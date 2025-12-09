إنجازات شركة روبنهود في الكريبتو خلال 2025: أدوات جديدة وتوسع في أسواق عالمية

أبرز النقاط

وسّعت شركة روبنهود مجموعتها الأوروبية للعملات الرقمية عبر إدراج منتجات عقود XRP وسولانا الآجلة المتداولة في البورصة.

جاء إطلاق هذه الأدوات الجديدة بعد عام من النمو العالمي القياسي، مدفوعًا بتوسع لوائح MiCA في كل أسواق الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

واصلت الشركة توسعها الدولي، بعدما أكد الرئيس التنفيذي فلاد تينيف دخول روبنهود إلى السوق الإندونيسية.

بدأت شركة روبنهود بتلخيص عامًا من الانتجازات والمحطات البارزة في 2025.

وبحسب ما ورد في بيانها الصحفي الصادر في 8 ديسمبر، باتت الشركة توفر أكثر من 65 أصلًا من العملات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها من أكبر الشركات الخاضعة للتنظيم في المنطقة. وجاءت إضافة صناديق العقود الآجلة المتداولة في البورصة لتوسع عروض المشتقات التي بدأت بعقود بيتكوين عند 90,366 دولارًا وإيثريوم عند 3,119 دولارًا، قبل أن تمتد لتشمل XRP وسولانا ودوجكوين وسوي. وسيحصل العملاء المؤهلون على رافعة مالية تصل إلى 7 ضعف، في ظل تزايد الطلب الأوروبي على منتجات مشتقات الكريبتو الخاضة للتراخص والتنظيمات المحلية.

بالإضافة إلى ما سبق، أعلنت الشركة كذلك عن إطلاق صناديق أسواق المال للمستثمرين الأوروبيين، لتوفير عائدات على الأرصدة غير المستخدمة. وتشير شركة Robinhood إلى أن هذه الترقيات تمثل جزءًا من خارطة طريق 2026، المُشتملة على تطوير شبكة بلوكشين Robinhood Chain الجديدة والمبنية على الطبقة الثانية لـ Arbitrum.

كما ظلّت أكبر عملات الكريبتو البديلة مستقرة في 8 ديسمبر، إذ واصل كل من XRP عند 2.06 دولار وسولانا عند 132.8 دولار التماسك فوق مستويات الدعم الرئيسية عند 2 و135 دولارًا على التوالي، مع تحركات لم تتجاوز 1% خلال 24 ساعة.

توسع شركة روبنهود في أسواق العقود الآجلة الأوروبية يتماشى مع ضرائب الكريبتو الموحدة وتنظيمات MiCA

جاء دخول روبنهود إلى أسواق العقود الآجلة الأوروبية بالتزامن مع تطبيق شامل لإطار DAC8 الخاص بالشفافية الضريبية على الأصول الرقمية، وإطار تنظيم الأصول الرقمية MiCA، في ظل تزايد رغبة الشركات والمستثمرين في تنويع محافظهم والوصول إلى منتجات كريبتو منظمة داخل القارة.

Our expansion to Indonesia marks another step toward building the world’s leading global financial ecosystem. Onward and upward. https://t.co/bQNwMMdDCm https://t.co/H1ZvlcsPbB — Vlad Tenev (@vladtenev) December 8, 2025

وبموجب التغيّرات المرتقبة العام المقبل، ستُلزم منصات تداول العملات الرقمية التي تخدم عملاء الاتحاد الأوروبي بتقديم تقارير مفصلة إلى السلطات الضريبية الوطنية، تشمل البيانات الشخصية للمستخدمين، وأرقام التعريف الضريبي، وعناوين المحافظ على السلسلة.

وفي بيان صدر في 7 ديسمبر 2025، أكدت روبنهود دخولها إلى إندونيسيا ضمن خطتها لبناء منظومة مالية عالمية.

أخيرًا، أوضح تينيف أن استراتيجية التوسع الدولي ستستمر في 2026، مع دمج منتجات التداول ومشاريع العملات الرقمية وشبكة الطبقة الثانية المستقبلية للشركة ضمن منصة دولية موحدة.