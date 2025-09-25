أبرز النقاط

ارتفعت أحجام التداول في منصات DEX إلى مستوى قياسي بلغ 1.3 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق لعام 2025 بمقدار 120 مليون دولار.

أعلنت شركة Hivemind Capital Partners عن خطة لجمع 550 مليون دولار لمشروع AVAX One بهدف ترميز الأصول المالية على البلوكشين.

يظهر التحليل الفني زخماً صعودياً مع إمكانية اختراق مستوى المقاومة عند 35 دولاراً نحو هدف 43 دولاراً رغم الضغوط الكلية.

ارتفع سعر عملة Avalanche بنسبة 2.5٪ إضافية في 24 سبتمبر ليستقر قرب مستوى 35 دولاراً. وجاء هذا الارتفاع رغم ردود الفعل السلبية على خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر، والذي ضغط على سوق الكريبتو الأوسع، حيث بقيت بتكوين دون 115 ألف دولار وإيثريوم تحت 4200 دولار.

تشير اتجاهات بيانات السلسلة إلى أن صمود سعر Avalanche في الأسابيع الأخيرة مرتبط بزيادة نشاط التمويل اللامركزي (DeFi). وتُظهر بيانات DefiLlama أن أحجام تداول DEX على Avalanche قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 1.3 مليار دولار خلال يوم 24 سبتمبر، متجاوزة الذروة السابقة البالغة 1.18 مليار دولار والمسجّلة في 23 سبتمبر.

يعكس الارتفاع الحاد في أحجام تداول DEX خلال مرحلة تصحيح عام في السوق أن مستثمري Avalanche يفضّلون تدوير رؤوس أموالهم داخل النظام البيئي سعياً وراء فرص عوائد إضافية، بدلاً من الخروج إلى العملات التقليدية أو شبكات أخرى.

وقد بدأت هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها بالفعل لحاملي عملة AVAX، إذ قفز الرمز بنسبة 47٪ خلال آخر 20 يوماً، رغم تراجع أسعار بتكوين وإيثريوم التي كبحت السوق ككل.

وعززت Avalanche من زخمها الصعودي بإعلانها عن استقطاب استثمار مؤسسي جديد من Hivemind Capital Partners، المدعومة من المدير السابق للاتصالات في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي.

Big news: AVAX One, backed by @HivemindCap, is a first-of-its-kind public company dedicated to building a crypto treasury focused on @AVAX. Proud to serve as Advisory Chair and see real-world assets, fintech and insure-tech brought on-chain. The future of finance is… pic.twitter.com/0EzDSlENLg — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) September 22, 2025

في 22 سبتمبر، كشفت Hivemind عن خطة لجمع 550 مليون دولار لإطلاق مشروع AVAX One، الهادف إلى ترميز الأصول المالية على بلوكشين Avalanche. وأكد سكاراموتشي دوره كرئيس استشاري في منشور على منصة X، مشيراً إلى أن الأصول الواقعية، والتقنيات المالية (fintech)، وتقنيات التأمين (insure-tech) ستكون من الأهداف الأساسية للمشروع.

توقعات سعر AVAX: هل يواصل الثيران الاندفاع فوق 35 دولاراً؟

حافظ سعر “Avalanche – “AVAX على نظرة صعودية قوية بعد أن ارتفع بنسبة 48٪ خلال سبتمبر في آخر 24 يوماً، ليستقر عند قمم لم تُسجَّل منذ سبعة أشهر قرب مستوى 35 دولاراً. ويُظهر الرسم البياني اليومي أن السعر ما زال مستقراً فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يوماً عند 33 دولاراً.

تواصل مؤشرات الزخم دعم الاتجاه الصاعد، حيث تبقى خطوط مؤشر MACD فوق خط الإشارة. كما أن تراجع مؤشر تدفق الأموال (MFI) إلى مستوى 59 يشير إلى انحسار الحماسة المفرطة في السوق بعد موجة الشراء القوي التي صاحبت اختبار مقاومة 35 دولاراً الأسبوع الماضي.

على الجانب الإيجابي، فإن الإغلاق المستمر فوق 35 دولاراً قد يمهّد الطريق أمام الثيران لدفع السعر نحو قمة جديدة لعام 2025 تتجاوز 43 دولاراً.

أما في حال الفشل بالتمسّك بمنطقة الدعم عند 33 دولاراً، فقد يواجه السعر إعادة اختبار لمستوى 30 دولاراً، حيث يُتوقع أن يوفر المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوماً دعماً قوياً.

ورغم الضغوط الكلية، فإن تزايد نشاط التمويل اللامركزي (DeFi) وتدفق الاستثمارات المؤسسية المرتقبة قد يشجعان مستثمري AVAX على مواصلة التمسك بمراكزهم انتظاراً لمكاسب إضافية.