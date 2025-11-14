تحرّك مفاجئ من ARK Invest.. استثمارات جديدة في Circle وBitMine وBullish بعد هبوط الأسعار

أبرز النقاط

اشترت ARK Invest أسهمًا من Circle بقيمة 15.56 مليون دولار، وأضافت مراكز جديدة في BitMine وBullish عبر صناديق ARKK وARKW وARKF.

جاءت المشتريات عقب تراجع الأسعار؛ إذ هبط سهم Circle بنسبة 4.6%، وBitMine وBullish بنسبة 9.9% عند الإغلاق.

سجّل سهم Circle أداءً قويًا في الربع الثالث وتدرس إطلاق توكن أصلي لسلسلة Arc.

اشترت ARK Invest التابعة لكاثي وود أسهم Circle Internet Group وBitMine Immersion Technologies وBullish عبر ثلاثة صناديق ETFs في 14 نوفمبر، وزادت انكشافها بينما تراجعت الأسهم الثلاثة خلال جلسة التداول.

وأظهر إفصاح ARK اليومي أن صناديق ARKK وARKW وARKF اشترت ما مجموعه:

188,941 سهمًا من Circle) CRCL) بقيمة تقارب 16.3 مليون دولار؛

242,347 سهمًا من BitMine) BMNR) بنحو 9.8 مليون دولار؛

177,480 سهمًا من Bullish) BLSH) بما يعادل 7.3 مليون دولار.

Here's every move Cathie Wood and Ark Invest made in the stock market today 11/13 pic.twitter.com/kT31a9mzva — Ark Invest Tracker (@ArkkDaily) November 14, 2025

جاءت المشتريات بعد يوم هابط للأسهم الثلاثة؛ إذ أغلقت Circle منخفضة بنسبة 4.59% عند 82.34 دولارًا، وهبطت BitMine بنسبة 9.86% إلى 36.57 دولارًا، فيما تراجعت Bullish بنسبة 9.85% إلى 41.02 دولارًا وفق أسعار الإغلاق على Google Finance.

تسجّل Circle ربعًا ثالثًا قويًا

كشفت Circle مطلع هذا الأسبوع عن نتائج لافتة للربع الثالث؛ إذ ارتفعت إيراداتها ودخل الاحتياطي إلى 740 مليون دولار بنمو 66% على أساس سنوي، بينما قفز صافي الأرباح إلى 214 مليون دولار بزيادة 202%. كما صعدت تداولات USDC إلى 73.7 مليار دولار بنمو 108% مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت الشركة أنها «تبحث إمكانية» إطلاق عملة رقمية مخصصة لسلسلة Arc التي دخلت مرحلة الاختبار العام، في خطوة تعكس توسعًا أوسع نحو التمويل القابل للبرمجة على السلسلة.

وحافظت شركة إدارة الأصول العالمية William Blair على تصنيف Outperform لسهم CRCL، مستندة إلى إن شركة Circle تحتفظ بموقع ريادي في سوق يعتمد على قاعدة “الرابح يحصد معظم المكاسب” في مجال العملات الرقمية المستقرة والخدمات المرتبطة بها.

وتابعت عدة منصات عمليات شراء مستمرة من قبل شركة ARK لسهم Circle خلال التقلبات التي أعقبت إعلان الأرباح. وتشير تقديرات تقارب 30.5 مليون دولار من المشتريات عبر الصناديق الثلاثة في الجلسة السابقة إلى أن مشتريات 14 نوفمبر جاءت استمرارًا لسلسلة تراكم نشطة.