تعقد Anchorage Digital شراكة مع OSL لإصدار أول عملة مستقرة أميركية خاضعة لتنظيم فيدرالي

تصدر Anchorage Digital عملة USDGO تحت إشراف فيدرالي، ما يرسّخ إطارًا منظمًا لعمليات العملات المستقرة.

تتيح الشراكة دعم العملة بنسبة 1:1 بأصول سائلة وسندات خزانة أميركية عبر أنظمة حفظ متوافقة مع القوانين.

تستهدف USDGO تسويات الأعمال العابرة للحدود، مع معاملات أسرع وبنية مدفوعات قابلة للبرمجة.

تتولى Anchorage Digital، أول وأكبر بنك عملات رقمية حاصل على ميثاق فيدرالي في الولايات المتحدة، دور المُصدر المنظم لعملة USDGO، وهي عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأميركي وتحمل علامة OSL. وتجمع هذه الشراكة بين طرفين مؤسسيين بارزين، في وقت تتجه فيه الصناعة نحو بنية مدفوعات عالمية متوافقة تنظيميًا، مع وضوح أكبر في الأطر القانونية للأصول الرقمية المدعومة بالدولار.

تطلق مجموعة OSL، الرائدة آسيويًا في تداول العملات المستقرة وخدمات المدفوعات، عملة USDGO عبر إطار الإصدار الخاضع للإشراف الفيدرالي لبنك Anchorage Digital. وبذلك تصبح USDGO أول عملة مستقرة تُصدر مباشرة من خلال بنك عملات رقمية أميركي منظم فيدراليًا، ما يعزز مكانة Anchorage Digital كمزوّد بنية تحتية أساسي لإعادة توطين عمليات العملات المستقرة عالميًا داخل الولايات المتحدة.

تشمل البيئة التنظيمية للبنك عمليات إصدار متكاملة عبر أي شبكة بلوكشين، ومعايير صارمة لمكافحة غسل الأموال والتحقق من الهوية، إلى جانب حماية للأصول تتماشى مع متطلبات الإشراف المصرفي الأميركي.

ووفقًا للبيان الصحفي، تتيح الشراكة دعم USDGO بنسبة 1:1 بأصول سائلة عالية الجودة وسندات خزانة أميركية، مع الاستفادة من أنظمة الحفظ والامتثال لدى Anchorage Digital. وبصفتها أول منصة أصول رقمية مرخصة من هيئة SFC في آسيا، أثبتت OSL أن النماذج القائمة على الامتثال يمكن أن تتوسع بفعالية، ما يدعم ثقة المؤسسات في أسواق العملات المستقرة.

تُطرح USDGO كأداة لتسويات الأعمال العابرة للحدود، مستهدفة معاملات أسرع، وتكاليف أقل، وبنية مدفوعات قابلة للبرمجة.

وفي هذا السياق، أكد سيرجيو ميلو، رئيس قسم العملات المستقرة في Anchorage Digital، خلال ظهوره إلى جانب مسؤول النمو المؤسسي في مؤسسة سولانا ضمن فعالية Solana Breakpoint في أبوظبي، تنامي التقاطع بين الامتثال التنظيمي وحالات الاستخدام الواقعية للعملات الرقمية المستقرة.

توسّع بينانس دمج USD1 مع تشديد الرقابة الأميركية على العملات المستقرة

بينما تضع Anchorage Digital عملة USDGO ضمن إطار منظم فيدراليًا، يواصل سوق العملات المستقرة تطوره بوتيرة سريعة. وفي هذا السياق، وسّعت بينانس أزواج تداول USD1 استجابة لتصاعد المنافسة العالمية، مضيفة أزواج BNB/USD1 وETH/USD1 وSOL/USD1 بهدف تعزيز السيولة. كما أطلقت المنصة عمليات تحويل دون رسوم بين USD1 وكل من USDC وUSDT لدعم تبنّي المستخدمين.

وبدأت المنصة تحويل جميع الاحتياطيات المرتبطة بعملة BUSD إلى USD1، على أن تكتمل العملية خلال سبعة أيام. وبعد ذلك، ستُستخدم USD1 كضمان عبر أنظمة باينانس المختلفة، بما يشمل عمليات الهامش ووظائف السيولة الداخلية.

🦅☝️MAJOR WLFI MOMENT☝️🦅 Massive expansion of USD1 utility on @binance ✅ New Spot Pairs Available: BNB/USD1, ETH/USD1, and SOL/USD1

✅ Zero Fees for All Users: 0% fees on USD1/USDT and USD1/USDC

✅ Zero Fees for VIP2-9: 0% fees on BNB/USD1, BTC/USD1, ETH/USD1, and SOL/USD1… — WLFI (@worldlibertyfi) December 10, 2025

كما وضحت بينانس أن USD1 مدعومة بالكامل بسندات خزانة أميركية ونقد وما يعادله، مع قيمة سوقية تبلغ 2.7 مليار دولارًا، ما يضعها في المرتبة السادسة عالميًا بين العملات المستقرة. وازداد الاهتمام بالسوق بعد أن استخدمت شركة MGX في أبوظبي عملة USD1 لتسوية استثمار بقيمة 2 مليار دولار في باينانس.

إذ يأتي هذا التوسّع في سيولة العملة المستقرة المدعومة من ترامب على باينانس، في وقت تتصاعد فيه الضغوط داخل الكونغرس الأميركي على الرئيس، عقب العفو المثير للجدل عن مؤسس باينانس تشانغبينغ تشاو في أكتوبر.

يترقّب المتداولون مع اقتراب اكتتاب Pepe Node من هدف 2.5 مليون دولار

مع تسارع خطوة Anchorage Digital في مجال العملات المستقرة وما يرافقها من دفع لاعتماد العملات الرقمية في الولايات المتحدة، بدأت مشاريع ناشئة مثل PEPENODE تجذب طلبًا مضاربيًا مبكرًا.

يتيح مشروع Pepe Node للمستخدمين امتلاك منصات تعدين افتراضية لعملات الميم، ودمج العُقد لتحقيق عوائد أعلى، إلى جانب كسب مكافآت إضافية من خلال المشاركة في الشبكة.

ويُتداول اكتتاب Pepe Node حاليًا عند سعر 0.001192 دولار، وقد جمع بالفعل أكثر من 2.328 مليون دولار من أصل هدفه البالغ 2.5 مليون دولار. ولا يزال بإمكان المستثمرين الانضمام عبر الموقع الرسمي لـ Pepe Node قبل زيادة سعر العملة في الايام القادمة.