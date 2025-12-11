نقطة اختراق عملة سولانا: حوت ينفّذ تحويلًا ضخمًا مع وصول صناديق ETF إلى 655 مليون دولار

أبرز النقاط:

ارتفع سعر سولانا بنسبة 4% في 10 ديسمبر مع قفزة حادّة في حجم التداول.

سحب أحد الحيتان 200,001 عملة SOL من منصة باينانس.

أضافت صناديق سولانا ETF تدفّقات جديدة بقيمة 16.6 مليون دولار في 9 ديسمبر، ليرتفع إجمالي التدفقات إلى 655 مليون دولار.

سجّلت سولانا ارتفاعًا بنسبة 4% في 10 ديسمبر مع زيادة حجم تداولها اليومي بنسبة 35%. ويرى محللون أن هذا الصعود قد يكون مجرد بداية لاختراق أقوى مع تزايد نشاط الحيتان.

وتُظهر بيانات السلسلة أن محفظة جديدة قامت بسحب 200,001 عملة SOL من باينانس، بقيمة 27.87 مليون دولار، في إشارة إلى تنامي اهتمام الحيتان وارتفاع الطلب طويل الأجل على العملة.

وفي الوقت نفسه، شهدت صناديق سولانا الفورية في الولايات المتحدة زيادة لافتة في النشاط. ففي 9 ديسمبر، استقبلت هذه الصناديق تدفّقات جديدة بقيمة 16.6 مليون دولار، ليرتفع إجمالي التدفّقات إلى 655 مليون دولار. وتصدّر صندوق BSOL من Bitwise هذه التدفّقات بعدما تجاوز حاجز 600 مليون دولار.

🚨ETF DATA: @Solana ETFs saw $16.6M in inflows yesterday, pushing cumulative inflows to $655M, while @BitwiseInvest has now surpassed $600M in total inflows.

اقتراب إعادة ضبط دورة السيولة

بقيت نسبة الأرباح إلى الخسائر المُحقَّقة في سولانا -اعتمادًا على متوسط 30 يومًا- تحت مستوى 1 منذ منتصف نوفمبر، وهو نمط يظهر عادة في فترات الهبوط القوي ويعكس أن الحاصلين على SOL يواجهون خسائر تفوق أرباحهم.

وتُظهر القراءات الحالية أن سولانا تدخل دورة سيولة جديدة. وفي هذه المرحلة، يتراجع البيع القسري ويبدأ السوق في تصفية المراكز الضعيفة تدريجيًا، وفقًا لبيانات Glassnode.

Liquidity can be assessed through several measures, including the Realized Profit-to-Loss Ratio (30D-SMA).

For Solana, this ratio has traded below 1 since mid-November, meaning realized losses now exceed realized profits. This signals that liquidity has contracted back to levels…

في الدورات السابقة، ما إن تبدأ السيولة في التحول صعودًا حتى يدخل السعر موجات ارتفاع تمتد لأسابيع. وحدث نمط مشابه في أبريل عندما هبطت SOL إلى نحو 106 دولارات قبل أن ترتفع بنسبة 80% في الشهر التالي.

وإذا تبع النمط الحالي المسار نفسه، فقد يستغرق التحرك القوي المقبل نحو أربعة أسابيع، وفقًا لـ Altcoin Vector. ويرى عدد من المحللين أن هذا السيناريو قد يساعد سولانا على تجاوز مستوى 200 دولار.

احتمالات انفجار سعر سولانا

أشار المحلل علي مارتينيز عبر منصة X إلى أن مخطط عقد سولانا الدائم ظل يتحرك داخل نطاق أفقي منذ منتصف نوفمبر. ولفت إلى أن إيثريوم أظهرت الهيكل نفسه قبل أن تكسر القناة وتنتقل إلى صعود قوي مؤخرًا.

كما يتوقع “مارتينيز” أن تحاول سولانا تنفيذ حركة صعودية مشابهة قريبًا، محددًا هدفًا سعريًا فوريًا عند 150 دولارًا سابع أكبر عملة رقمية.

ويجري تداول SOL حاليًا قرب 138 دولارًا، منخفضة بأكثر من 17% خلال الشهر الماضي. وكانت العملة قد بلغت ذروتها عند 294 دولارًا في يناير، ويترقّب كثير من المتداولين محاولة قوية للعودة إلى تلك المنطقة قبل نهاية العام.

