منصة تداول سرّية داخل HTX مرتبطة بشبكة احتيال بقيمة 10 مليارات دولار.. تعرف على التفاصيل

أبرز النقاط

أتاحت البنية المتداخلة لبورصة Kyrrex العمل من وراء منصة HTX وإخفاء نشاطها الفعلي.

تشير التقارير إلى أن Kyrrex عالجت معاملات غير قانونية تتجاوز 10 مليارات دولار منذ عام 2022.

يلاحق عدد من المستثمرين البورصة قضائيًا مطالبين بتعويضات تفوق 11 مليون دولار.

كشف المحققون أن بورصة Kyrrex كانت تدير عملياتها من داخل منصة HTX الأكبر حجمًا، وتعاملت مع محافظ مرتبطة بقراصنة ومحتالين وأطراف خاضعة للعقوبات وشبكات إجرامية.

وبحسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فقد خسر عشرات المستثمرين ما يقارب 6.5 ملايين دولار عبر محافظ خاضعة لسيطرة Kyrrex.

وأظهر التحقيق أن البورصة كانت مسجّلة في سانت فنسنت وجزر الغرينادين، واعتمدت نموذج العمليات المتداخلة لإخفاء ارتباطها بـ HTX، وهو ما جعل رقابة المنظمين على نشاطها شبه مستحيلة.

وأوضح المحامي ماريوس هوبكس، الذي يمثّل ضحايا من هولندا، أن بعض حسابات Kyrrex فُتحت باستخدام أسماء وعناوين وصناديق بريد وهمية، رغم ادعاء البورصة التزامها بإجراءات التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال.

ويطالب عملاء هوبكس الآن بتعويضات تصل إلى 11 مليون دولار في دعوى قضائية ضد Kyrrex.

الإنكار

أظهر تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أن المحافظ المرتبطة بـ Kyrrex حرّكت ما يقارب 10 مليارات دولار من البيتكوين بين فبراير 2022 ويوليو 2025.

لكن المؤسس المشارك ميخايلو رومانيينكو قال للاتحاد إن المنصة كانت تعمل كوسيط فقط، ونفى تمامًا وصفها بأنها “منصة متداخلة”.

وأكد رومانيينكو أن Kyrrex تلتزم بجميع القوانين المحلية و“تتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية”.

في المقابل، كشف المحققون عن وجود مؤشرات خطيرة كان ينبغي تعطيلها، وفق التقرير.

وأشار الاتحاد إلى أن سلطات عدة دول تجري تحقيقات مع Kyrrex و HTX بشأن احتمال فشل أنظمة مكافحة غسل الأموال وضعف إجراءات الرقابة.

تستمر عمليات الاحتيال في ملاحقة قطاع العملات الرقمية منذ بداياته، وتقوّض الثقة بتقنية البلوكشين.

وخسر مستثمرو العملات الرقمية أكثر من 2.1 مليار دولار في 75 حادثًا فقط خلال النصف الأول من عام 2025.

وفي أغسطس، حذّر الرئيس التنفيذي لـ Binance “ريتشارد تينغ” من أسلوب احتيال جديد يحصل فيه المحتالون على بيانات المستخدمين وأصولهم عبر مكالمات هاتفية مزيفة.