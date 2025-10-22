أبرز النقاط:

حصلت شركة Aifinyo AG على 3.48 مليون دولار من شركة UTXO Management لإطلاق استراتيجيتها الخاصة بالاحتفاظ بخزينة تعتمد على البيتكوين فقط.

تخطط الشركة لتوسيع خدماتها في مجال التكنولوجيا المالية، وتهدف إلى امتلاك أكثر من 10,000 بيتكوين بحلول عام 2027 من خلال تدفقات أرباحها التشغيلية.

توقع المدير التنفيذي للشركة أن جميع الشركات الألمانية الكبرى ستفكر في الاحتفاظ باحتياطات من البيتكوين خلال خمس سنوات القادمة كوسيلة لحماية أصولها من التضخم.

أعلنت شركة Aifinyo AG المتخصصة في التكنولوجيا المالية الأوروبية بتاريخ 21 أكتوبر عن تحويل ميزانيتها العمومية إلى البيتكوين (BTC) الذي يبلغ سعره حاليًا 107,890 دولارًا، لتصبح بذلك أول شركة ألمانية تتبنى نموذج خزينة يعتمد كليًا على البيتكوين.

وجاء هذا التحول في بيان صحفي نُشر في 21 أكتوبر، بعد استثمار من شركة UTXO Management بقيمة تقارب 3.48 مليون دولار، خُصصت بالكامل لشراء بيتكوين ضمن استراتيجية استثمارية خالصة.

وفي هذا السياق، صرّح غاري كروغلياكوف، رئيس قسم استراتيجية البيتكوين في الشركة، بأن إنشاء خزينة بيتكوين أو الاحتفاظ بها في الميزانية العمومية كـ وسيلة للحماية من التضخم واحتياطي استراتيجي، هو أمر “سيكون على كل شركة ألمانية مدرجة في مؤشر DAX النظر فيه خلال السنوات الخمس المقبلة”.

Germany’s first listed $BTC Treasury company is here🇩🇪@aifinyo AG now holds €3M in BTC, with future profits & capital raises flowing into more #Bitcoin, making it accretive to shareholders. Profitable & trusted by 8,000+ B2B clients. $EBENhttps://t.co/RJRLWvgmFX — aifinyo (@aifinyo) October 21, 2025

خزينة بيتكوين خالصة

ذكرت الشركة أنها ستعتمد نموذج خزينة بيتكوين خالصة (Pure-play Bitcoin Treasury) مستوحى من الاستراتيجية التي وضعها مايكل سايلور في شركة Strategy، والتي تُعد أكبر خزينة بيتكوين في العالم بأكثر من 640,000 بيتكوين ضمن ميزانيتها.

وبحسب البيان الصحفي، تقوم هذه الاستراتيجية على تجميع مستمر للبيتكوين من التدفقات النقدية التشغيلية دون أي عمليات تداول، بهدف الاحتفاظ طويل الأمد بالأصول في الميزانية العمومية.

وأوضحت شركة Aifinyo AG أنها تعتزم توسيع خدماتها في مجال التكنولوجيا المالية لتشمل الحسابات التجارية وبطاقات الائتمان بحلول عام 2026، مع هدف معلن يتمثل في تجميع أكثر من 10,000 بيتكوين بحلول عام 2027.

تزايد خزائن البيتكوين عالميًا

شهدت شركات التكنولوجيا المالية وشركات الاستثمار المرتبطة بها ارتفاعًا كبيرًا في الاهتمام بنماذج خزائن البيتكوين والعملات الرقمية خلال عام 2025.

وبحسب ما ذكره موقع Coinspeaker في 8 أكتوبر، جمعت شركة DDC Enterprise Limited نحو 124 مليون دولار في جولة تمويل جديدة، خُصصت أموالها لشراء بيتكوين.

وعند تنفيذ الصفقة، أعلنت الشركة عن امتلاكها 1,058 بيتكوين مع هدف طموح للوصول إلى 10,000 بيتكوين بنهاية عام 2025. ووفق بيانات CoinMarketCap بتاريخ 21 أكتوبر، تمتلك الشركة حاليًا حوالي 1,083 بيتكوين.