استحواذ شركة Anchorage Digital على منصة “Securitize” يُعيد تشكيل إدارة ثروات العملات الرقمية

أبرز النقاط

عزّز الاستحواذ توحيد منصة سجّلت نموًا في الودائع تجاوز 4,500% خلال 12 شهرًا، مع وجود 99% من الأصول محفوظة أصلًا لدى Anchorage.

وسّعت شركة Anchorage Digital نطاق عملياتها المصرفية الحاصلة على ترخيص فيدرالي، بالتوازي مع إطلاق مبادرات في البيتكوين ضمن التمويل اللامركزي (DeFi) وترميز الأصول الحقيقية.

أعادت Securitize تركيزها على نشاطها الأساسي في ترميز الأصول بقيمة 4 مليارات دولار، وتخطط لصفقة اندماج عبر SPAC بقيمة 1.25 مليار دولار تشمل طرح أسهم مُرمّزة.

استحوذت شركة Anchorage Digital، أول بنك عملات رقمية حاصل على ترخيص فيدرالي في الولايات المتحدة، على منصة Securitize For Advisors (SFA) من شركة Securitize المتخصصة في ترميز الأصول، ما يعزّز سيطرته على سوق أدوات إدارة ثروات العملات الرقمية الموجّهة للمستشارين الاستثماريين المسجّلين (RIAs).

جاءت هذه الخطوة في وقت تسرّع فيه Anchorage توسّعها في أعمال الحفظ والعملات المستقرة الخاضعة للتنظيم، بينما تركّز Securitize على توسيع نشاطها في ترميز الأصول وخططها المرتبطة بالأسواق العامة.

وتستحوذ الشركة بموجب الصفقة على منصة SFA، وهي منصة مخصصة لإدارة ثروات العملات الرقمية مخصّصة للمستشارين الاستثماريين المسجّلين، وقد سجّلت نموًا في الودائع والأصول المُدارة تجاوز 4,500% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بحسب بيان الإعلان. وكانت 99% من أصول العملاء محفوظة بالفعل لدى بنك Anchorage Digital، ما يجعل الصفقة توحيدًا لعلاقة قائمة أكثر من كونها خطوة استراتيجية جديدة. ولم تُكشف تفاصيل إضافية حول شروط الاستحواذ.

A meaningful expansion of Anchorage Digital’s wealth management offering: Anchorage Digital has acquired the Securitize for Advisors business unit from @Securitize, expanding our wealth management capabilities with SFA’s platform, vision, and team. pic.twitter.com/q3cQHMpzir — Anchorage Digital (@Anchorage) December 15, 2025

الاستراتيجية المؤسسية الأوسع لشركة Anchorage Digital

جاء الاستحواذ على منصة SFA في عام كثّفت فيه Anchorage Digital أنشطتها المرتبطة بالعملات المستقرة الخاضعة للتنظيم، مثل USDtb وUSDGO، إلى جانب توسيع دعم الأصول وبناء شراكات على مستوى البنية التحتية. ومؤخرًا، وسّعت الشركة نطاق خدمات الحفظ عبر إضافة دعم 25 أصلًا رقميًا جديدًا لعملائها من المؤسسات، مع الحفاظ على تقييم يتجاوز 3 مليارات دولار منذ آخر جولة تمويل.

وعلى صعيد المنتجات، تعمل Anchorage على تطوير عمليات العملات المستقرة وإتاحة الوصول المؤسسي إلى التمويل اللامركزي، بما يشمل العمل على عملات مستقرة متوافقة مع قانون Genius Act، إضافة إلى تكاملات تُمكّن العملاء من الاستفادة من السيولة على السلسلة ضمن بيئة منظمة.

كما أطلقت الشركة ذراعًا استثماريًا جديدًا تحت اسم “Anchorage Digital Ventures”، يستهدف مشاريع تمويل البيتكوين اللامركزي، وترميز الأصول الحقيقية (RWAs)، والهوية اللامركزية، بما يتماشى مع احتياجات قاعدة عملائها المؤسسية.

ويأتي كل ذلك مدعومًا بوضع Anchorage الفريد باعتبارها شركة كريبتو أصلية تحمل ترخيصًا مصرفيًا فيدراليًا، إلى جانب تراخيص تنظيمية أساسية، من بينها BitLicense في ولاية نيويورك.

تعيد Securitize تركيزها على ترميز الأصول والاستعداد للطرح العام

تسمح صفقة بيع منصة SFA لشركة Securitize لإدارتها بإعادة التركيز على نشاطها الأساسي المتمثل في إدخال الأصول الحقيقية إلى سلاسل البلوكشين. وتُشير الشركة إلى أنها تدير أصولًا مُرمّزة تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار، وتعمل مع مديري أصول كبار مثل Apollo وBlackRock وHamilton Lane وKKR لإصدار صناديق مُرمّزة ومنتجات ائتمان خاص.

في يناير، أطلقت Securitize بالتعاون مع Apollo صندوق الائتمان الخاص المُرمّز ACRED عبر عدة شبكات، مستخدمة Wormhole كطبقة ترابط لنقل الأصول بين الشبكات المختلفة.

وأصبح التوسّع التنظيمي محورًا أساسيًا في استراتيجية الشركة؛ إذ حصلت مؤخرًا على موافقة تنظيمية كاملة لتشغيل منصة تداول وتسوية للأوراق المالية المُرمّزة داخل الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها الجهة الوحيدة التي تدير بنية تحتية مرخّصة للترميز في كلٍ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتخطط Securitize الآن للطرح العام عبر صفقة SPAC بتقييم 1.25 مليار دولار، مع الإشارة إلى نيتها ترميز أسهمها الخاصة ضمن العملية.

في المقابل، يمنح دمج Anchorage–SFA المستشارين الاستثماريين المسجّلين (RIAs) مسارًا مباشرًا ومنظمًا للوصول إلى الأصول الرقمية، عبر مزوّد واحد يغطي الحفظ والتنفيذ وأدوات الواجهة الأمامية تحت مظلة ترخيص مصرفي فيدرالي. وقد يُسهم ذلك في تبسيط الامتثال وإدارة المخاطر التشغيلية لشركات الاستشارات التي كانت تعتمد سابقًا على مزوّدين متعدّدين أو تتجنّب تخصيصات العملات الرقمية بالكامل.