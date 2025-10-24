لماذا تراجعت العملات البديلة؟ الأموال تعود إلى بيتكوين بينما صناديق إيثيريوم تشهد نزيفًا

أبرز النقاط:

شهدت صناديق إيثيريوم الفورية تدفقات خارجة بلغت 128 مليون دولار.

في المقابل، حققت صناديق بيتكوين تدفقات صافية داخلة بقيمة 20.33 مليون دولار.

استحوذ بيتكوين على 27٪ من إجمالي حجم تداول العقود الآجلة في منصة باينانس البالغ 2 تريليون دولار خلال أكتوبر.

لا يلوح موسم العملات البديلة في الأفق، إذ تُظهر بيانات السوق أن رؤوس الأموال عادت بوضوح إلى بيتكوين (BTC) عند مستوى 111,158 دولارًا. وبينما يتوقع المحللون انتعاشًا لاحقًا للعملات البديلة، تشير تدفقات صناديق ETF إلى أن المستثمرين المؤسسيين والأفراد يركزون بشكل أكبر على بيتكوين أكثر من غيرها من العملات.

ووفقًا لبيانات CoinMarketCap، ارتفعت هيمنة بيتكوين في السوق إلى 59.1٪، بعدما استعادت العملة المشفرة الرائدة مستوى 111 ألف دولار عقب ارتدادها من أدنى مستوياتها الأسبوعية عند 104 آلاف دولار.

تدفّقات إيجابية لصناديق بيتكوين مقابل نزيف في إيثريوم

في 23 أكتوبر، سجلت صناديق إيثريوم الفورية المتداولة (ETFs) تدفقات خارجة صافية بلغت 128 مليون دولار، من دون أن يسجّل أي من الصناديق التسعة تدفقات داخلة، في واحدة من أكبر عمليات السحب اليومية منذ إطلاقها.

On October 23 (ET), Ethereum spot ETFs saw a total net outflow of $128 million, with none of the nine ETFs recording net inflows. In contrast, Bitcoin spot ETFs had a total net inflow of $20.33 million, led by BlackRock’s IBIT with $108 million in net inflows.… pic.twitter.com/n5ECxIi31q — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 24, 2025

في المقابل، حققت صناديق بيتكوين الفورية تدفقات داخلة صافية بقيمة 20.33 مليون دولار، قادتها شركة BlackRock من خلال صندوقها IBIT الذي استقبل وحده 108 ملايين دولار.

وفي الوقت نفسه، يشير مؤشر موسم العملات البديلة إلى 24 نقطة، ما يعكس تفوّقًا واضحًا لأكبر الأصول الرقمية في العالم. كما يُظهر عجز إيثريوم عن تجاوز قمّته التاريخية لعام 2021 عند 4,800 دولار مقابل تسجيل بيتكوين قممًا جديدة فوق 120 ألف دولار ضعف الطلب الحالي على العملات البديلة.

عقود المستقبل تؤكد هيمنة بيتكوين

وفقًا لبيانات CryptoQuant، تواصل بيتكوين السيطرة على سوق العقود الآجلة في منصة باينانس، إذ استحوذت على 27.17٪ من إجمالي حجم التداول البالغ 2.002 تريليون دولار في أكتوبر.

بلغ حجم تداول عقود بيتكوين الآجلة شهريًا 543.33 مليار دولار، بارتفاع ملحوظ عن 418 مليار دولار في سبتمبر، ما يعكس نشاطًا متزايدًا وثقة متنامية في السوق.

ويرى محللو CryptoQuant أنه إذا استمر الاتجاه الصعودي في معدلات التمويل والعقود المفتوحة، فقد تكون بيتكوين في طريقها لاختراق مستويات المقاومة التاريخية.

تأجيل موسم العملات البديلة: لكنه لم يمت بعد

قال المؤثر في مجال الكريبتو Ash Crypto إن الأسواق الصاعدة تبدأ عادةً بتدفّق السيولة نحو الأصول الآمنة قبل أن تنتقل إلى الأصول ذات المخاطر الأعلى. وأوضح أن التسلسل المعتاد يكون من الدولار الأمريكي إلى بيتكوين ثم إيثريوم، فإلى العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة، وأخيرًا العملات الصغيرة، وهو نمط تكرر في دورات 2017 و2021.

Why no Altseason in 2025 yet ? Bitcoin has pumped 8.5x to $126,000 from the bottom of $15,400 in November 2022. US stocks are at an all-time high. Gold added $15 trillion to its market cap. With massive liquidity, all these big assets are absolutely exploding. While ETH is… — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 24, 2025

وأشار إلى أن بيتكوين ارتفعت بمقدار 8.5 ضعفًا من أدنى مستوى لها في سوق الهبوط عام 2022 عند 15,400 دولار إلى نحو 126,000 دولار حاليًا، بينما بقيت العملات البديلة تتحرك ضمن نطاق محدود. كما فضّل المستثمرون الملاذات الآمنة مثل الذهب والأسهم الأمريكية الكبرى وبيتكوين نفسها على العملات البديلة.

ومع ذلك، يتوقع Ash Crypto أنه مع ثلاثة تخفيضات مرتقبة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي خلال 2025 ونهاية سياسة التشديد الكمي، ستعود السيولة تدريجيًا إلى الأصول عالية المخاطر، مع بحث المستثمرين عن “العملة الكبرى التالية” في سوق الكريبتو.