نقاط رئيسية

جمَع زوج حيتان بارز كمياتٍ من عملة الذهب المُمثل رقمياً التي تُصدِرُها شركة تيثر (Tether) بقيمة 30 مليون دولار، مع تجاوز سعر المعدن النفيس 4,200$ للأونصة.

القيمة السوقية للذهب توازي حالياً 29.27 تريليون دولار، متفوقة بشكلٍ كبير على باقي الأصول بما فيها القيمة السوقية لشركة إنفيديا (Nvidia) البالغة 4.5 تريليون دولار ونظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin) البالغة 2.21 تريليون دولار.

التحوّل إلى الذهب الممثل رقمياً أعقب التراجع التاريخي للأصول الرقمية، والذي أدى إلى تصفية سيولةٍ بقيمة 19 مليار دولار.

بلغ سعرُ الذهب أعلى مستوياته الجديدة يوم أمس 15 تشرين الأول/أكتوبر مُواصلاً تسجيل مستويات غير مسبوقة تباعاً هذا الأسبوع يومي 13 و14 السابقين، ولوحظ اتجاه حيتان كريبتو لتجميع أرصدة عملة تيثر جولد (Tether Gold) -عملة الذهب الممثل رقمياً التي تُصدرها شركة تيثر (Tether)- مع استمرار سعر الذهب بالارتفاع.

فتحديداً، رَصَدت منصة تتبع معاملات البلوكتشين Lookonchain شراء زوج حيتان معاً كمياتٍ من عملة تيثر جولد (Tether Gold) بقيمةٍ تتجاوز 30 مليون دولار على مدار الأسبوع الماضي، وقد استحوذ الحوت صاحب محفظة 0xdfcA على 2,879 عملة تيثر جولد (Tether Gold) بقيمةٍ توازي 12.1 مليون دولار وقت النشر.

قبل ذلك وتبعاً لمنصة Lookonchain، اشترى صاحب المحفظة الأخرى المسماة casualpig.eth كمية بلغت 4,463 عملة تيثر جولد (Tether Gold) بقيمة 18.7 مليون دولار.

يُذكر أن عملة تيثر جولد (Tether Gold) -التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1 مليار دولار وقت النشر- تُعد ثانية ترتيب العملات المستقرة المرتبطة بسعر أونصة الذهب من حيث القيمة السوقية، وذلك بعد عملة باكس غولد (PAX Gold-PAXG) التي تبلغ قيمتها السوقية 1.30 مليار دولار. تكمن أهمية هذه الأصول في تمكين المتداولين والمستثمرين من الحصول على تعرّض للذهب بطريقةٍ آمنةٍ وذاتية الحفظ ودون الحاجة إلى إذن مسبق، مع إمكانية نقل الأرصدة بسهولةٍ مع تجاوز ضرورة تخزين سبائك ذهبية ملموسةٍ أو شراء عقود الذهب الخاضعة لإدارة مركزيةٍ عبر النظم المالية التقليدية (TradFi).

الذهب يحقق ثالث أعلى مستوياته غير المسبوقة في 3 أيام متتالية

وفقاً لمؤشر TradingView، يتم تداول عقود الفروقات (CFDs) المُرتبطة بالذهب حالياً عند 4,196$ للأونصة بعد تسجيلها سابقاً بالأمس 15 تشرين الأول/أكتوبر أعلى مستوياتها الجديدة عند 4,218$ للأونصة، وذلك عقب تسجيلها أعلى مستوياتها في السابق عند 4,117$ و4,179$ يومي 13 و14 تشرين الأول/أكتوبر تباعاً.

وسجّل سعرُ المعدن النفيس أعلى مستوياته قبل 7 أيام أعلى مُخترقاً حاجز 4,000$ النفسي بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر، واستقر حول هذا المستوى في التاسع من ذات الشهر، ليُعاود انطلاقته قبل الإغلاق الأسبوعي في الحادي عشر من الشهر نفسه.

يُعَد الذهب رائد السلع الأساسية والأصل الأعلى تقييماً عالمياً بقيمة سوقية توازي 29.27 تريليون دولار. وللمقارنة، تتمتع شركة إنفيديا (Nvidia) حالياً بثاني أعلى القيم السوقية مع قيمةٍ تقل حالياً عن 4.5 تريليون دولار، أما الفضة فهي ثانية ترتيب السلع الأساسية بقيمة سوقية تقل عن 3 تريليون دولار وفقاً لبيانات CompaniesMarketCap.

بالتزامن مع هذا، تتمتع عملة بيتكوين (Bitcoin) -متصدرة ترتيب العملات الرقمية- بقيمة سوقية توازي حالياً 2.21 تريليون دولار، وذلك بعد أن شهدت العملات الرقمية مؤخراً تراجعاً غير مسبوق مع تصفية صفقات بقيمة تتجاوز 19 مليار دولار، في حدثٍ غير مسبوق تاريخياً ربّما دفع بعض المستثمرين إلى تدوير بعض استثماراتهم باتجاه الذهب، والحصول على فرص استثمارية عبر حلول التمثيل الرقمي كتلك التي تُوفرها شركة تيثر (Tether).