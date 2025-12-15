هل هناك تلاعب بسعر البيتكوين؟ تراجع 2000 دولار خلال 35 دقيقة مع تصفيات بقيمة 132 مليون دولار لمراكز الشراء

أبرز النقاط

رصد محلل Bull Theory نمطًا متكررًا يُعرف بتلاعب الساعة 10 صباحًا، حيث تهبط بيتكوين بشكل منتظم بعد افتتاح السوق الأمريكية عند الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

برزت شركة Jane Street، إحدى أكبر شركات التداول عالي التردد، كأبرز المشتبه بهم، خاصة مع امتلاكها استثمارات بنحو 2.5 مليار دولار في صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة التابع لـ BlackRock.

هبطت بيتكوين من 92,473 دولارًا إلى 89,510 دولارًا، مسجلة خسارة قدرها 3.2٪، قبل أن تبدأ تعافيًا تدريجيًا يتماشى مع النمط المعتاد.

خسرت بيتكوين نحو 2000 دولار من قيمتها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة 12 ديسمبر، ما تسبب في تصفية مراكز شراء بقيمة تجاوزت 132 مليون دولار، وفقًا لأحد المحللين. ويُعد هذا التحرك السعري نمطًا تكرر عدة مرات للعملة الرقمية الأكبر، ما أعاد إثارة مخاوف من احتمال تلاعب في السوق من قبل مؤسسات مالية كبيرة.

وفي هذا السياق، وصف المحلل Bull Theory ما حدث بأنه “تلاعب الساعة 10 صباحًا”، مشيرًا إلى منشور سابق له بتاريخ 8 ديسمبر شرح فيه هذه الظاهرة، وذكر أن موقع ZeroHedge يشارك الرأي نفسه في لفت الانتباه إلى هذا السلوك المريب.

BREAKING: The 10am manipulation is back. Bitcoin dropped $2,000 in 35 minutes and wiped out $40 billion from its market cap. $132 million worth of longs have been liquidated in the past 60 minutes. This is getting ridiculous. https://t.co/0DRTFfL08r pic.twitter.com/RByT4CWF65 — Bull Theory (@BullTheoryio) December 12, 2025

أوضح المحلل أن “النمط متكرر لدرجة يصعب تجاهلها”، إذ تهبط بيتكوين بقوة خلال الدقائق الأولى بعد الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع افتتاح السوق الأمريكية، ثم تبدأ بالتعافي تدريجيًا خلال الساعات التالية. وأضاف: “الأمر نفسه حدث خلال الربعين الثاني والثالث من العام”.

وأشار Bull Theory إلى أنه “عند النظر إلى الرسم البياني، يظهر النمط بوضوح: تصفية حادة خلال ساعة واحدة من افتتاح السوق، تليها مرحلة تعافٍ بطيئة. هذا سلوك كلاسيكي لتنفيذ صفقات التداول عالي التردد”.

بحسب تحليله، تبرز شركة Jane Street كمشتبه به رئيسي، إذ وصفها بأنها “إحدى أكبر شركات التداول عالي التردد في العالم”، وتمتلك “السرعة والسيولة الكافيتين لتحريك السوق لبضع دقائق”. واللافت أن الشركة تواصل تجميع حصص في صندوق بيتكوين الفوري IBIT التابع لـ BlackRock، حيث تحتفظ حاليًا بما يقارب 2.5 مليار دولار من هذا الأصل، ما يجعله خامس أكبر مركز استثماري لديها.

تحليل سعر بيتكوين وسط الاشتباه في تلاعب الساعة 10 صباحًا

حتى وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر بيتكوين يتداول قرب 90,400 دولار، مع تعافٍ بطيء بعد الهبوط الحاد الذي سُجّل في وقت سابق.

ووفقًا للنمط الذي حدده محلل Bull Theory، تراجعت بيتكوين من 92,473 دولارًا إلى 90,335 دولارًا خلال أول 35 دقيقة بعد الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ثم واصل السعر الهبوط خلال الدقائق التالية، ليسجّل أدنى مستوى له بين 11:35 و11:40 صباحًا عند حدود 89,510 دولارًا.

وأوضح المحلل أن الهبوط الأول بلغ 2,137 دولارًا، أي خسائر تراكمية بنسبة 2.31٪ منذ افتتاح السوق الأمريكية. ومن سعر ما قبل الافتتاح إلى أدنى نقطة خلال اليوم، خسرت بيتكوين نحو 3.2٪ من قيمتها، أي ما يقارب 3,000 دولار بالقيمة الاسمية.

وقبل هذا التراجع، كانت بيتكوين تُظهر إشارات قوة، مع ضغط الكونغرس الأمريكي على هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للسماح بإدراج العملات الرقمية ضمن خطط التقاعد 401(k)، حيث جرى تداولها فوق مستوى 92,000 دولار، بحسب ما أفاد به موقع Coinspeaker. كما تبعت إيثريوم (ETH) وبقية العملات الرقمية الاتجاه نفسه، مع توقعات بانعكاس صعودي محتمل، رغم تسجيل صناديق ETF الخاصة بإيثريوم تدفقات خارجة، وهي إشارات فقدت تأثيرها فور تَكَرُّس نمط “تلاعب الساعة 10 صباحًا”.

ورغم صعوبة إثبات التلاعب في الأسواق بشكل قاطع، فإن تكرار هذا النمط قد يشكّل جرس إنذار لمتداولي بيتكوين، خصوصًا أصحاب النظرة الصعودية الذين يفتحون مراكز شراء. إذ قد تتحول هذه المراكز إلى أهداف للحيتان، التي تستغل التصفيات كوقود لعمليات الضغط على الشراء والتجميع عند مستويات سعرية أقل، بما يتيح لها دخول السوق بشروط أفضل مقارنة بالمتداولين الأفراد.