نقاط رئيسية

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يُسجل أعلى مستوياته الجديدة متخطياً 125,500$ مع تجاوز الاستثمارات الواردة إلى صناديقها المتداولة في البورصة (Bitcoin ETF) مبلغ 3.2 مليار دولار في أسبوع واحد.

مؤشر Coinbase Premium التابع لموقع CryptoQuant بقيَ إيجابياً لمدة 30 يوماً متتالية، في إشارة إلى مواصلة أنشطة التجميع المؤسساتي لأرصدة العملة.

محللون يتوقعون محاولة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) اختبار حاجز 150,000$ إذا استمر الزخم الصاعد بعد 9 أيام متتاليةٍ من المكاسب.

سجّل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أعلى مستوياته الجديدة حول 25,580$ أمس الأحد الموافق 5 تشرين الأول/أكتوبر بدعم من حمى شرائية امتدت لخمسة أيام وسط تلقي صناديقها المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) الأسبوع الماضي استثماراتٍ بقيمة 3.2 مليار دولار.

كما أظهرت بيانات البلوكتشين بقاء مؤشر Coinbase Premium إيجابياً لمدة 30 يوماً متتالية منذ 7 أيلول/سبتمبر، ما يُبرز الطلب الشرائي المستمر للمؤسسات الأمريكية رغم التقلبات وفقاً لمؤشر CryptoQuant الذي يقيس الفروقات السعرية بين مستثمري منصة كويبنيس (Coinbase) من الشركات والجهات الخاضعة للإشراف الرقابي في الولايات المتحدة من جهةٍ، وغيرها من المنصات العالمية في المقابل.

فحتى كتابة هذا التقرير، بقيت قراءة مؤشر Coinbase Premium أعلى مستوى 0.06 بعد تراجعها إلى ما دون قيمة -0.007 في 7 أيلول/سبتمبر، ما يعكس أنشطة تجميع مؤسساتي مكثفة استغلالاً لتراجعات أواخر الشهر الماضي عندما تسبّبت موجة تصحيح سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بدفعه خلال فترة وجيزة من 124,500$ إلى 108,683$ قبل أن يتعافى مجدداً.

وخلال موجة التصحيح الأخيرة، بقيَ معدل ورود استثماراتٍ جديدة إلى الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) للعملة قوياً، فتبعاً لموقع Farside Investors أغلقت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) تداولات الجمعة الماضية بتلقيها صافي استثماراتٍ بقيمة 986 مليون دولار، مُسجلة ثاني أعلى موجات ورود الاستثمارات منذ انطلاقها في كانون الثاني/يناير 2024 بقيمة 3.24 مليار دولار.

يُؤكد استمرار هذه الصناديق بتلقي استثماراتٍ إضافيةٍ وازدياد النشاط على البلوكتشين على تمتعها بطلب مؤسساتي قوي، حتى عندما بادر المستثمرون قصيرو الأجل والمتداولون خلال اليوم إلى جني الأرباح خلال انطلاقة منتصف أيلول/سبتمبر.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): هل بإمكان الثيران دفعه صوب 150,000$؟

أغلق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مُحققاً مكاسبَ على مدار 9 من أيام التداول العشرة الأخيرة بدعم من الطلب المؤسساتي القوي، حيث يتماسك السعر حالياً -عقب انطلاقته الأخير متجاوزاً 125,000$- أعلى جميع مستويات المقاومة الحرجة قصيرة الأجل.

فبعدَ نجاح تحركات السعر بتجاوز تقاطع الموت عند 118,461$ خلال موجة تراجعات أواخر أيلول/سبتمبر، تستكشف عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً آفاقاً سعرية جديدة، حيث تستقر نسبياً أعلى خطوط متوسط الحركة لـ 5 أيام و8 أيام و13 يوماً (DMA 5, 8 & 13).

وفيما يُرجّح مؤشر نطاق انعكاس الاتجاه Parabolic SAR أيضاً -المتموضع دون 113,000$- إمكانية توفير المشترين دعماً قوياً للسعر حول حواجز الدعم الرئيسية في حال حدوثِ تصحيح قصير الأجل.

على الجانب الصاعد، قد يتقدم سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) صوب هدفه التالي البالغ 130,000$، وربّما محاولة اختبار حاجز 150,000$ النفسي قبل نهاية العام، فيما يُوضح اقتراب مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى 70 أن بلوغ نطاق الشراء الزائد على المدى القصير قد ينتج عنه تصحيحات طفيفةٌ قبل مواصلة الارتفاع.

اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE) يكتسب زخماً قوياً مع تسجيل سعر بيتكوين (Bitcoin) مستويات غير مسبوقة

مع إثارة بلوغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوياتٍ غير مسبوقةٍ حماسةَ المستثمرين، تستحوذ مشاريع الكريبتو التي ما تزال في مهدها كمشروع عملة بيبي نود (Pepe Node) على اهتمام المستثمرين.

وتوفر منصة المشروع -المستوحاة من ثقافة الميم- عوائد رهن مثيرةً تصل إلى 864%، إلى جانب إتاحتها للمستخدمين فرصة تشكيل معدات تعدين افتراضي لعملات الميم، وشراء عقد تدقيق إضافيةٍ لزيادة العوائد، وكسب مكافآتٍ مُمثلةٍ رقمياً.

وبتوافر عملتها الأساسية بيبي نود (PepeNode) حالياً بسعر 0.0010874$ فقد نجَحَ اكتتابها بجمع 1.69 مليون دولار من مستهدفه البالغ 1.81 مليون دولار، ومع استكشاف عملة بيتكوين (Bitcoin) آفاقاً سعرية جديدة، يبحَث المستثمرون عن عملات واعدة كعملة مشروع بيبي نود (PepeNode) التي تتمتع بإمكانات نمو قوية.

أخيراً، يستطيع المستثمرون المهتمون بالمشروع شراء عملته الواعدة بزيارة موقعها الرسمي قبل الزيادة السعرية التالية التي ترافق تقدم مراحل الاكتتاب.