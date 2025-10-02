نقاط رئيسية

مدراء الخزانة المؤسسية جمعوا 3.4 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 14.6 مليار دولار في الربع الثالث، مُفضلين الأصول المُوفرة للعائد على عملة بيتكوين (Bitcoin).

القيمة السوقية لعملة ETH بلغت 522 مليار دولار بوصول هيمنتها على القطاع إلى 10%، ما أسهم في تقليص الفجوة بينها وبين عملة BTC البالغة قيمتها السوقية 2.3 تريليون دولار.

المؤشرات الفنية تُظهر زخماً مبشراً مع حاجز مقاومة عند 4,500$ وانطلاقةٍ محتملةٍ في تشرين الأول/أكتوبر إلى 4,750$.

أغلق سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) تداولاته بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر عند 4,150$، ليرتفعَ بعدها بنسبة 5% مُسجلاً 4,320$، حيث أظهر أداؤها السعري تفوقاً على عملة بيتكوين (Bitcoin) للشهر الثاني توالياً، بدعم من تحوّل المستثمرين إلى الأصول المُوفرة للعائد.

فتبعاً لبيانات موقع Coinglass، ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 66.8% في الربع الثالث من عام 2025، بعد ارتفاعه بمعدل 36.5% في الربع الثاني. في المقابل، ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبةٍ طفيفةٍ بلغت 6.3% في الربع الثالث، منهياً تداولاته حول مستوى 114,000$ بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر رغم أجواء الاقتصاد الكلي المواتية والاستثمارات المؤسساتية.

ويعكس تباين الأداء السعري لعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة بيتكوين (Bitcoin) استعداد المستثمرين لتحمّل تقلباتٍ أكبرَ مقابل كسب عوائد مستقرة ومكاسب بعيدة المدى نتيجة الاحتفاظ طويل الأجل بالأولى.

استثمارات خزائن المؤسسات البالغة 14.6 مليار دولار تتيح لأداء عملة إيثيريوم ((Ethereum التفوّق على نظيره لعملة بيتكوين (Bitcoin) في الربع الثالث

فيما يتعلق بمحركات القيمة الرئيسية، تمتعت عملة إيثيريوم (Ethereum) بركائزَ قويةٍ بفضل تحديثات البلوكتشين واستثمارات الخزانة المؤسساتية وازدياد أنشطة المضاربة، فقد بقيت استثمارات خزائن الشركات المرتبطة بعملة ETH مستقرةً في الربع الثالث، ما أكسبها زخماً مقارنةً بعملة بيتكوين (Bitcoin). وبحسب بيانات موقع TheBlock، احتفظت المؤسسات المهتمة بتجميع أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) بأرصدة إجمالية قدرُها 3.68 مليون عملة ETH حتى 1 تشرين الأول /أكتوبر، انطلاقاً من 257,830 عملة ETH فقط في 1 تموز/يوليو.

يُمثل ذلك إجمالي أنشطة تجميع ربع سنويةٍ قدرها 3.4 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 14.6 مليار دولار وفق سعرها البالغ 4,300$، ونظراً لتوفير رهن عملة ETH عوائدَ مستقرةً، فضَّل مدراء الخزانة المؤسساتية توجيه مخصصاتٍ أكبر للاستثمار بعملة إيثيريوم ((Ethereum بدلاً من عملة بيتكوين (Bitcoin). وإذا استمرَّ هذا الاتجاه، فقد يُسهم ازدياد القيمة السوقية للأولى -البالغة 522 مليار دولار- في تقليص الفجوة بينها وبين الأخيرة البالغة قيمتها السوقية 2.3 تريليون دولار عقبَ اقتراب هيمنة الأولى على القطاع من 10% في أيلول/سبتمبر.

وفي أعقاب تغير قيادات المؤسسة في آذار/مارس 2025، توصل الباحثون لدى مؤسسة إيثيريوم إلى استنتاجاتٍ حول التحديات الحرجة للنظام التقني، ونشر الفريق النتائج في تقرير Project Mirror بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر، ما يدعمُ آفاقها المستقبلية طويلة الأجل.

0/ Earlier this year the EF commissioned Project Mirror: a deep dive into perceptions of Ethereum. The goal was to understand how different audiences view Ethereum, identifying challenges and strengths, and reflect those back to the ecosystem so that we can learn from them. — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) September 29, 2025

فبقيادة شركة بيتماين (Bitmine) -ورمزُ سهمها BMNR- ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول عملة إيثيريوم ((Ethereum المُحتفظ بها ضمن خزائن المؤسسات من 1.6 مليار دولار منتصف تموز/يوليو إلى 12.2 مليار دولار في وقت النشر.

