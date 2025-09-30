نقاط رئيسية

سَحبت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) جميع إخطارات التأجيل الخاصة بصناديق عملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) وعملة هيدرا (Hedera-HBAR)، وعملة لايتكوين (Litecoin)، ما يشير إلى تسارع الموافقات. ومن المتوقع أن تُساهم الموافقة على معايير الإدراج العامة لصناديق تداول العملات الرقمية في تسريع موافقة اللجنة.

توقعات بالموافقة قريباً على عدة صناديق ETF، ما يُعزز احتمالات انطلاقةٍ قويةٍ في شهر “تشرين الأول/أكتوبر الصاعد” (Uptober).

يترقّب مجتمع العملات الرقمية بشغفٍ شهر تشرين الأول/أكتوبر، إذ تقترب مواعيد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لاتخاذ قرار بشأن صناديق ETFs الخاصة بعدة عملات بديلة رئيسية مثل عملة لايتكوين (Litecoin) وعملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة كاردانو (Cardano). ويأتي في المقدمة القرارُ بخصوص صندوق التداول الفوري لعملة لايتكوين في البورصة (Litecoin Spot ETF) التابع لشركة Canary Capital المقرر صدورُه بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر.

الصناديق المتداولة في البورصة لعملة لايتكوين (Litecoin) وعملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) قد تقود شهر تشرين الأول/أكتوبر الصاعد (Uptober)

بعد موافقة SEC مطلع الشهر على معايير الإدراج العامة لصناديق تداول العملات الرقمية في البورصة (Crypto ETFs)، يترقب المستثمرون الآن موافقتها على عدة طلباتٍ جديدة. ففي الأسبوع الماضي، أقرت اللجنة صندوق Hashdex Crypto Index ETF الذي يضمّ أصولاً رقمية كبرى مثل عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana).

أما الطلب التالي في قائمة الانتظار، فهو صندوق التداول الفوري لعملة لايتكوين (Litecoin Spot ETF) التابع لـ Canary Capital والمقرر إدراجه في بورصة ناسداك، ويشير قرار اللجنة بسحب فترة تمديد المراجعة إلى مسار أسرَع نحو إدراج الصندوق في السوق.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة اللجنة على معايير الإدراج العامة لصناديق تداول العملات الرقمية في وقتٍ سابق من هذا الشهر، كما سحبت اللجنة إشعارها بتمديد فترة المراجعة لصندوق تداول عملة لايتكوين التابع لكوين شيرز (CoinShares Litecoin ETF)، ما يزيد من توقعات السوق بالموافقة قريباً على عدة ETFs لعملة لايتكوين (Litecoin).

وقد أشار مُحللا وكالة بلومبيرج -إريك بالتشوناس (Eric Balchunas) وجيمس سيفارت (James Seyffart)- في وقتٍ سابق إلى وجود احتمال يصل إلى 95% بموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صندوق التداول الفوري لعملة لايتكوين (Litecoin Spot ETF). من جانبه، قال نيت جيراسي (Nate Geraci) -المؤسس المشارك لـ The ETF Institute- إن الأسابيع القادمة ستكون “حافلة” بالنسبة لصناديق التداول الفوري للعملات الرقمية.

*Enormous* next few weeks for spot crypto ETFs… SEC final deadlines approaching on numerous filings. Starts this week w/ deadline on Canary spot ltc ETF. Will be followed by decisions on sol, doge, xrp, ada, & hbar ETFs (though SEC can approve any or all of these whenever). — Nate Geraci (@NateGeraci) September 28, 2025

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تسحب إخطارات التأجيل لصناديق تداول عملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) وعملة هيدرا (Hedera) وغيرها

سحبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) جميع إخطارات التأجيل الخاصة بصناديق تداول العملات الرقمية قيد المراجعة، والتي تغطي منتجاتٍ مرتبطة بعملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) وعملة هيدرا (Hedera) وغيرها، وذلك بحسب التفاصيل التي شاركها جيمس سيفارت (James Seyffart) خبير الـ ETFs الإستراتيجي في وكالة بلومبيرج؛ وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة اللجنة التنظيمية على معايير الإدراج العامة لـ ETFs الكريبتو في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

NEW: Here is a list of all the filings and/or applications I'm tracking for Crypto ETPs here in the US. There are 92 line items in this spreadsheet. You will almost certainly have to squint and zoom to see but best I can do on here pic.twitter.com/lDhRGEQBoW — James Seyffart (@JSeyff) August 28, 2025

ومن بين المتأثرين بهذا القرار طلبات صناديق تداول عملة سولانا (Solana ETFs) المقدمة من شركات بيتوايز (Bitwise) وفان إيك (VanEck) وفيديليتي (Fidelity) وكناري (Canary) و21 شيرز (21Shares) وإنفيسكو جالاكسي (Invesco Galaxy)؛ كما تم إسقاط إخطارات التأجيل الخاصة بطلبات صناديق تداول عملة ريبل (Ripple ETFs) المقدمة من بيتوايز (Bitwise) وفرانكلين (Franklin) وويسدوم تري (WisdomTree) وكناري (Canary) وكوين شيرز (CoinShares) و21 شيرز (21Shares).

بالإضافة إلى ذلك، سحبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الإخطارات الخاصة بصندوق تداول عملة هيدرا (Hedera ETFs) المقدمة من كناري (Canary)، وصندوقي تداول عملة لايتكوين (Litecoin ETF) المقدمة من كوين شيرز (CoinShares) ومن كناري (Canary)، وصندوق تداول عملة بولكادوت (Polkadot-DOT) من 21 شيرز (21Shares)؛ ويُشير كلُّ هذا بوضوح إلى تسارع وتيرة الحصول على الموافقات المحتملة.

علاوةً على ما سبق، سحبت اللجنة أيضاً الإخطارات التي كانت تُمدد فترة المراجعة لطلبات صناديق تداول ورهن عملة إيثيريوم (Ethereum Staking ETFs)، ما يوحي بتسارع التقدم نحو الموافقة المرتقبة.