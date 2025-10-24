أبرز النقاط

اختار تاكر كارلسون الاستثمار في الذهب بدلًا من البيتكوين بسبب الغموض المحيط بهوية ساتوشي ناكاموتو.

زعم مؤخرًا أن مبتكر البيتكوين المجهول قد تكون له صلة بوكالة الاستخبارات المركزية (CIA).

تصريحاته أثارت موجة انتقادات حادة من مؤيدي البيتكوين، من بينهم جاك مالرز.

تعرّض تاكر كارلسون لانتقادات واسعة بعد زعمه أن مبتكر البيتكوين المجهول، ساتوشي ناكاموتو، يرتبط على الأرجح بوكالة الاستخبارات المركزية (CIA).

ولم يتردد مؤيدو البيتكوين وناشطو ما يُعرف بـ”البيتكوينيين الماركسيين” في مهاجمته، معبرين عن استيائهم الشديد من تصريحاته.

هل توجد فعلًا صلة بين وكالة الاستخبارات المركزية وساتوشي ناكاموتو؟

لم تنتهِ بعد رحلة البحث عن هوية ساتوشي ناكاموتو. فقد نُسبت عدة كيانات وأشخاص إلى مبتكر البيتكوين المجهول، لكن لم ينجح أحد في الكشف عن هويته الحقيقية حتى الآن.

يؤمن تاكر كارلسون بإحدى أقدم نظريات المؤامرة في عالم الكريبتو، وعبّر عنها خلال فعالية أقامتها منظمة Turning Point USA تكريمًا لتشارلي كيرك.

يرى كارلسون أن ساتوشي ناكاموتو قد يكون مرتبطًا بأجهزة الاستخبارات الأمريكية، مشيرًا إلى أن البيتكوين ربما تحوّل إلى نوع من “الخدعة” التي تديرها مجموعة من المستفيدين ماليًا.

وأوضح أن هؤلاء يشملون الأفراد الذين يجنون الأرباح الضخمة والسياسيين الذين يسيطرون عليهم، والذين يستخدمون تلك الأموال لتعزيز نفوذهم داخل المجتمع الأمريكي.

أوضح كارلسون أن الغموض المحيط بهوية ساتوشي ناكاموتو يمنعه من الاستثمار في البيتكوين.

وقال: “أحاول أن أقتصر على الأشياء التي أفهمها، ولا أحد يستطيع أن يشرح لي من هو ساتوشي مبتكر البيتكوين، هذا الرجل الغامض الذي يُقال إنه مات، لكن لا أحد يعرف من كان بالفعل.”

وأضاف الإعلامي الأمريكي: “نشأت في واشنطن ضمن عائلة تعمل في الحكومة، لذا أعتقد أن الأمر مرتبط بوكالة الاستخبارات المركزية. لا أستطيع إثبات ذلك، لكنك تطلب مني أن أستثمر في شيء مؤسِّسه مجهول ويملك مليارات الدولارات من البيتكوين غير المستخدمة، ما هذا؟”

ردود فعل عشاق البيتكوين على تصريحات تاكر كارلسون

جادل العديد من محبي البيتكوين ضد تصريحات كارلسون، مشيرين إلى أنه تجاهل جوهر فكرة البيتكوين، المتمثل في كونها شبكة مفتوحة المصدر ولا تحتاج إلى الثقة بطبيعتها.

ويرى جاك مالرز، الرئيس التنفيذي لمنصة Strike، أن كارلسون يفتقر إلى الفهم الحقيقي لمفهوم البيتكوين وآلية عمله.

If you think knowing who created Bitcoin matters, you don’t understand it. Bitcoin is open source. Nobody has special rights, and everyone can verify that. It doesn’t matter who created Bitcoin. Bitcoin is neutral technology, like math. Who invented math, @TuckerCarlson? https://t.co/SZKzr5F2n8 — Jack Mallers (@jackmallers) October 23, 2025

وفي ختام حديثه، أوضح كارلسون أنه يفضل شراء الذهب بدلًا من البيتكوين. والمفارقة أن الذهب عزز مؤخرًا مكانته كأهم أصل احتياطي عالمي وسط تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.

.@TuckerCarlson will come around when he realizes that it doesn't matter if the CIA created bitcoin. Even if the CIA did (it didn't), anyone who is so driven and capable can audit the code to determine whether it does what it's supposed to do. That's all that matters. https://t.co/2VsBTmVsoW — Marty Bent (@MartyBent) October 23, 2025