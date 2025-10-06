هل سيتأخر موسم العملات البديلة؟ السوق يستعد لإطلاق توكنات بقيمة 555 مليون دولار

أبرز النقاط

من المقرر فك قفل رموز رقمية تزيد قيمتها على 555 مليون دولار بين 6 و13 أكتوبر، تتصدرها ATH وAPT وSOL.

ارتفع مؤشر موسم العملات البديلة إلى 71، مقتربًا من عتبة 75 التي تشير عادةً إلى انطلاق موجات صعود قوية للعملات البديلة.

إطلاق عدد من (الرموز الرقمية – tokens) الكبيرة مثل 115 مليون دولار من SOL و38 مليون دولار من TRUMP قد تُضيف ضغوط بيع محتملة في السوق.

وفقًا لبيانات Tokenomist، من المقرر فك قفل (رموز رقمية – tokens) تتجاوز قيمتها 555 مليون دولار بين 6 و13 أكتوبر.

تشمل هذه الموجة عشرات المشاريع، بدءًا من عملات بديلة ناشئة وصولًا إلى شبكات رئيسية من الطبقة الأولى، وتأتي بالتزامن مع ارتفاع مؤشر موسم العملات البديلة إلى مستوى 71، وهو مستوى يقترب من العتبة الحرجة 75 التي غالبًا ما تسبق موجات صعود حادة في سوق العملات البديلة.

According to Tokenomist, in the next 7 days, major single unlocks (over $5 million each) will include ATH, APT, LINEA, BABY, BB, HOME, IO, and MOVE. For the next 7 days, major linear unlocks (over $1 million per day) will include SOL, TRUMP, WLD, DOGE, IP, AVAX, ASTER, TIA, SUI,… pic.twitter.com/3rbrIvCfZK — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 6, 2025

555 مليون دولار من الرموز الرقمية تُفتح هذا الأسبوع: ضغوط عرض مرتقبة

تشمل موجة الإطلاق هذه عشرات المشاريع، بدءًا من عملات بديلة ناشئة وصولًا إلى شبكات من الطبقة الأولى ذات الثقل في السوق، وتأتي في وقت ارتفع فيه مؤشر موسم العملات البديلة إلى 71، مقتربًا من العتبة الحرجة 75 التي تسبق عادة موجات الصعود القوية للعملات البديلة.

تمثل عمليات فك قفل الرموز الرقمية المواعيد المحددة مسبقًا لإتاحة عملات كانت محجوزة من قبل — عادةً ما تخص فرق التطوير أو المستثمرين الأوائل أو برامج دعم المشاريع — ليُسمح بتداولها في السوق المفتوحة.

وعندما تكون الكمية المطروحة كبيرة مقارنة بالمعروض المتداول، فإن ذلك قد يؤدي إلى تقلبات قصيرة المدى أو ضغوط بيع مع سعي بعض الأطراف إلى جني الأرباح.

يشهد هذا الأسبوع موجة كبيرة من فك القفل، تتصدرها عملة ATH التي ستُحرر 1.26 مليار رمز بقيمة 68.06 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 10.32% من إجمالي المعروض.

وتليها عملة Aptos) APT) التي ستُطرح رموز منها بقيمة 61.53 مليون دولار (حوالي 1.61% من الإجمالي). كما تشمل الإطلاقات عملات BABY وBB وHOME، إذ سيجري طرح أكثر من 9% من معروضها في السوق.

إلى جانب ذلك، تنضم مشاريع LINEA وIO وMOVE إلى القائمة، ما يجعل الأسبوع مرشحًا ليكون من أكثر الأسابيع ازدحامًا بالمعروض الجديد في سوق العملات الرقمية.

سولانا تتصدر الإطلاقات اليومية للعملات

في هذا الأسبوع، تشهد السوق عمليات إطلاق تدريجية للرموز الرقمية، حيث تُضاف كميات صغيرة منها يوميًا إلى التداول بدلًا من طرحها دفعة واحدة.

وتتصدر عملة سولانا (SOL) هذه الموجة، مع إطلاق رموز بقيمة 115.16 مليون دولار، أي نحو 0.09% من إجمالي المعروض المتداول.

كما تستعد عملة TRUMP، ذات الطابع السياسي، لطرح رموز بقيمة 38.05 مليون دولار (ما يعادل 1.52% من إجمالي المعروض)، في حين تسجل Worldcoin (WLD) وDogecoin (DOGE) وAvalanche (AVAX) عمليات إطلاق يومية تتجاوز 20 مليون دولار لكل منها.

وتنضم أيضًا رموز ASTER وTIA وSUI وETHFI إلى القائمة، بنسب تتراوح بين 0.09% و2.04% من إجمالي المعروض.

تاريخيًا، تشهد السوق ضغوط بيع ملحوظة خلال فترات الإطلاقات الكبيرة، خصوصًا عندما تكون السيولة محدودة أو يسود الحذر بين المستثمرين.

موسم العملات البديلة: السوق يقترب من مرحلة النشوة

رغم القلق من تأثير فك القفل على المدى القصير، تشير مؤشرات السوق الأشمل إلى استمرار الاتجاه الصعودي للعملات البديلة.

يُظهر مؤشر TOTAL3 الذي يتتبع القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية باستثناء البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) — أنه اخترق مستوى مقاومة رئيسيًا عند 1.16 تريليون دولار، ليختبر مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786.

هذا الاختراق يعكس قوة الطلب الكامن على العملات البديلة واحتمال تسارع الصعود نحو 1.2 تريليون دولار وربما أكثر.

وإذا حافظت السوق على زخمها الحالي، فإن امتدادات فيبوناتشي تشير إلى أهداف محتملة عند 1.31 تريليون (مستوى 1.618) و1.48 تريليون (مستوى 2.618) و1.76 تريليون (مستوى 4.236).

أما مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يبلغ 61 فيوضح أن العملات البديلة تزداد نشاطًا، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة التشبع الشرائي.

ومع بلوغ مؤشر موسم العملات البديلة مستوى 71، يبدو أن السوق يقترب من موسم بدائل كامل، وهي المرحلة التي يتحول فيها رأس المال من البيتكوين والإيثريوم نحو العملات متوسطة وصغيرة القيمة السوقية.

ALTCOIN SEASON INDEX HIT 71 ONCE IT CROSSES 75, ALTS WILL GO PARABOLIC pic.twitter.com/QFqn0Vgj6E — Borg (@Borg_Cryptos) October 5, 2025

في الوقت نفسه، سجّل البيتكوين مستوى قياسيًا جديدًا عند 125,000 دولار، بعد مرور شهرين فقط على تجاوزه حاجز 120 ألف دولار للمرة الأولى. ومع احتمالية تراجع هيمنة البيتكوين على السوق خلال الفترة المقبلة، قد يؤدي تدفّق رؤوس الأموال نحو العملات سريعة النمو إلى ارتفاعات قوية في أسعار العملات البديلة.