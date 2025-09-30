نقاط رئيسية:

قامت شركة BlackRock الإثنين بإيداع ما يقارب 50,000 عملة إيثيريوم (Ethereum) و340 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة إجمالية بلغت 244 مليون دولار في منصة Coinbase Prime.

تدير الشركة حالياً عملات بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تقارب 86 مليار دولار وعملات إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 16 مليار دولار عبر صناديقها للتداول الفوري في البورصة (Spot ETFs) حتى تاريخ 29 أيلول/سبتمبر.

أداء سهم كوينبيس (Coinbase) غالباً ما يُستخدم كمؤشر على توجهات المؤسسات تجاه أسواق العملات الرقمية.

افتتح سهم كوينبيس (Coinbase) الأسبوع بقوة يوم الإثنين 29 أيلول/سبتمبر، حيث ارتفع سعرُه بنسبة 6% إلى 331.60$ رغم استمرار ضغوط البيع في سوق العملات الرقمية منذ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة، ووصل سعر السهم إلى أعلى مستوياته خلال اليوم عند 334.38$ قبل أن يستقر عند 333.99$ بزيادة نسبتها 6.85%، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى 85.81 مليار دولار؛ وغالباً ما يتابع المحللون حركة سهم كوينبيس (Coinbase) باعتبارها مقياساً لشهية المؤسسات تجاه الأصول الرقمية.

إيداعات شركة BlackRock تؤكد الثقة بخدمات الوصاية التي تقدمها منصة Coinbase

رصدت منصة التحليلات Lookonchain تحويلاتٍ كبيرةً من محافظ مرتبطةٍ بشركة BlackRock يوم الإثنين، حيث قامت الشركة بإيداع 49,607.8 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 206.17 مليون دولار، و340.5 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 38.18 مليون دولار في منصة Coinbase Prime. ونفذت الشركة عملية مشابهة في وقت سابق من أيلول/سبتمبر، ما يشير إلى أن هذه التحركات قد تمثل جزءاً من تعديلاتٍ روتينية في الحقائب الاستثمارية.

كما تشير بياناتFarsideUK أن صناديق التداول الفوري (Spot ETFs) التابعة لشركة BlackRock تحتفظ بنحو 768,671عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تقارب 86 مليار دولار، و3,775,070 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 14.9 مليار دولار حتى 29 أيلول/سبتمبر.

يأتي ذلك في وقتٍ تتزايد فيه المنافسة من جانب مؤسسات مالية كبرى مثل US Bancorp وState Street التي تسعى للاستحواذ على حصةٍ من سوق خدمات الحفظ، بينما تؤكد تحركات بلاك روك الأخيرة ثقتها المستمرة بالبنية التحتية لمنصة Coinbase Prime.

