استثمار مُفاجئ من كاثي وود في أرك إنفست.. مع إضافة أسهم COIN وBLSH وCRCL إلى محفظتها

أهم النقاط

عززت شركة “أرك إنفست” التابعة لـ كاثي وود حيازتها من أسهم كوين بيز (COIN) بنحو 16.3 مليون دولار عبر عدة صناديق ETF، مواصلةً استراتيجية الشراء عند التراجعات.

أشار محللون فنيون إلى أن سهم COIN يتحرك في نطاق تماسك قرب مستويات دعم طويلة الأجل، مع ترجيحات بأن مستوى 250 دولارًا قد يصمد كدعم.

اشترت الشركة المزيد من أسهم شركات مرتبطة بالكريبتو مثل Bullish وCircle وBitmine Immersion Technologies وCoreWeave، في خطوة توسّع بها محفظتها المرتبطة بقطاع العملات الرقمية.

عززت أرك إنفست مراكزها بشراء سهم كوين بيز (COIN)

تراجع سهم كوين بيز (COIN) بأكثر من 6٪ يوم 15 ديسمبر، لكنه واصل جذب المشترين الكبار، في مقدمتهم شركة “أرك إنفست” بقيادة كاثي وود.

وبحسب الإفصاحات اليومية لأرك إنفست، اشترت الشركة 64,946 سهمًا من كوين بيز، باستثمار يُقدَّر بنحو 16.3 مليون دولارًا.

Here's every move Cathie Wood and Ark Invest made in the stock market today 12/15 pic.twitter.com/0qgou4MYVx — Ark Invest Tracker (@ArkkDaily) December 16, 2025

وجاءت هذه المشتريات عبر عدة صناديق استثمارية. أبرزها، ARK Innovation ETF (ARKK) وARK Next Generation Internet ETF (ARKW) وARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF)، في إطار استمرار استراتيجية الشراء عند انخفاض الأسعار في سوق العملات الرقمية.

بالإضافة إلى ما سبق، نفّذت أرك إنفست استثمارًا مشابهًا في سهم كوين بيز قبل أسبوعين، إذ واصلت الشركة بقيادة كاثي وود الشراء بثقة، رغم تراجع السهم بنحو 40٪ عن قمته البالغة 420 دولارًا.

For those predicting a $COIN price collapse into the low $200s, that's just personal bias speaking. Objectively, the stock has been consolidating between the 50-week and 100-week moving averages for the past month. There's no clear directional bias until one of those levels… pic.twitter.com/fcqNiwfeCM — The Great Mattsby (@matthughes13) December 15, 2025

أشار خبير الأسواق The Great Mattsby إلى أن سهم كوين بيز (COIN) يتحرك في نطاق تماسك منذ نحو شهر، بين متوسطَي الحركة 50 أسبوعًا و100 أسبوع. ولفت النظر إلى أن حركة السعر لا تزال غير واضحة الاتجاه في ظل غياب إشارة حاسمة تحدد المسار المقبل.

كما أضاف المحلل أن السهم، رغم تحرّكه داخل نطاق عرضي، لا يزال يحافظ على بنية صعودية تتمثل في تسجيل قمم أعلى وقيعان أعلى على المدى الأوسع.

مع توضيح أن هذا السلوك السعري يعزّز فرص تماسك سهم كوين بيز (COIN) فوق مستوى الدعم القريب من 250 دولارًا، مع إمكانية انعكاس الاتجاه صعودًا انطلاقًا من هذه المنطقة.

شراء أسهم Bullish (BLSH) وCircle (CRCL) وBitMine (BMNR)

أنفقت أرك إنفست، خلال موجة شراء أسهم العملات الرقمية يوم الاثنين، ما مجموعه 59.3 مليون دولار. وإلى جانب كوين بيز، اشترت الشركة نحو 5.2 مليون دولار من أسهم Bullish (BLSH)، وحوالي 10.8 مليون دولار من أسهم Circle Internet Group (CRCL).

كما أضافت شركة كاثي وود قرابة 17 مليون دولار إلى حصتها في Bitmine Immersion Technologies (BMNR)، ونحو 9.9 مليون دولار في CoreWeave (CRWV).

وجاءت هذه المشتريات أو الاستثمارات الكبيرة، كما ذُكر، خلال تصحيح واسع في أسهم العملات الرقمية يوم 15 ديسمبر. وفي ذلك اليوم، هبط سهم Bitmine بأكثر من 11٪، وتراجع Circle بنحو 10٪، وانخفض CoreWeave قرابة 8٪، بينما تراجع Coinbase بأكثر من 6٪، وواصل سهم Bullish مساره الهابط.

وتُعد أسهم العملات الرقمية جزءًا أساسيًا من محفظة أرك إنفست، إذ تمتلك الشركة حاليًا نحو 609 ملايين دولار في Coinbase، و323 مليون دولار في Circle Internet Group، و275 مليون دولار في Bitmine Immersion Technologies، و194 مليون دولار في Bullish، و140 مليون دولار في CoreWeave.