موسم العملات البديلة يقترب؟ دفعة مؤسسية كبرى لـ XRP وAVAX مع انتعاش السوق

أبرز النقاط

ارتفعت القيمة السوقية للعملات البديلة إلى 1.12 تريليون دولار مع بداية موجة “Uptober” لشهر أكتوبر.

صعدت عملة XRP بنسبة 4.5% مدعومة بتوسع خزانة شركة VivoPower وزيادة تراكم الحيتان.

أعلنت Avalanche Treasury Co عن صفقة اندماج مع شركة SPAC بقيمة 675 مليون دولار، مما عزز سعر عملة AVAX.

انطلقت أسواق الكريبتو بقوة مع بداية أكتوبر، حيث ارتفعت القيمة السوقية المجمعة للعملات البديلة إلى 1.12 تريليون دولار. وحققت أبرز العملات مثل XRP وSolana وAvalanche وHyperliquid مكاسب كبيرة خلال اليوم الماضي.

مكاسب XRP بدعم من اهتمام الشركات

سجلت عملة XRP ارتفاعًا بنسبة 4.5% خلال 24 ساعة مع تزايد الطلب من المشترين. وكشفت شركة VivoPower International PLC المدرجة في بورصة ناسداك أنها جمعت 19 مليون دولار عبر طرح أسهم جديدة، ووجّهت العائدات لتوسيع حيازاتها من XRP.

أصدرت الشركة الأسهم بسعر 6.05 دولار للسهم، وهو أعلى من سعر الإغلاق السابق، وذلك بعد عرض سابق وفق Regulation S، ما يعكس خطوة متقدمة في برنامجها الرقمي لإدارة الخزينة.

تزامن هذا الإعلان مع عمليات شراء ضخمة من الحيتان؛ إذ أشار المحلل علي مارتينيز إلى أن كبار المستثمرين استحوذوا على نحو 250 مليون XRP بقيمة تقارب 745 مليون دولار منذ بداية الأسبوع.

250 million $XRP bought by whales in 48 hours! pic.twitter.com/S0DZYQms7i — Ali (@ali_charts) October 1, 2025

وبحسب بيانات CoinMarketCap، ارتفع حجم التداول خلال 24 ساعة بنسبة 33%، فيما تختبر العملة منطقة 3.0 دولار. ويرى محللون أنه في حال الإغلاق فوق هذا المستوى، قد يتجه السعر نحو 3.5 دولار.

أعلنت شركة Avalanche Treasury Co) AVAT) عن اتفاق لدمج أعمالها بقيمة 675 مليون دولار مع شركة Mountain Lake Acquisition Corp) MLAC) المدرجة في ناسداك. وتتضمن الصفقة أصول خزينة بقيمة 460 مليون دولار، خصص جزء منها بالفعل لشراء عملة AVAX.

وكشفت AVAT أنها استحوذت على 200 مليون دولار من AVAX بسعر مخفض، مع حقوق أولوية تمتد لـ 18 شهرًا.

انعكس الخبر إيجابيًا على السوق، حيث صعدت العملة بنسبة 3.5% خلال اليوم الماضي، مضيفة 350 مليون دولار إلى قيمتها السوقية. ويتداول رمز AVAX حاليًا قرب 30.72 دولار، بقيمة سوقية تبلغ 12.97 مليار دولار.

هل تقترب موجة صعود العملات البديلة؟

أحيت موجة أكتوبر الحالية واقتراب مواعيد قرارات صناديق ETF الخاصة بعدة عملات بديلة الآمال بأن السوق قد يكون على أعتاب انطلاقة كبرى جديدة. ورغم تنامي التفاؤل، حذّر بعض المحللين من اعتبار الوضع الحالي موسمًا كاملًا للعملات البديلة بعد.

وأشار المتداول Daan Crypto Trades إلى أن إجمالي القيمة السوقية للعملات البديلة يعيد اختبار مستويات لم تُسجّل منذ عام 2021. وأوضح أنه رغم احتمالية تفوق بعض التوكنات في الأداء، إلا أن القطاع ما زال بحاجة إلى اختراق حاسم.

The Total Altcoin Market Cap is giving the 2021 highs another go. I do still believe that we need to see a clear break and close above to really get the altcoin market properly going again. Big runners will still be concentrated and there will be outperformers and… pic.twitter.com/RNQiSZ22yD — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) October 2, 2025

وبيّن المحلل أنه في الدورات السابقة، بمجرد تحقق هذا الاختراق الجماعي، فإنه عادة ما يجذب مشاركين جدد إلى السوق.