كتبرير لزيادة الرسوم الجمركية واتخاذ إجراءاتٍ مضادة.

اكتسبت العملات البديلة بما فيها عملة لايتكوين (Litecoin-LTC) وعملة زي كاش (Zcash-ZEC) زخماً قوياً قبل إعلان ترامب الذي أبطل قراءات التحليل الفني، ما أدى إلى انقلاب سريع في المكاسب المحققة.

عاد سوق العملات الرقمية للتلوّن بالأحمر بالتزامن مع تهديد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين بحجة عدوانيّتها وتحكّمها بمعادن الأرض الثمينة، وبدا المُضاربون على ارتفاع الأسعار أكبرَ المتأثرين؛ بعد أن تمت تصفية صفقات مضاربةٍ على الارتفاع بقيمةٍ تجاوزت 770 مليون دولار خلال 24 ساعة.

وحصل موقعنا -بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر- على بياناتٍ من موقع Coinglass تكشف تصفية صفقاتٍ بقيمة 771.3 مليون دولار خلال تلك الفترة، منها 613 مليون دولار من الصفقات المضاربة على الارتفاع؛ وتصدّرت عملة إيثيريوم (Ethereum) البيانات بخسائرَ محققةٍ قدرها 233.32 مليون دولار خلال 24 ساعة، تبعتها عملة بيتكوين (Bitcoin) بخسائر بلغت 179.93 مليون دولار.

وتمت تصفية صفقات 200,000 متداولٍ تقريباً خلال هذه الحركة، فيما شهدَ زوجُ عملة بيتكوين/عملة الدولار (BTC/USD) على منصة Hyperliquid أكبر عملية تصفية بقيمةٍ اسميةٍ قدرها 11.61 مليون دولار. وتُعد Hyperliquid من أبرز منصات تداول العقود الدائمة ذات الأحجام الكبيرة في سوق العملات الرقمية، واكتسبت أهميةً خاصة لاستيعابها الصفقات المفتوحة من قبل كبار الحيتان.

الرسوم الجمركية وجدال المعادن النادرة بين ترامب والصين

تجددت الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة برئاسة ترامب والصين برئاسة شي جينبينغ (Xi Jinping)، وعاد التصعيد إلى الواجهة مجدداً من خلال تهديداتٍ علنيةٍ برفع الرسوم الجمركية واتخاذ غيرها من “الإجراءات المضادة” بحسب الرئيس ترامب.

وشاركت صحيفة Kobeissi Letter منشوراً يتحدث عن بعض التطورات المرتبطة بهذا الموقف؛ وأوضحت أن الرئيس الأمريكي تحدّث عن سيطرة الصين على إنتاج المعادن النادرة، وكيف أنها “أصبحت شديدة العدوانية” بهذا الخصوص، مضيفاً أن الدولة المنافسة تكذب “وتحتجز الكوكب كرهينةٍ” في لعبة “الاحتكار” التي تمارسها.

وبحسب تصريحات ترامب، تستعد الولايات المتحدة لفرض “زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية” إلى جانب دراسة “العديد من الإجراءات المضادة” الأخرى، فيما يتعرض سوق الأسهم الأمريكي وسوق الكريبتو لخسائرَ كبيرة سجّلا فيها أدنى مستوياتهما الأسبوعية على المخططات البيانية.

PRESIDENT TRUMP'S STATEMENT ON CHINA JUST NOW: 1. China is "becoming very hostile" and controlling rare earths 2. "Always felt that China is lying, and now, as usual, I have been proven right" 3. China is "holding the world captive" in a "monopoly position" 4. There is "no… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 10, 2025

ينبع هذا الخلاف بين ترامب والصين من هيمنة الأخيرة على 69% من إنتاج المعادن النادرة لعام 2023، ما يمنحها نفوذاً كبيراً على المواد الضرورية لتصنيع بطاريات المركبات الكهربائية وأنظمة الدفاع والتقنيات المتقدمة بحسب تقرير صادر عن Polytechnique Insight في كانون الثاني/يناير 2025.

من جهةٍ أخرى، استمرت النقاشات حول هيمنة الصين على المعادن النادرة طوال هذا العام، ما أثار جولاتٍ متكررةً من المفاوضات الدبلوماسية والتجاذبات بشأن القرارات الجمركية بين البلدين، وقد أدّى التصعيد الأخير إلى تحطيم التحليلات الفنية المرتبطة بالعملات الرقمية وإطلاق موجة تصفية صفقاتٍ كبيرة وغير متوقعة، وسجّلت العملات البديلة زخماً قوياً قبل تصريح ترامب؛ حيث تفوقت عملة لايتكوين (Litecoin) في أدائها على بقية المنافسين بارتفاع سعرها بنسبة 15%، كما سجّلت عملة زي كاش (Zcash) قمماً سعريةً محلية جديدةً بالقرب من 230$ لتبلغ مكاسبها التراكمية 600% خلال عام و300% خلال شهر، وذلك بحسب بيانات موقع CoinMarketCap اليوم.

في النتيجة، يحتاج المتداولون والمستثمرون اليوم إلى الانتظار والصبر لإعادة التموضع بشكلٍ مناسب، حيث تؤثر تطورات الاقتصاد الكلي وحروب الرسوم الجمركية على جميع الأسواق.