نقاط رئيسية

الحيتان ينقلون أرصدة عملة ريبل (Ripple) إلى المنصات ما يشير إلى تعرّضها لضغوطٍ بيعيةٍ قصيرة الأجل.

المزاج العام بلغ مؤخراً أدنى مستوياته في 9 أشهر، وهو نمطٌ تَتْبعه عادةً ارتداداتٌ سعرية قوية.

التوقعات بشأن صناديق عملة ريبل المتداولة في البورصة (XRP ETFs) وإمكانية تلقيها استثماراتٍ قوية يوحي بإمكانية تجدد الطلب المؤسساتي.

بعد بدايةٍ متقلبةٍ لشهر تشرين الأول/أكتوبر، استمر سعر عملة ريبل (Ripple) بالتأرجح هذا الأسبوع حول 2.43$ مُسجّلاً تراجعاً بنسبة 1.5% في آخر 24 ساعة، ورغم أدائها الضعيف مؤخراً، تُشير بيانات البلوكتشين والمزاج العام للسوق إلى قرب عودة سعر عملة XRP المحتملة لمواصلة المسار الصاعد.

فتبعاً لبيانات CryptoQuant، استمرَّ حيتان العملة (كبار مستثمريها) بنقل أرصدة كبيرة من عملة ريبل (Ripple) إلى منصات التداول المركزية (CEXs) منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وتكشف بيانات المخطط البياني لأنشطة نقل الحيتان أرصدة العملة إلى منصة بينانس (Binance) عن ازدياد ملحوظٍ في أحجام الأرصدة المنقولة إليها بدءاً من 1 تشرين الأول/أكتوبر، لتبلغ ذروتها في 11 من ذات الشهر.

وتشير موجة النقل المكثف للأرصدة نحو المنصات عادةً إلى تعرّض العملة لضغوطٍ بيعية، حيث يُحوّل كبار المستثمرين أرصدتهم إلى منصات التداول إما لجني الأرباح أو لتخفيف المخاطر.

هل توشك عملة ريبل (Ripple) على انتعاشة قوية؟

أشارت منصة تحليلات البلوكتشين Santiment إلى تراجع المزاج العام في أوساط مالكي عملة ريبل (Ripple) إلى أدنى مستوياته في 9 أشهر بعد أن هوى سعرها ما دون 1.90$ مؤخراً هذا الشهر، وأظهرت البيانات استسلامَ صغار المستثمرين ببيع ما بحوزتهم منها وتكبدهم خسائرَ مع تحوّل المزاج العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى السلبية.

👍 Just 10 days after XRP dropped below $1.90, and 3 days after retracing to $2.20, $XRP has crossed above $2.50. Data shows clear signs of the crowd selling at a loss and conveying FUD. Prices typically move opposite to retail's expectations. 🔗 Link: https://t.co/r8dZjJlkX4 pic.twitter.com/b28l4pNAN9 — Santiment (@santimentfeed) October 20, 2025

ولكنْ، هل يُمثل هذا التشاؤم الشديد -في العادة- علامةً على بلوغ السعر أدنى مستوياته المرحلية، فكما يتّضح من مخطط Santiment، فقد ارتدَّ سعر عملة ريبل (Ripple) متجاوزاً 2.50$ بعد 10 أيام فقط، ما يوحي بأن السوق يُوشك على المرور بموجة انتعاش.

فتبعاً لمُحللين، وعندما يبلغ خوف صغار المستثمرين ذروَته، تتحرك المؤسسات للتجميع. لذا، فإن وضعيتها الحالية ربّما تُمثل فرصةً للمستثمرين طويلي الأجل، ما يجعل من عملة ريبل (Ripple) إحدى أفضل العملات الرقمية للشراء الآن.

ضجة الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) تنعش التفاؤل طويل الأجل

أعلنت شركة CoinShares عن ورود صافي استثمارات بقيمة 73.88 مليون دولار إلى منتجات عملة ريبل (Ripple) الاستثمارية الأسبوع الماضي، ما يعكس تجدد الاهتمام المؤسساتي بالعملة.

يأتي ذلك مع ترقب كبار شركات إدارة الأصول -بما فيها شركات جرايسكيل (Grayscale) وبيتوايز (Bitwise) وويزدم تري (WisdomTree)- صدور قرارات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن طلبات إنشاء صناديق تداول فوري لعملة ريبل في البورصة (XRP Spot ETFs)، حيث قال أحد المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن الإغلاق الحكومي الأمريكي قد “ينتهي خلال هذا الأسبوع”.

🚨 BREAKING: Several $XRP ETF applications, including Grayscale, Bitwise, and WisdomTree, are nearing their crucial SEC decision dates this month. ⏳📈 Brace yourselves. ⚡ pic.twitter.com/5wRZ58OWaz — John Squire (@TheCryptoSquire) October 20, 2025

من جهةٍ أخرى، ربّما يُسرّع انتهاء الإغلاق الحكومي الممتد لثلاثة أسابيع وتيرة الموافقة على الـ ETFs المشار إليها. وفي حال تمت الموافقة عليها، يرى مُحللون إمكانية مرور سعر عملة ريبل (Ripple) بانطلاقةٍ قويةٍ تمتد حتى نهاية عام 2025.

$XRP is oversold on the weekly. Send us to a new all time high with haste! 🚀 pic.twitter.com/wOPvc8JPI5 — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) October 20, 2025

أما المتداول الشهير ستيف (Steph) فقد أشار إلى أن عملة ريبل (Ripple) ما تزال تمر بموجة بيعٍ زائد على المخطط البياني الأسبوعي، متوقعاً أن يتخطى سعرها أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق (ATH) عند 3.84$ قريباً.