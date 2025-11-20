استحواذ شركة Ark Invest على أسهم Circle وBullish وBitMine وسط انهيار أسهم العملات المشفرة

أبرز النقاط:

أنفقت شركة Ark Invest نحو 39 مليون دولار على شراء أسهم Bullish وCircle وBitMine عبر صناديقها المتداولة في ETFs.

جاءت هذه المشتريات في وقت شهدت فيه أسعار الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة انخفاضًا كبيرًا.

شهد سهم MSTR انخفاضًا بأكثر من 9% في نفس الفترة.

استثمرت شركة إدارة الأصول الشهيرة Ark Invest على نحو 39 مليون دولار في شراء أسهم Bullish وCircle Internet Group وBitMine Immersion Technologies.

وقد تمّت عمليات الشراء عبر صناديق الشركة المتداولة في ETFs. ومع تراجع أسعار الأسهم وحالة السوق المتقلبة للعملات المشفرة، تعكس هذه الخطوة ثقة قوية في الإمكانات طويلة الأجل لهذه الشركات.

تفاصيل استحواذ “Ark Invest “على الأسهم

أظهرت إفصاحات التداول اليومية لشركة Ark Invest في 19 نوفمبر، أنها استحوذت على أسهم مرتبطة بالعملات المشفرة من Bullish) BLSH) وCircle) CRCL) وBitMine) BMNR) عبر صناديقها المتداولة في ETFs.

حصل صندوق ARK Fintech Innovation ETF) ARKF) على 48,011 سهمًا من Bullish، و22,327 سهمًا من Circle، و26,923 سهمًا من BitMine.

كما اشترى صندوق ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) 92,670 سهمًا من Bullish، و43,174 سهمًا من Circle، و51,954 سهمًا من BitMine.

أما صندوق ARK Innovation ETF) ARKK) فقام بأكبر عملية شراء لأسم Bullish بواقع 322,917 سهمًا ، إضافة إلى 150,518 سهمًا من Circle، وأكبر شراء فردي لشركة BitMine بلغت 181,774 سهمًا.

وبشكل إجمالي، بلغت قيمة الأسهم المشتراة نحو 16.8 مليون دولار لأسهم Bullish، وحوالي 15 مليون دولار لأسهم Circle، و7.6 مليون دولار لأسهم BitMine، لتصل إجمالي الاستثمارات إلى حوالي 39 مليون دولار تحت إدارة Cathie Wood.

ومن المعروف أن الشركة تشرع بمثل هذه العمليات كجزء من إعادة توازن محفظتها الاستثمارية. والأكثر إثارة، أن هذه الخطوة تمت وسط تراجع أسعار أسهم العملات المشفرة.

أسهم Ark Invest تتأثر بالهبوط العام في سوق العملات المشفرة

تراجعت أسهم BMNR بنسبة 9.52% لتُغلق عند 29.18 دولارًا، فيما أنخفضت أسهم BLSH بنسبة 3.63% لتصل إلى 36.39 دولارًا، بينما أغلق سهم CRCL عند 69.72 دولارًا بعد خسارة 8.98%، وفقًا لبيانات Yahoo Finance.

كما لم يسلم سهم MSTR الخاص بشركة Strategy من التراجع، إذ سجل انخفاضًا نحو 9.82% في نفس اليوم، رغم أن الشركة أعلنت في 17 نوفمبر عن شراء 8,178 بيتكوين.