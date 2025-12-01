أفضل عملات الميم للشراء الآن: عملة Maxi Doge وPepenode يقودان سباق البيع المسبق

تواصل أفضل عملات الميم للشراء الآن تحديد اتجاه السوق مع تجدد نشاط مرحلة البيع المسبق. ومع خروج رؤوس الأموال من العملات الكبيرة الراكدة، بدأت رموز الميم مثل Maxi Doge وPepenode في بناء زخم مبكر مدفوع بسرديات قوية وأسعار دخول منخفضة.

سجلت عملة Maxi Doge، بسعر 0.000271 دولار، تمويلًا تجاوز مبلغ 4.24 ملايين دولار قبل الارتفاع التالي للسعر خلال أقل من ثلاثة أيام. أما Pepenode، التي تجمع بين عوائد staking ووظائف DeFi، فاقتربت من جمع 2.4 مليون دولار قبل موعد زيادة سعرها هي الأخرى. وكلتا العملتين ما زالتا غير مدرجتين ولم تطلقا رسميًا بعد.

مع ذلك، لم يمنع هذا المشترين من الاندفاع مبكرًا ودفع هذه المشاريع إلى مناطق اختراق قوية منذ البداية.

عملة Maxi Doge تجمع 4.2 مليون دولارًا مع الاستعداد لزيادة السعر قريبًا

يجذب بيع عملة Maxi Doge المسبق الأنظار ليس فقط بسبب طابعه الكرتوني، بل لحجم الإقبال الكبير عليه. فقد جمع المشروع أكثر من 4.2 ملايين دولار، فيما يقترب موعد الزيادة التالية في السعر بسرعة.

يراهن المتداولون على تقلبات مرتفعة، وهو ما يعزّزه وعد الرمز بـ”تحطيم الرسوم البيانية” يوميًا. وتشير توقعات الأسعار إلى إمكانية صعود يتجاوز 40% بعد الإطلاق، مع تقديرات تتراوح بين 0.00035 و0.00053 دولار.

ورغم أن العملة الرقمية ما زالات غير مدرجة على منصات التداول، إلا أن الزخم الكبير في المراحل المبكرة يوحي بوجود طلب قوي عند الطرح. وفي الوقت الحالي، يُعد Maxi Doge واحدًا من قلّة من عملات الميم في 2025 التي تجذب رأس مال جاد قبل الإطلاق.

عملة Pepenode تقترب من بلوغ الحدّ الأقصى بدعم DeFi وعائد تحصيص يبلغ 584%

اثبت مشروع عملة Pepenode أن عملات الميم المدعومة بفائدة حقيقية يمكنها هي الأخرى أن تزدهر. فبسعر 0.001731 دولار، جمع المشروع بالفعل أكثر من 2.24 مليون دولار من أصل حد أقصى يبلغ 2.4 مليون.

يعمل مشروع عملة Pepenode على تطوير نظام تعدين افتراضي يتيح للمستخدمين تحقيق عوائد قد تصل إلى 584%، مع خطط لإضافة وظائف عبر الـNFTs. ويمتاز المشروع بنهج هادئ لكنه استراتيجي، إذ يركز على الـstaking والمكافآت وبناء الموثوقية، بعيدًا عن الشخصيات الكرتونية المعتادة.

اجتاز مشروع عملة Pepenode عدة تدقيقات أمنية ويعتمد بنية Web3Payments. وتقدّر التوقعات وصول قيمته في 2025 إلى نحو 0.0025 دولار، مع إمكانية بلوغ 0.0045 دولار في 2030. ومع اقتراب البيع المسبق من الحد النهائي، يتحرك المشترون مبكرًا لاقتناص الفرصة.

زخم البيع المسبق يتصاعد مع بحث المتداولين عن دخول مبكر

يستحوذ البيع المسبق على اهتمام السوق لأنه يقدم تقريبًا الفرصة الحقيقية الوحيدة للصعود في سوق راكد. ويبرز كل من Maxi Doge وPepenode هذا التباين بوضوح: الأولى تعتمد على طابع الميم، بينما ترتكز الثانية على وظائف ميكانيكية واضحة.

وتتمثل الجاذبية الأساسية في إتاحة الشراء قبل الإدراج، وهو ما لخصه DiRaimondo بقوله: “أنت تشتري مباشرة من المصدر قبل أن يُدرج في أي مكان آخر.” لكن الخطر يكمن في السيولة؛ فإذا تأخرت الإدراجات أو انسحبت المنصات، يجد المتداولون أنفسهم مكشوفين.

مع ذلك، تستمر دورة البيع المسبق، لأن العوائد عند تحققها تظل أفضل من معظم الفرص الأخرى. ولهذا يتصدر كل من Maxi Doge وPepenode قوائم المتداولين الباحثين عن دخول مبكر.

خبراء يحذرون من هيكلة التوكن ومخاطر الإدراج

بدأ المستثمرون يطرحون أسئلة أدق حول أسس المشاريع. فإن كل العناصر المتمثلة في معروض التوكن، وفترات الإقفال، وجداول الاستحقاق، وحالة التدقيق أصبحت جميعها من الجوانب التي يركز عليها المتداولين. ويرى باتريك غرون، مؤسس Perpetuals.com، أن الدخول المبكر يحمل قيمة حقيقية، لكنه لا يخلو من المخاطر.

ويؤكد: “الأسعار لم تُختبر بعد في ظروف السوق المفتوحة.” ويضيف كادن ستادلمن من Komodo أن غياب فترات الاستحقاق يفتح الباب أمام بيع داخلي قد يربك السوق.

لم يكشف مشروع عملة Maxi Doge بعد عن كل تفاصيل الهيكلة، لكن علامته التسويقية تدفع أحجام التداول. أما Pepenode فقد خضع لتدقيق كامل، لكنه ما زال غير مدرج. ويواجه المستثمرون في أواخر 2025 المعادلة المألوفة، المتمثلة في عائد مرتفع يقابله عدم يقين كبير ومع ذلك يبقى البيع المسبق الساحة التي تُحسم فيها هذه الموازنة.