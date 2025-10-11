Chainalysis ترصد 75 مليار دولار من العملات الرقمية غير المشروعة مع سعي الحكومات لإنشاء احتياطيات استراتيجية

أبرز النقاط

تدفّقات العملات الرقمية غير المشروعة إلى البورصات تراجعت من 14 مليار دولار سنويًا إلى 7 مليارات في النصف الأول من عام 2025، مع تجنّب المجرمين تحويلها إلى عملات نقدية.

مديرو الشبكات المظلمة يسيطرون على أكثر من 46 مليار دولار من الأصول الرقمية، ما يشكّل النسبة الأكبر من الحيازات غير المشروعة على البلوكشين.

عمليات المصادرة الحكومية المنسّقة قد تعزّز احتياطيات الخزائن الوطنية مع سعي الدول إلى إنشاء احتياطيات استراتيجية من العملات الرقمية.

قالت شركة تحليل بيانات البلوكشين Chainalysis إن أكثر من 75 مليار دولار من العملات الرقمية غير المشروعة لا تزال مجمّدة على شبكات البلوكشين العامة دون أن تُمسّ.

وبحسب التقرير الأخير للشركة، تحتفظ محافظ مرتبطة بأنشطة إجرامية بما يقارب 15 مليار دولار من الأصول الرقمية، إلى جانب 60 مليار دولار أخرى في محافظ يُشتبه بارتباطها بشكل غير مباشر بعمليات احتيال أو اختراق أو أسواق مظلمة.

كما كشفت Chainalysis أن مديري الشبكات المظلمة وحدهم يسيطرون على أكثر من 46 مليار دولار من العملات الرقمية، ما يمثّل الجزء الأكبر من الاقتصاد الموازي في عالم الكريبتو.

ورغم أن البيتكوين لا يزال الأصل المهيمن من حيث القيمة بين حائزي العملات غير المشروعة، فإن حيازات الإيثريوم والعملات المستقرة شهدت نموًا سريعًا بفضل زيادة استخدامها واستقرار أسعارها النسبي.

الحكومات قد تستهدف العملات الرقمية غير المشروعة لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية

تُظهر بيانات Chainalysis أن التدفقات الواردة من المصادر غير المشروعة إلى البورصات المركزية للعملات الرقمية (CEXs) بلغت في المتوسط 14 مليار دولار سنويًا منذ عام 2020، لكنها تتراجع تدريجيًا. ففي النصف الأول من عام 2025 وحده، وصل نحو 7 مليارات دولار من الأموال غير القانونية إلى البورصات، في انخفاض حاد مقارنة بمستويات عام 2022.

ويُعزى هذا التراجع إلى اتجاه المجرمين لاستخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع ومخزن للقيمة بدلًا من تحويلها إلى عملات نقدية. كما انخفضت التحويلات المباشرة إلى البورصات من 40٪ في يوليو 2022 إلى 15٪ في عام 2025، مع تزايد الاعتماد على خدمات الخلط (mixers) والجسور بين الشبكات (cross-chain bridges).

أما العملات المستقرة، التي يمكن لمُصدريها تجميدها، فهي الأقل تركّزًا ضمن المحافظ الإجرامية، إذ يسعى المجرمون إلى تنويع حيازاتهم لتفادي خسائر كاملة في حال تجميد الأصول.

وفي السياق ذاته، أصدر ترامب أوامر تنفيذية بإنشاء الاحتياطي الأمريكي الاستراتيجي من البيتكوين (SBR) ومخزون الأصول الرقمية (DAS)، لتأسيس أطر حكومية لمصادرة وإدارة العملات الرقمية غير المشروعة.

ومع تبنّي دول ذات سيادة مثل السلفادور وبوتان احتياطيات رسمية من العملات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، ترى تشيناليسيس أن عمليات المصادرة المنسّقة للأصول غير المشروعة يمكن أن تُعزّز الخزائن الوطنية.

وقد ساعدت الشركة بالفعل سلطات عالمية، بينها إسبانيا والولايات المتحدة، في مصادرة ما قيمته 12.6 مليار دولار من الأموال غير القانونية عبر تحقيقات جنائية متخصصة.