بالتالي، قد تجتذب هذه الربحية العالية غير المُحققة وافدين جُدداً، بينما تتمتع مؤسسات خزائن عملة إيثيريوم ((Ethereum حالياً بملاءة ماليةٍ أقوى لتمويل مشترياتها المستقبلية، ما يضع سعر عملة ETH في مسار لتحقيق مكاسبَ إضافيةٍ في تشرين الأول/أكتوبر الجاري مع توقع الأسواق خفضاً إضافياً لمعدلات الفائدة بعد قراءات بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة الصادرة بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) وأهدافه التالية في تشرين الأول/أكتوبر

استقرَّ سعرُ عملة إيثيريوم (Ethereum) حول مستوى 4,318$ في 1 تشرين الأول/أكتوبر، مُسجّلاً زيادةً بنسبة 5% بعد أن تفوَّق على سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بارتفاع قوي بلغ 66.8% في الربع الثالث، ويُوضّح المخطط البياني الأسبوعي أدناه أهداف سعر عملة ETH الرئيسية الواجب مراقبتها، بينما يقيّم المتداولون مدى قدرة الزخم على دفع سعرها صوب مستوياتٍ غير مسبوقة.

من جهةٍ أخرى، استقرَّ خط اتجاه مؤشر MACD المشير إلى 501.88 أعلى نظيره للإشارة عندَ 440.26، فيما تشير قراءة مؤشر الاتجاه السعري (PVT) إلى 14.04، ما يوحي باستمرار أنشطة تجميع عملة إيثيريوم (Ethereum) رغم التقلبات الأخيرة نتيجة استثمارات الخزانة البالغة 14.6 مليار دولار في الربع الثالث.

وفقاً لسيناريو الارتفاع، يُواجه سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حاجز نطاق بيعي عند 4,500$ الواقع على امتداد الحد العلوي لنمط الوتد، واختراقه يتيح الانطلاق صوب 4,750$.

في المقابل، يستقرُّ مستوى الدعم الأقرب للسعر عند 4,050$ نظراً لتوافقه مع الحد السفلي لذات النمط ومنطقة طلب شرائي قوي. وإذا كسرَ السعر هذا المستوى، فقد تمتد موجة التصحيح إلى مستوى 3,800$، والذي سبق له توفير دعم قوي مؤخراً، لكنَّ كسرَه ربّما يُمهد للانخفاض بشكلٍ أكبر نحو 3,600$، ما يمحي جزءاً كبيراً من مكاسب الربع الثالث البالغة 66.8%.

اكتتاب عملة سنورتر (Snorter-SNORT) يكتسب زخماً قوياً

مع استمرار عملة إيثيريوم (Ethereum) باكتساب زخم إضافي بعد ارتفاع سعرها بنسبة 66.8% في الربع الثالث، خطفت عملة سنورتر (Snorter) الأضواء بتوفير مشروعها روبوت التداول Snorter Bot العامل على تطبيق تيليجرام مازجاً شعبية عملات الميم بالأدوات العملية للتداول على البلوكتشين بهدف تبسيط كيفية إدارة المتداولين لاستثماراتهم.

وبفضل تصميمه المُرتكز على البساطة، يتيح روبوت سنورتر (Snorter Bot) للمُستخدمين اكتشاف وتداول العملات مباشرةً ضمن تطبيق تيليجرام، حيث يستهدف إصداره الأول بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، والتي تم اختيارها بسبب سرعة تسويتها للمعاملات ورسومها المنخفضة، مع خططٍ للتوسع عبر بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وبلوكتشين بينانس (BNB Chain). وبمعروضها الأقصى المُحدد بـ 500 مليون عملة، يسعى المشروع إلى إتاحة تداول لامركزي خاطفٍ لمُستخدمي الكريبتو ومُحبي عملات الميم على حدٍّ سواء.

أبرز بيانات الاكتتاب

السعر الحالي: 0.1065$

الحصيلة: 4.211 مليون دولار

رمز العملة: SNORT

البلوكتشين: سولانا ( Solana )

أخيراً، يُواصل مشروع عملة سنورتر (Snorter) ترسيخ مكانته كخيار مثالي للمتداولين الباحثين عن أفضل اكتتابات العملات الرقمية والاستثمار في المشاريع الجديدة.