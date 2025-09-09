النقاط الرئيسية

يمثل نمط التقاطع الذهبي لسعر زوج ETH/BTC إعداداً سبق تشكّله عام 2020 وأدى حينها إلى تفوّق أداء عملة إيثيريوم (Ethereum) على نظيره لعملة بيتكوين (Bitcoin) بمعدل 250%.

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يرتدّ للأعلى عن نطاق دعم دام لسنوات، ويتجه حالياً لاختبار حاجز مؤشر متوسط الحركة الأسي (EMA) الحرج بمدى 200 أسبوع (EMA-200) والمستقر عند 0.045 BTC.

عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe-WEPE) تنطلق على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) لمساعدة متداولي أسواق الكريبتو بتوفير بيانات السوق وأدوات التحليل.

سجَّل أداء عملة إيثيريوم (Ethereum) تحركاتٍ مفاجئةً مقابل عملة بيتكوين (Bitcoin) توحي بإمكانية حدوث اختراقٍ سعري وشيك، مشكلاً إعداداً تاريخياً مهَّد لإحدى أقوى موجات الارتفاع على الإطلاق.

سعر زوج ETH/BTC يختبر خط متوسط ​​الحركة الأسي (EMA) بمدى 200 أسبوع

بمراجعة المخطط البياني لتحركات سعر زوج ETH/BTC الأسبوعية والذي يقيس سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) أمام عملة بيتكوين (Bitcoin)، يتضح اقتراب خط متوسط الحركة الأسي بمدى 20 أسبوعاً (EMA-20) من تخطي نظيره بمدى 50 أسبوعاً (EMA-50). وفي آخر مرةٍ تشكّل فيها تقاطع ذهبيٌّ كهذا أوائل عام 2020، تفوّقَ الأداء السعري لعملة إيثيريوم (Ethereum) على نظيره لعملة بيتكوين (Bitcoin) بنحو 250% في العام التالي.

ومن قبيل المصادفة، تكرّر هذا النمط في وقتٍ يشهد فيه سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) ارتدادةً قوية عن منطقة تجميع امتدت لسنواتٍ بنطاق 0.020-0.025 BTC، وقد باتت تمثل مستوى دعم طويل الأجل. حالياً، يُعيد سعر زوج BTC/USD اختبارَ خط مؤشر متوسط الحركة الأسي بمدى 200 أسبوع (EMA-200) عند حوالي 0.045 عملة بيتكوين (Bitcoin)، وهو المستوى الذي فشل عنده سعر عملة إيثيريوم في الاختراق وتراجَعَ في كلٍّ من سيناريو عام 2021 وكذلك عند التحرك الحالي.

ففي عام 2021، واجه سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) صعوبةً بتجاوز هذا الحاجز، لكنّه تمكّن من اختراقه لاحقاً، ما أدى إلى تسارع وتيرة ارتفاعه إلى نطاق 0.08-0.09 BTC. وبينما يبقى من غير الواضح بعدُ ما إذا كان سيسلك مساراً مماثلاً هذه المرة، فإن قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) الأسبوعية تشير إلى بلوغ نطاق شراء زائد، ما يعني إمكانية حدوث تراجع قبل أي محاولةٍ للاختراق.

وفي وقت كتابة الخبر، يتم تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) حالياً على ارتفاع بنحو 1.73% في آخر 24 ساعة عند 4,342.30$، مع قيمة سوقية توازي 528.05 مليار دولار، وبأحجام تداول يومي بلغت 26.08 مليار دولار، في دلالةٍ على ازدياد حماسة المتداولين تجاه وصيفة ترتيب العملات الرقمية، وبخاصةٍ في وجود إمكانيةٍ كبيرة لتحقيق سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مكاسبَ إضافية وسط ازدياد التبني المؤسساتي لأصول القطاع.

مقال ذو صلة: سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) يتجه نحو 3$ مع توقعاتٍ بالموافقة على صناديق التداول الفوري للعملة (ETFs) في 18 تشرين الأول/أكتوبر

يأتي ذلك بينما يرى محللون استمرارَ تعرُّض عملة إيثيريوم (Ethereum) لضغوطٍ بيعية بعد فشل سعرها باختراق أعلى مستوياته المُسجّلة مؤخراً، ويعتقد هؤلاء أن استمرار سعرها بالانتعاش في المدى المنظور يُعَد صَعباً للغاية، حيث يمارس البائعون ضغطاً كبيراً يدفع السعر للتراجع، ما يتيح مجالاً لتراجُع سعر رائدة العملات البديلة إلى مستوياتٍ دون 4,000$، وربّما وصولاً إلى 3,300$. حتى ذلك الحين، قد يُواصل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) الاستقرارَ أعلى مستوى دعمه البالغ 4,000$.

عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe-WEPE) تنطلق على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)

تُواصل عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) -وهي عملة رقمية مستوحاة من شخصية الضفدع بيبي- إحداث ضجةٍ في قطاع الكريبتو، وتمتاز العملة بتوفير فريقها خططاً للتداول وأدواتٍ لتحليل السوق أمام جموع داعميها أو ما يُسمى “جيش داعمي WEPE” المتزايد من المتداولين، ممّن باتوا يتسلّحون بعملة ميم عالية الأداء تهدف إلى تحدّي تلاعب الحيتان (كبار المتداولين) بأسواق الكريبتو.

جدير بالذكر إطلاقُ العملة مؤخراً على بلوكتشين سولانا، ليُكمِل مشروعها عقدَ ساحةٍ زاخرة بأنشطة عملات الميم، وسط إبداء من مراقبي السوق تفاؤلاً بأنّ الضفدع الأذكى صاحب القميص المخطط قد خلق نظاماً تقنياً متكاملاً يتيح جنيَ المكاسب الطائلة في دقائق، وبتأثيرٍ يفوق التوقعات في ساحة عملات الميم المليئة بالإثارة.