شركة Ripple تتعاون مع Wormhole لإطلاق RLUSD عبر شبكات Ethereum Layer 2 في 2026

أهم النقاط

أعلنت شركة Ripple شراكتها مع Wormhole لإطلاق RLUSD على شبكات Optimism وBase وInk Chain وUnichain، بالاعتماد على آلية نقل التوكنات الأصلية.

ألغى التكامل الحاجة إلى الأصول المغلّفة، وقلّل تشتت السيولة، مع الحفاظ على معروض موحّد للعملة عبر جميع الشبكات المدعومة.

استهدف التوسع تلبية الطلب المؤسسي المتنامي على العملات المستقرة متعددة الشبكات، في وقت تجاوزت فيه القيمة السوقية الإجمالية للقطاع 250 مليار دولار.

أعلنت شركة Ripple يوم الاثنين عزمها توسيع عملتها المستقرة RLUSD إلى عدة شبكات من الطبقة الثانية لإيثريوم خلال عام 2026، معتمدةً على بروتوكول Wormhole للمراسلة عبر السلاسل ومعيار نقل التوكنات الأصلية (NTT). ويشمل الإطلاق المخطط له ربط RLUSD بشبكات Optimism وBase وInk Chain وUnichain، في خطوة تمثل أول تحرك منسق لRipple داخل منظومة شبكات إيثريوم L2 سريعة النمو.

شركة Ripple تعتمد Wormhole لإطلاق RLUSD على شبكات إيثريوم من الطبقة الثانية

يسمح تكامل Wormhole بانتقال عملة RLUSD بين الشبكات المدعومة دون الاعتماد على أصول مغلّفة أو تجمعات سيولة مجزأة. ويُمكّن إطار NTT الخاص بـ Wormhole من إصدار العملة واستردادها بشكل أصلي عبر الشبكات المختلفة، مع الحفاظ على نموذج معروض موحّد. وبالنسبة لRipple، يقلّل هذا النهج من مخاطر الجسور ويحسّن كفاءة رأس المال، وهما تحدّيان مستمران في نشر العملات المستقرة متعددة الشبكات.

من شأن التوسع المخطط له لعملة RLUSD أن يجعلها من أوائل العملات المستقرة في فئتها التي تندمج بشكل أصلي مع عدة شبكات توسعة لإيثريوم. صُمّمت هذه الشبكات من الطبقة الثانية لخفض تكاليف المعاملات وتحسين القدرة الاستيعابية، مع تسوية نهائية على شبكة إيثريوم الرئيسية. ومن خلال استهداف Optimism وBase في البداية، تحصد Ripple حضورًا مباشرًا داخل اثنتين من أكثر منظومات L2 نشاطًا في التمويل اللامركزي والمدفوعات والتجارب المؤسسية.

بحسب تقرير لـ CoinDesk، لمّحت شركة Ripple إلى أن هذا التوسع يعكس تنامي الطلب المؤسسي على العملات المستقرة القادرة على العمل بسلاسة عبر الشبكات المختلفة دون الإخلال بالمعايير التنظيمية. كما تشير إضافة Ink Chain وUnichain إلى مسعى لتأمين توزيع RLUSD مستقبلًا عبر بيئات إيثريوم الراسخة والناشئة على حد سواء.

يأتي هذا الإعلان في وقت تكتسب فيه العملات المستقرة زخمًا متزايدًا داخل قطاع التمويل التقليدي. فقد أطلقت Visa مؤخرًا وحدة استشارية متخصصة في العملات المستقرة ضمن Visa Consulting & Analytics؛ لمساعدة البنوك وشركات التقنية المالية على تقييم وتصميم وتنفيذ استراتيجيات مدفوعات قائمة على العملات المستقرة. وأفادت Visa، في بيان صدر يوم الاثنين، بوجود أكثر من 130 برنامج بطاقات مرتبط بالعملات المستقرة عالميًا، مع حجم تسويات سنوي مُقدّر يتجاوز 3.5 مليارات دولار حتى أواخر نوفمبر.

ومع تجاوز القيمة السوقية العالمية للعملات المستقرة حاجز الـ 250 مليار دولارًا، تضع خطوة شركة Ripple عملة RLUSD في موقع يسمح لها بالمنافسة بشكل مباشر في تسويات عابرة للشبكات، والمدفوعات المؤسسية، وتوفير السيولة على السلسلة. ويشير الإطار الزمني لعام 2026 إلى إطلاق مرحلي يركز على البنية التحتية والامتثال وبناء الشراكات المؤسسية.