أحد المحللين من موقع Santiment يتوقع بنسبة 93% إقرار صندوق عملة دوجكوين المتداول في البورصة (Dogecoin ETF) خلال الأسبوع الجاري.

شركتا REX Shares وOsprey Funds اعتمدتا مساراً بديلاً لتسريع إجراءات الموافقة.

اكتسبت عملة دوجكوين (Dogecoin) زخماً إيجابياً بالتزامن مع انتشار أخبار جديدة على منصة X (تويتر سابقاً).

كشف المحلل برايان كيو. (Brian Q.) من منصة Santiment عن توقع جريء بخصوص صندوق استثماري جديد مرتبطٍ بالعملات الرقمية، وأوضح في تحليله أن شركتي REX Shares وOsprey Funds ربّما تقتربان من الحصول على الضوء الأخضر لإطلاق صندوق Rex-Osprey Dogecoin ETF تحت الرمز DOJE، مشيراً إلى أن احتمالية صدور الموافقة الرسمية هذا الأسبوع تصل إلى 93%.

📊🐶 There is a reported 93% likelihood that the first Dogecoin ETF will be confirmed this week. Our latest insight breaks down how whales are behaving on this news, and how retail FOMO can and will impact an approval rally. 👇https://t.co/vNnl5hjg8I pic.twitter.com/mz9OJEb6t4 — Santiment (@santimentfeed) September 9, 2025

سيتيح هذا الصندوق الجديد لعشّاق العملات الرقمية في الولايات المتحدة -وكذلك للمستثمرين التقليديين في الأسواق المالية- فرصة الوصول إلى عملة دوجكوين (Dogecoin) الرائدة في قطاع عملات الميم، والبالغ سعرها حالياً 0.24$ بارتفاع نسبته 4% خلال 24 ساعة، وبقيمة سوقية تبلغ 36.4 مليار دولار مع حجم تداول يومي قدره 3.8 مليار دولار؛ ومن المتوقع أن يُولّد صندوق عملة دوجكوين المتداول في البورصة (Dogecoin ETF) زخماً صاعداً لعملة الميم الشهيرة.

الطريق المختصر لصندوق REX-Osprey

عثرت شركتا REX Shares وOsprey Funds -بحسب المحلل- على طريقةٍ “أسرع للموافقة” على منتجاتهما الاستثمارية القائمة على العملات الرقمية، وهو ما يُعرف بقانون الأربعين (ACT 40) الذي يشير إلى قانون الشركات الاستثمارية الأمريكية لعام 1940، ويَحدّ من أنشطة شركات الاستثمار عبر إلزامها بالإفصاح عن هيكلها وعملياتها، بالإضافة إلى الحد من الاقتراض المفرط، وغيرها من الإجراءات المُصممة لحماية المستثمرين.

وحصلت الشركة مسبقاً على موافقةٍ لصندوق متداول في البورصة (ETF) لعملة سولانا (Solana-SOL) –البالغ سعرها حالياً 219$- تحت رمز SSK، وقد جذب هذا المنتج الاستثماري وارداتٍ إجمالية بقيمة 195 مليون دولار بحسب شركة Farside Investors.

سوق صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs) تحت الضغط

عانى سوق الصناديق المتداولة في البورصة المرتبط بالكريبتو خلال الأسبوع الماضي نتيجة تزايد الحركات العرضية وموجات البيع، وتكشف بيانات Farside أن صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) في البورصة سجّلت اليوم السادس على التوالي من أيام خروج الاستثمارات بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر، بصافي قيمة بلغ 96.7 مليون دولار.

كما اختتمت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في البورصة أسبوعها بخروج استثماراتٍ تجاوزت قيمتها 380 مليون دولار في 4 و5 أيلول/سبتمبر، لكنّها عادت لتجذب استثماراتٍ بقيمة 364.3 مليون دولار بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر. وتقل القيمة السوقية لقطاع الكريبتو حالياً عن 4 تريليون دولار، فيما شهدت الأصول الرائدة موجات بيعٍ ملحوظة خلال الأسبوعين الماضيين، بما فيها عملة بيتكوين (Bitcoin) –البالغ سعرها حالياً 111,350$- وعملة إيثيريوم (Ethereum) –البالغ سعرها حالياً 4,319$- ومعظم العملات البديلة.