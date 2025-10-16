نقاط رئيسية

قامت أكبر شركة اتصالاتٍ في الهند بتضمين بلوكتشين الطبقة الأولى آبتوس (Aptos Blockchain) في منصاتها لتوفير مكافآتٍ عمليةٍ لمُشتركيها بدلاً من أصول المضاربة.

يمثل البرنامج التجريبي أحد أكبر عمليات إطلاق تطبيقات الويب الثالث (Web3) في العالم الواقعي من قِبلِ أي شركة اتصالاتٍ على مستوى العالم.

انخفضت قيمة عملة آبتوس (Aptos-APT) بنسبة 5% رغم الإعلان متبعة اتجاهات سوق الكريبتو، في إشارة إلى ردِّ فعلٍ محدود من جانب المستثمرين تجاه الخبر.

دخلت مؤسسة آبتوس (Aptos Foundation) وآبتوس لابس (Aptos Labs) في شراكةٍ مع شركة ريلاينس جيو (Reliance Jio) -أكبر شركة اتصالاتٍ في الهند- لإطلاق منصة مكافآتٍ قائمةٍ على البلوكتشين تستهدف قاعدة مشتركي شركة جيو الذين تتجاوز أعدادهم 500 مليون مستخدم.

كذلك، تمَّ الإعلان عن الشراكة خلال حدث Aptos Experience، ما يُمثل خطوةً مهمة نحو تضمين تقنية البلوكتشين في خدمات المستهلكين عبر شبكات الاتصالات.

المرحلة التجريبية تشمل نحو 10 مليون مستخدم

تُجري شركة Reliance Jio اختباراً لهذا البرنامج مع مجموعةٍ تجريبيةٍ أولية تضم حوالي 9.4 مليون مستخدم، وقد تم الإعلان عن هذا خلال عرض تقديمي بعنوان “العملات المستقرة: القطار الذي نسيتم أنكم تستقلونه”. وسيتم تقديم المكافآت خلال بلوكتشين الطبقة الأولى آبتوس (Aptos Blockchain) عالية السرعة ومنخفضة التكلفة، وستُركز المكافآت على الاستخدامات العملية الواقعية بدلاً من الأصول الرقمية القائمة على المضاربة.

وتقدم Aptos Labs دعماً تقنياً مستمراً، بينما تتعاون الشركتان لضمان قدرة البنية التحتية على التعامل مع قاعدة عملاء شركة جيو الضخمة.

مكانة شركة جيو في القطاع وطموحاتها

تأسست شركة جيو كفرع لشركة Reliance Industries -وهي أكبرُ مُشغل لشبكة الهواتف المحمولة في الهند والثالثة على مستوى العالم- حيث تُوفر خدماتها لأكثر من 500 مليون مشترك. وتستمر استثماراتها في الخدمات الرقمية والتقنيات الناشئة بتعزيز مكانتها الرائدة داخل قطاع الاتصالات الهندي. ففي كانون الثاني/يناير 2025، أطلقت شركة جيو عملتها الأساسية -عملة جيو كوين (JioCoin-JIO)- على بلوكتشين بوليجون (Polygon Blockchain).

وعلى الرغم من الإعلان الأخير، شهد سعر عملة آبتوس (Aptos) نشاطاً محدوداً، حيث انخفض بنسبة 5% في الـ 24 ساعة الماضية وفقاً لموقع CoinMarketCap، مُتبعاً الاتجاهات العامة لسوق الكريبتو اليوم.

سيسمَحُ توظيف بلوكتشين آبتوس (Aptos Blockchain) لشركة جيو توسيع نظامها التقني الرقمي من خلال تقديمها مكافآتٍ قائمة على البلوكتشين يُمكن الوصول إليها عبر خدمات الاتصالات التقليدية. وبحسب فريق Aptos، يُمثل هذا المشروع أحد أكبر تطبيقات البنية التحتية للويب الثالث (Web3) في العالم الواقعي من قِبلِ أي شركة اتصالاتٍ حتى الآن.