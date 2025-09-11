النقاط الرئيسية:

شركة Cleancore أعلنت عن استثمار بقيمة 235 مليون دولار في عملة دوجكوين (Dogecoin) بهدف شراء 1 مليار عملة DOGE خلال 30 يوماً لتنويع أصول ميزانيتها العمومية.

إريك بالتشوناس (Eric Balchunas) -مُحلل وكالة بلومبيرج (Bloomberg)- يكشف أنه من المتوقع إطلاقُ صندوق DOJE ETF المتداول في البورصة للعملة والتابع لشركة Rex-Osprey وفق إطار قانون شركات الاستثمار.

التحليل الفني يُظهر اختراق سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) للحدّ العلوي من نمط المثلث، ما يتيح لسعرها الانطلاق صوب 0.29$، وهو ما سيُمثل ارتفاعاً بنحو 20% مقارنةً بالمستويات الحالية.

برزت عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) -البالغ سعرُها حالياً 0.25$- كإحدى أفضل العملات أداءً ضمن قائمة العملات الرقمية العشرة الأولى هذ الأسبوع. فبعدَ أن بدأ تداولها الأحد الماضي عند 0.20$، ارتفع سعرُها بمعدل 15% ليبلغ 0.25$ أمس الأربعاء.

ويُعزى ارتفاع سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى الطلب المؤسسي، فبدأت انتعاشتها السعرية الإثنين الماضي بعد إعلان شركة Cleancore -الشركة المُدرجة في البورصة والمُوفرة لحلول تنظيفٍ مخصصةٍ- عن استثمار أولي بقيمة 235 مليون دولار في عملة دوجكوين (Dogecoin) بهدفِ بلوغ قيمة 1 مليار عملة DOGE خلال الـ 30 يوماً القادمة، وذلك لتنويع أرصدة ميزانيتها العمومية.

يدعمُ هذا الإعلان مكانة عملة دوجكوين (Dogecoin) على المستوى المؤسساتي، ويتماشى مع منافسيها من شبكات بلوكتشين الطبقة الأولى، مثل عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة بينانس (Binance-BNB)، والتي شهدت جميعها ورود استثماراتٍ إليها بمليارات الدولارات لضمّها إلى احتياطيات الخزينة خلال الأشهر الماضية.

يُذكر ازدياد وتيرة الارتفاع الثلاثاء الماضي عندما نبه إيريك بالتشوناس (Eric Balchunas) -كبير محللي صناديق الـ ETFs لدى وكالة بلومبيرج- متابعيه البالغ عددهم 365,000 على منصة X إلى الإطلاق الوشيك لصندوق متداول في البورصة لعملة دوجكوين (DOGE ETF).

Meme coin ETF era about to kick off it looks like with $DOJE slated for a Thursday launch, albeit under the 40 Act a la $SSK. There's a big group of '33 Act-ers waiting for SEC approval still. Pretty sure this is first-ever US ETF to hold something that has no utility on purpose pic.twitter.com/BIcpu1zR4o — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 9, 2025

وقد أشار منشور بالتشوناس إلى صندوق DOJE المتداول في البورصة لعملة دوجكوين والتابع لشركة Rex-Osprey، واعتبره الصُندوق المتوقع إدراجُه وفق قانون شركات الاستثمار لعام 1940، وهو الإطار التنظيمي الذي استخدمه مديرو الأصول مؤخراً لإطلاق صندوق [(SSK) Solana Staking ETF] للتداول في تموز/يوليو.

أحجام تداول عملة دوجكوين (Dogecoin) تتراجع بنسبة 38% بالتزامن مع ارتفاع السعر بمعدل 2.4% في 10 أيلول/سبتمبر 2025 | المصدر: CoinMarketCap

من جهةٍ أخرى، أكد أداء عملة دوجكوين (Dogecoin) أمس الأربعاء اكتسابَها مُحفزاً قائماً على الطلب المؤسساتي، فتراجعت أحجامُ تداولها بنسبة 38% بالأمس مع ارتفاع السعر بنسبة 2.4% وفقاً لبيانات CoinMarketCap، وقد يعني ذلك أن ارتفاع سعرها جاء مدفوعاً بطلبات شراء كبيرة من عدد محدود من المشاركين، بينما تراجعت أنشطة شرائها من قبل المستثمرين الصغار، ما أدى إلى تراجع أنشطة تداول العملة وقت كتابة هذا الخبر.

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin): هل يُمكن لاختراق نمط المثلث الممتد لـ 50 يوماً دفعُ السعر لبلوغ 0.29$؟

يشير الارتفاع الأخير لسعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى تجاوز نطاق بولينجر الوسطي بمدى 20 يوماً عند 0.223$، في دلالةٍ على ازدياد أنشطة الشراء رغم تراجع إجمالي أحجام التداول.

وبينما تدل قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 61 على قوة شرائية معتدلة دون بلوغ نطاق الشراء الزائد ممّا يتيح مجالاً لمكاسبَ إضافية، بقي سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) محصوراً دون نطاق بولينجر العلوي عند 0.246$، ويرجّح ذلك تعرّضها لحاجز مقاومةٍ قريب وسَط ضعف مؤشرات المشاركة في السوق.

أما فيما يتعلق بتوقعات الأسعار، فيشير نمط المثلث المتشكل على المخطط البياني اليومي لتحركات سعر زوج DOGE/USD إلى استهداف مستوى 0.29$، ما يُمثل ارتفاعاً محتملاً بنسبة 20% إذا عاد زخم مشاركة المستثمرين الأفراد وازدادت أنشطة الحيتان (كبار المستثمرين) الشرائية مع ترقب القرارات الوشيكة بشأن الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).

في المقابل، قد يتلاشى الزخم إذا فشل سعر العملة بالتماسك أعلى حاجز الاختراق البالغ 0.22$، فيما سيُبطل كسر مستوى الدعم البالغ 0.20$ توقعات مواصلة الارتفاع مُعيداً تحركات السعر إلى مستويات ما قبل الاختراق.

اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) يكتسب زخماً إثر ازدياد اهتمام الحيتان بشراء عملة دوجكوين (Dogecoin) واشتعال الاهتمام بالمضاربة

مع اختراق سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) نمط المثلث الصاعد الممتد لـ 50 يوماً، امتدت موجة التفاؤل إلى عملات مشاريع عملات الميم وفي مقدمتها عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) التي لفتت أنظار المتداولين الباحثين عن فرص عالية المخاطر والمكافآت، والتي تعكس مسار النمو المُبكر لعملة دوجكوين (Dogecoin).

يُذكر نجاحُ اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بجمع أكثر من 2 مليون دولار من هدف المرحلة الحالية البالغ 2.6 مليون دولار، حيث تباع العملة بسعر 0.000256$، وما يزال بإمكان المستثمرين شراؤها بهذا السعر عبر موقعها الرسمي قبل ارتفاعه الوشيك بحلول مرحلته الجديدة.