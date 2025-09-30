سوق العملات البديلة يواجه رفضًا قويًا… هل هذا آخر هبوط قبل انطلاق صعودي؟

أبرز النقاط

تفوّق ما مجموعه 76% من أكبر 50 عملة بديلة على أداء البيتكوين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تشير المؤشرات الفنية إلى أن هيمنة البيتكوين قد تنخفض بعد إعادة اختبار مستوى 60.90%، مما قد يطلق تعافيًا سريعًا للعملات البديلة.

يُظهر إجمالي القيمة السوقية للعملات البديلة تفاؤلًا مع أنماط بيانية مثل “الكوب والمقبض” التي توحي بمزيد من الصعود.

شهد سوق العملات البديلة تقلبات قوية خلال الأسبوع الماضي على خلفية حدثي تصفية كبيرين في سوق الكريبتو. ومع موجة البيع الأخيرة، واجهت القيمة السوقية الإجمالية رفضًا حادًا، فيما وصف محللون الوضع بأنه فرصة للشراء عند الانخفاض. كما يعتقد بعض المحللين أن تفوّق العملات البديلة على البيتكوين سيستمر في الفترة المقبلة.

سوق العملات البديلة يواجه مقاومة عند قمم تاريخية

قال محللون إن إجمالي القيمة السوقية للعملات البديلة واجه مقاومة واضحة عند أعلى مستوى تاريخي له. وأوضح المحلل الشهير مايكل فان دي بوب أن السوق قد يشهد تراجعًا إضافيًا واحدًا قبل أن تتمكن العملات البديلة من اختراق هذا الحاجز والبدء بتحقيق قمم تاريخية جديدة أعلى بكثير. ويرى أن هذا التراجع يمثل فرصة قوية للشراء بالنسبة للمستثمرين.

The #Altcoin market capitalization provides a clear rejection at the ATH. One more pushback before it will break through the resistance and start printing massively new ATHs. That means: time to buy the dip. pic.twitter.com/uVDmjZTdj0 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 29, 2025

ورغم الانخفاضات الأخيرة، ذكر المحلل دان كريبتو تريدز أن 76% من أكبر 50 عملة بديلة تفوقت على البيتكوين خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ويشير المحللون إلى أن فترات التفوق المؤقتة للعملات البديلة عادة ما يتبعها تراجع يسمح للبيتكوين باستعادة هيمنته.

حاليًا، يبدو أن مخطط هيمنة البيتكوين ضعيف، وهو ما يوحي بإمكانية استمرار اكتساب العملات البديلة قوة إضافية بمجرد أن يحدد كل من البيتكوين والإيثيريوم قاعًا سعريًا مستقرًا.

ويقول مراقبون للسوق إن الدورة الحالية دخلت مرحلتها المتأخرة، حيث يزداد الميل نحو المخاطرة وينتقل المستثمرون إلى أصول أكثر خطورة. ورغم أن ذلك يثير تساؤلات حول استدامة المكاسب، فإنه غالبًا ما يدعم تفوق العملات البديلة نسبيًا خلال موجات الصعود القصيرة.

Even with the recent decline, 76% of altcoins in the top 50 have still outperformed $BTC in the past 3 months. So far this cycle, each short period of altcoin outperformance has usually been quickly followed up by a large drawdown and BTC stealing the show again. But so far,… pic.twitter.com/Tu48LgfClG — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 29, 2025

هيمنة البيتكوين مرشحة للانخفاض… والعملات البديلة تترقب اختراقًا قويًا

تشير تحليلات السوق إلى أن هيمنة البيتكوين تتجه صعودًا وقد تتجاوز مستوى 60.90% قبل أن تستأنف مسارها الهابط. وبمجرد أن تُكمل الهيمنة إعادة اختبار هذا المستوى، توضح المؤشرات الفنية وجود احتمال مرتفع لتراجعها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعافٍ سريع وقوي لسوق العملات البديلة.

On the #Bitcoin Dominance chart, the three-year-old rising wedge formation has broken down below the 60.90% level, and the anticipated retest towards this level is now progressing gradually. The latest move saw a rise to 59.1%, followed by a short-term retracement. However, the… pic.twitter.com/8TR013acjd — The Crypto GEMs (@CryptoGemsCom) September 28, 2025

ورصد المحلل “ميرلاين ذا ترايدر” أن العملات البديلة كوّنت نموذجًا بيانيًا كلاسيكيًا يُعرف بـ “الكوب والمقبض”. وأشار إلى أنه في حال تحقق هذا النموذج، فقد تدخل السوق في مرحلة صعود شبه عمودية.

ALTCOINS JUST DREW THE CUP & HANDLE. Cup built in blood.

Handle built in fear. What comes after?

Parabolic mania. Multi-trillion cap is the destiny. We are almost there don’t you dare to give up NOW! pic.twitter.com/0g67lABrB4 — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) September 28, 2025

