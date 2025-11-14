سهم شركة Bitfarms يتراجع بشدة بعد تحوّلها من تعدين بيتكوين إلى الذكاء الاصطناعي

أبرز النقاط

شركة Bitfarms تغيّر مسارها: تنسحب من تعدين بيتكوين بحلول 2027 وتتجه إلى تطوير بنية ذكاء اصطناعي بمعيار GB300.

نتائج الربع الثالث: تحقق الشركة إيرادات قدرها 46 مليون دولار وتحصل على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار.

سهم BITF: يتراجع بنسبة 18%.

تشير Bitfarms إنها ستتخلى تدريجيًا عن نشاط تعدين بيتكوين في الفترة بين عامي 2026 و2027، وتعيد توظيف قدراتها من الطاقة والعقارات في إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي والحوسبة ذات الأداء العالي. وجاء هذا التحول ضمن إعلان نتائج الربع الثالث 2025 وخطة تحويل منشأة الشركة في ولاية واشنطن.

ما الذي تغيّر لدى شركة Bitfarms؟

وفقًا لبيان الأرباح، يصبح موقع الشركة في واشنطن أول منشأة مُخصّصة للذكاء الاصطناعي. وتخطّط شركة Bitfarms لإعادة تجهيز مركز البيانات البالغ قدرته 18 ميغاواط، لدعم وحدات Nvidia GB300 باستخدام أنظمة تبريد سائل متقدمة، مع قدرة تصل إلى 190 كيلوواط لكل وتحقيق نسبة كفاءة الطاقة المستهدفة (PUE) بين 1.2 و1.3. وتؤكد الشركة أن سلسلة الإمداد للمشروع مموّلة بالكامل عبر اتفاقية معدات مُلزمة بقيمة 128 مليون دولار، على أن يكتمل التحويل في ديسمبر 2026، ما يعني أن الانتقال سيكون تدريجيًا.

في تفس السياق، سجّلت شركة Bitfarms خسارة كبيرة في الربع الثالث من سنة 2025 بلغت 46 مليون دولار (0.08 دولار للسهم) من إيرادات قدرها 69 مليون دولار، فيما تعكس النتائج انسحابًا استراتيجيًا من أمريكا اللاتينية، بعدما أعلنت الشركة تعليق أنشطتها وعمليّاتها في الأرجنتين وباراغواي.

وسلّطت الإدارة الضوء على إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 588 مليون دولار، إضافة إلى تحويل تسهيلات ماكواري إلى تمويل مشاريع يصل إلى 300 مليون دولار لحرم Panther Creek في بنسلفانيا، مع سحب 50 مليون دولار في أكتوبر لتسريع شراء المعدات طويلة المدى.

كما تشير شركة Bitfarms إلى امتلاكها قدرة طاقية مفعّلة تبلغ 341 ميغاواط، ضمن محفظة طاقة أوسع في أمريكا الشمالية تبلغ 2.1 غيغاواط واثني عشر مركز بيانات؛ ما يمنحها مواقع متعددة قابلة لإعادة التهيئة نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

تفسير الإدارة وراء التحول نحو الذكاء الاصطناعي

صرح الرئيس التنفيذي بن غانيون بإن التوسع في الذكاء الاصطناعي أصبح الإستراتيجية الأساسية للشركة، مشيرًا إلى أن منشأة واشنطن قد تتحوّل إلى مركز لخدمات المعالجات الرسومية كخدمة، بعوائد تشغيلية تفوق أي فترة من فترات تعدين بيتكوين. وأضاف أن الشركة ستتخلى عن نشاط التعدين تدريجيًا بين عامي 2026 و2027.

سهم شركة Bitfarms يتراجع بقوة: وبيتكوين يواصل الهبوط

تراجع سهم Bitfarms) BITF) بشكل حاد بعد إعلان النتائج وتحديث الإستراتيجية، إذ أشارت تقارير عدة إلى هبوط مزدوج الرقم بينما استوعب المتداولون النتائج التي جاءت دون التوقعات وخطط الإنفاق الرأسمالي الموجهة لمشروعات الذكاء الاصطناعي.

في سياقًا آخر، وبقي سعر عملة بيتكوين منخفض، إذ يتحرك بين 97 و101 ألف دولار خلال الجلسات الأخيرة بعد تكرار اختبار مستوى 99 ألفًا هذا الشهر، ما يضيف ضغوطًا إضافية على تدفقات السيولة قصيرة الأجل لدى شركات التعدين.

تحوّل شركات التعدين نحو الذكاء الاصطناعي

يتجه عدد من شركات التعدين إلى تنويع أنشطتها، لكن من دون الخروج الكامل من مجال تعدين العملات الرقمية. فقد استعرضت شركة Marathon في مؤتمرها المالي للربع الثالث كامل خططها للتوسع في مجالي الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة، بينما أطلقت Hut 8 خدمات GPU-as-a-Service، ووقّعت IREN) Iris Energy) عقود حوسبة سحابية للذكاء الاصطناعي تمتد لسنوات وتصل إلى 23 ألف وحدة معالجة رسوميات “GPU”. وتُعد Bitfarms من أوائل شركات التعدين العامة التي تضع على الورق خطة خروج شاملة ومحددة من التعدين.