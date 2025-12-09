اجتماع ثلاثة رؤساء بنوك مع أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة تنظيم العملات الرقمية فيما يبقى سعر بيتكوين قرب 90 ألف دولار

أبرز النقاط

يجتمع كبار التنفيذيين في البنوك مع المشرعين وسط نقاشات مستمرة حول أطر حفظ الأصول الرقمية وتنظيم العملات الرقمية المستقرة.

قفز حجم تداول بيتكوين بنسبة 34٪ بينما بقي الاهتمام المفتوح دون تغيير، في إشارة إلى تمركز حذر قبل القرارات السياسية المرتقبة.

من المقرر أن يجتمع كل من “جين فريزر” الرئيسة التنفيذية لسيتي غروب، و”بريان موينيهان”، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، و”تشارلي شارف” الرئيس التنفيذي لويلز فارجو، مع أعضاء مجلس الشيوخ يوم الخميس في جلسة مغلقة لمناقشة تشريعات هيكلة سوق العملات الرقمية.

News: A trio of big bank CEOs will meet with senators this week to discuss crypto market structure legislation. Citigroup CEO Jane Fraser, Bank of America CEO Brian Moynihan and Wells Fargo CEO Charlie Scharf are expected to sit down with senators on Thursday. PBN texts>>> pic.twitter.com/EzrWeBAKDH — Brendan Pedersen (@BrendanPedersen) December 8, 2025

فريق The Vault في منصة Punchbowl News، المتخصص في متابعة السياسات المالية في واشنطن، تداول تفاصيل الدعوة عبر منشور على منصة X يوم الإثنين، واصفًا الاجتماع المرتقب بأنه جزء من جهود أوسع تجمع البنوك والهيئات التنظيمية والمشرعين والمعنيين لمناقشة المقترحات التنظيمية الجارية.

يوم الأحد، أشارت المراسلة البرلمانية في Semafor، إلينور مولر، إلى أن النص الذي يسمح للحكومة الأمريكية بإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي لم يعد موجودًا في المسودة الجديدة، وذلك ردًا على الحزمة الأخيرة من مشروع قانون الدفاع التي نشرها مراسل Politico، كونور أوبراين.

غياب بند حظر الـCBDC يضيف أهمية أكبر لاجتماع الخميس، إذ يُتوقَّع أن يستفسر أعضاء مجلس الشيوخ من قادة البنوك عن كيفية تعامل المؤسسات المالية التقليدية مع مشهد تنظيمي ما يزال غير مستقر.

وكانت الولايات المتحدة قد أقرت في يوليو 2025 قانون GENIUS، الذي وضع إطارًا لتنظيم العملات المستقرة. إلا أن المشرعين ما زالوا يناقشون كيفية تعامل البنوك مع حفظ الأصول الرقمية، وآليات الإشراف على احتياطيات العملات المستقرة، والدور الذي يجب أن يلعبه الاحتياطي الفيدرالي في البنية التحتية للأسواق المُرمَّزة.

بيتكوين تستقر قرب 90 ألف دولار بينما يترقب المتداولون وضوحًا تنظيميًا

حافظت بيتكوين عند مستوى يقارب 90 ألف دولار، بالتزامن مع تطورات المشهد السياسي. وتُظهر بيانات Coinglass أن أحجام تداول العقود الآجلة ارتفعت بنسبة 34.36٪ لتصل إلى 90.87 مليار دولار، بينما لم ترتفع عقود الفائدة المفتوحة سوى بنسبة 0.19٪ إلى 57.94 مليار دولار. كما تراجعت نسبة الشراء إلى البيع إلى 0.9873، ما يعكس ميلًا طفيفًا نحو المراكز القصيرة.

ويشير التفاوت بين قفزة الأحجام وضعف نمو الفائدة المفتوحة إلى أن معظم النشاط جاء من تداولات يومية سريعة لا من بناء مراكز تقوم على قناعة. وهذا يُظهر أن المتداولين يفضلون انتظار ما ستسفر عنه التطورات التنظيمية في واشنطن قبل اتخاذ رهانات أكبر على اتجاه السوق.

