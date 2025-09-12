محاور رئيسية:

مؤشرات العملات البديلة عبر مختلف المنصات تسجّل أعلى مستوياتها منذ كانون الأول/ديسمبر.

القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة تقترب من 1.64 تريليون دولار، بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، والمُسجّلة في عام 2021.

توقعات المحللين تشير إلى موجةٍ صاعدة قوية محتملةٍ خلال الربع الرابع، مدعوماً بخفض محتملٍ لمعدلات للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

تومض مؤشرات السوق الخاصة بالعملات البديلة بإشاراتٍ إيجابية، فيما يشتد الحديث في أوساط مجتمع الكريبتو عن موسمٍ مُحتملٍ للعملات البديلة، ويرى المحللون أنه إذا اندفعت هذه العملات مجدداً نحو اكتشاف مستوياتٍ جديدة، فقد يشعل ذلك شرارة اهتمامٍ متجدد لدى المستثمرين.

ففي وقتٍ سابق اليوم، ارتفع مؤشر موسم العملات البديلة التابع لمنصة CoinGlass إلى 78 من أصل 100، وهو الأعلى منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما اقترب مؤشر CoinMarketCap الخاص بموسم العملات البديلة من ذروته السنوية عند 67 ما يُؤكد الاتجاه الصاعد. من ناحيةٍ أخرى، وصلت القيمة السوقية للعملات البديلة -باستثناء عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) والعملات المستقرة- إلى نحو 1.63 تريليون دولار، أي أقلَّ قليلاً من قمتها المسجّلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عند 1.64 تريليون دولار.

ويلمّح التألق الأخير لعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وتفوّقها على عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى انطلاقةٍ مبكرة لموجةٍ صاعدةٍ جديدة في سوق العملات البديلة، فقد سجّلت عملات مثل عملة هايبرليكويد (Hyperliquid-HYPE) مستوياتٍ سعرية غير مسبوقة، فيما تراجعت هيمنة عملة بيتكوين على السوق لصالح العملات البديلة؛ ويُرجّح مُحللون أن يشكّل الخفض المحتمل لمعدلات الفائدة من جانب الفيدرالي الأسبوع المقبل مُحفّزاً إضافياً لنمو العملات البديلة.

هل نحن على أعتاب ارتفاع بنسبة 140% في سوق العملات البديلة؟

أكّد المحلل الشهير Ash Crypto حدوث “التقاطع الذهبي” للعملات البديلة مؤخراً، وهو النمط الفني الذي شهدناه آخر مرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والذي تبعته حينها زيادة قدرها 140% في القيمة السوقية للقطاع. خلال تلك الموجة، تضاعفت أسعار عدة عملات بديلة 3 إلى 5 مراتٍ خلال شهرين فقط.

ALTCOIN GOLDEN CROSS IS CONFIRMED🚨 Last time this happened, Altcoin market cap pumped by 140%, which sent many alts 3x-5x in just 2 months. Massive Altseason is loading for Q4 pic.twitter.com/WpIJOk4za5 — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 10, 2025

وتوقّع المحلّل قدوم “موسم ضخم” للعملات البديلة في الربع الرابع من العام، والذي يبدأ بعد 19 يوماً فقط. ففي 11 أيلول/سبتمبر، سجَّل سعر عملة مانتل (Mantle-MNT) ارتفاعاً يومياً بنسبة 18% لتُصبح من بين أفضل العملات الجديرة بالشراء هذا الأسبوع.

منصة Santiment تكشف عن أبرز العملات الرقمية الرائجة

نشرت منصة Santiment مؤخراً قائمة بأكثر العملات الرقمية رواجاً على منصات التواصل الاجتماعي، شملت عملة أفالانش (Avalanche-AVAX) وعملة إيب كوين (ApeCoin-APE) إضافة إلى عملة بيك آي أو (Bake IO-BAKE).

📊 Markets are particularly volatile with concerns rising of potential war, the US Producer Price Index signaling decreasing inflation pressures, and anticipation for next week's potential rate cuts. 🗣️ According to social media discussion rates, these are the coins trending… pic.twitter.com/dE4lr4Cp5E — Santiment (@santimentfeed) September 10, 2025

وتجذب عملة جيم ستوب (GameStop-GME) اهتمام الأسواق نتيجة النقاشات الدائرة حول توزيعات أرباح الأسهم الخاصة عبر عقود الضمان، إضافةً إلى نتائج الشركة المالية القوية في الربع الثاني من 2025 واستثماراتها في عملة بيتكوين (Bitcoin).

كما تحظى عملة لينيا (Linea-LINEA) -العملة الأساسية لحل الطبقة الثانية لبلوكتشين إيثيريوم العامل وفق آلية إثبات المعرفة الصفرية- بزخمٍ متزايد نتيجة إدراجها في منصات التداول، وتوفيرها مكافآت الرهن، وعمليات التوزيع المجاني واسعة النطاق؛ فيما تُواصل عملة سولانا (Solana-SOL) تصدّر الأحاديث في سياقات السيولة والقيمة السوقية مؤكدةً مكانتها المحورية في قطاع العملات الرقمية.