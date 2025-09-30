أبرز النقاط

أعلنت شركة BitMine أنّ إجمالي حيازاتها من الكريبتو والسيولة النقدية بلغ 11.6 مليار دولار، مع تجاوز خزينتها من الإيثريوم 2.65 مليون عملة ETH.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة المسماة “كيمياء الـ 5%”، التي تهدف إلى الاستحواذ على 5% من إجمالي المعروض المتداول من الإيثريوم.

أصبح سهم الشركة (BMNR) السهم رقم 26 من حيث حجم التداول في الولايات المتحدة، بمتوسط حجم يومي يبلغ 2.6 مليار دولار، متفوقًا بذلك على شركة Visa.

BitMine توسّع مشترياتها بقوة

واصلت شركة BitMine Immersion Technologies) BMNR) اندفاعها الكبير نحو شراء الإيثريوم. وأعلنت في 29 سبتمبر أن إجمالي حيازاتها من الكريبتو والنقد بلغ 11.6 مليار دولار، فيما تجاوزت خزينتها من الإيثريوم 2.65 مليون عملة. هذه الخطوات الحاسمة رسّخت مكانة BitMine كأكبر شركة في العالم من حيث حيازة الإيثريوم.

ويفصّل البيان الصادر في 29 سبتمبر أصول الشركة الحالية، حيث أظهر أن الحيازات تشمل 2,650,900 عملة ETH إلى جانب احتياطيات نقدية غير مثقلة بالديون بقيمة 436 مليون دولار، ما يرفع إجمالي قيمة حيازات الكريبتو والسيولة إلى 11.6 مليار دولار. كما أشار التقرير إلى أن الشركة باتت تمتلك أكثر من 2% من إجمالي معروض الإيثريوم.

استراتيجية “كيمياء الـ 5%” من BitMine

جاءت هذه الصفقة الأخيرة في إطار استراتيجية تراكم شرسة تتابعها وسائل الإعلام المتخصصة عن قرب. فقد تجاوزت خزانة الشركة 2.4 مليون إيثريوم الأسبوع الماضي فقط، فيما تخطّت حيازاتها حاجز 9 مليارات دولار مطلع سبتمبر. هذا النهج المتواصل في الشراء يعكس نمو الشركة السريع وتركيزها الواضح على الهيمنة داخل منظومة الإيثريوم.

أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة توماس “توم” لي أن هذه الاستراتيجية تمثل واحدة من أكبر الرهانات الماكرو للعقد المقبل. وفي بيانه، وصف الإيثريوم بأنه الخيار الأول كسلسلة بلوكتشين عامة محايدة، مشيرًا إلى أن موثوقيته أساسية لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي و”وول ستريت”. وجدد لي التأكيد على الهدف الطموح للشركة بالسعي وراء “كيمياء الـ 5%” من إجمالي الإيثريوم، موضحًا أن قانون القوى يمنح ميزة لحاملي الأصول على نطاق واسع.

تأتي استراتيجية BitMine ضمن توجه أوسع لدى الشركات المدرجة لاعتماد الإيثريوم كأصل احتياطي رئيسي. فعلى سبيل المثال، تمتلك شركة SharpLink Gaming المتخصصة في الرياضات الإلكترونية والتقنية نحو 838 ألف إيثريوم. هذا الاتجاه المتنامي لحيازات الشركات يعكس إيمانًا مؤسسيًا متزايدًا بالقيمة طويلة الأجل للإيثريوم.

ولا يقتصر تأثير هذه الاستراتيجية على سوق الكريبتو فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الأسواق المالية التقليدية. فقد أصبح سهم الشركة (BMNR) السهم رقم 26 من حيث حجم التداول في الولايات المتحدة، بمتوسط تداول يومي يبلغ 2.6 مليار دولار. هذا المستوى من السيولة وضعه في مرتبة أعلى من شركات راسخة مثل Visa، ما يشير إلى تصاعد أهميته لدى المستثمرين خارج نطاق الكريبتو.