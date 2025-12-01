هبوط قوي للبيتكوين والإيثريوم | وعملة Bitcoin Hyper تسرق الأضواء كأفضل عملة للشراء الآن

شهدت أكبر العملات الرقمية هذا الاثنين هبوطًا حادًا دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم أين يوجّهون رؤوس أموالهم، وخلال ذلك برزت عملة Bitcoin Hyper بسرعة كأفضل عملة رقمية للشراء الآن مع استمرار نزيف السوق.

هبط سعر بيتكوين إلى 86,620.19 دولارًا بخسارة يومية بلغت 5.38%، وتراجع سعر إيثريوم 5.97% إلى 2,833.70 دولار، مما دفع المتداولين للبحث عن حماية قصيرة المدى وفرص صعود بديلة.

في المقابل، يقترب بيع عملة Bitcoin Hyper المسبق من مرحلته التالية بعدما جمع أكثر من 28.8 مليون دولار، ولم يتبقَ سوى أقل من 350 ألف دولار قبل أن يرتفع سعر الرمز تلقائيًا من 0.013355 دولار.

تراجع سعر بيتكوين إلى 86.6 ألف دولار مع تفاقم موجة البيع

بعد أن حافظت بيتكوين على تداولاتها فوق 90 ألف دولار لمدة تقترب من أسبوع، خضعت أخيرًا لضغط البيع المتزايد، لتتراجع بأكثر من 5% وتستقر عند 86,620.19 دولار.

وقفز حجم التداول بنحو 70% إلى 62.5 مليار دولار خلال 24 ساعة، مما يؤكد أن الهبوط لم يكن مجرد تراجع سريع بل جزء من عملية تدوير أوسع داخل السوق. ويضع هذا التراجع بيتكوين في موقع فني حساس، مع بروز دعم مهم قرب مستوى 85 ألف دولار.

وإذا كسر السعر هذا النطاق، فقد تشير المؤشرات الفنية إلى امتداد الهبوط نحو 82 ألف دولار. السوق يتفاعل مع ضغوط الاقتصاد الكلي، إضافة إلى سحب السيولة من العملات الكبرى باتجاه مبيعات مبكرة لمشاريع جديدة.

ورصد المتداولون أن قوة بيتكوين مقابل بقية السوق قد تكون وصلت إلى ذروتها، وأن المشاريع التي تقدم عوائد مبكرة عبر الـstaking أو حلول توسّع من الطبقة الثانية أو حتى عملات الميم أصبحت خيارات أكثر أمانًا للتحوّط خلال ديسمبر.

إيثريوم يكسر مستوى 2,850 دولار رغم قفزة 97% في حجم التداول

سار إيثريوم في الاتجاه نفسه، إذ خسر نحو 6% من قيمته وهبط إلى 2,833.70 دولار. وقفز حجم التداول اليومي إلى 21.95 مليار دولار، ما يعكس خروجًا قويًا من جانب الحيتان والمتداولين باستخدام الرافعة المالية.

وتراجعت القيمة السوقية إلى 342 مليار دولار، بينما يقترب مؤشر القوة النسبية من منطقة التشبع البيعي، وهو ما يشير إلى احتمال بدء حالة إنهاك لدى البائعين.

مع ذلك، يبقى الشعور العام حذرًا بعدما فشل ETH في استعادة مستوى 2,900، مما يضعه أمام خطر اختبار منطقة 2,750 دولار. ويرى محللون أن جزءًا أساسيًا من هذا الهبوط يرتبط بتحويل الانتباه والسيولة نحو مشاريع المراحل المبكرة مثل Bitcoin Hyper.

مع تردد الحيتان في المخاطرة بهجمة صعودية جديدة قد تنتهي بكسر وهمي، تباطأت وتيرة الزخم رغم استمرار أحاديث صناديق ETF في دعم الاهتمام طويل الأمد بالعملة.

Bitcoin Hyper يقترب من جمع 29 مليون دولار مع بدء العدّ التنازلي لرفع السعر

مع تراجع العملات الكبرى، يواصل مشروع Bitcoin Hyper جذب الاهتمام عبر المنتديات والمواقع المتخصصة في المبيعات المسبقة. ويقدّم المشروع أسرع شبكة من الطبقة الثانية لبيتكوين، مستندًا إلى آلة افتراضية عالية الكفاءة تتيح تشغيل العقود الذكية وتطبيقات الميم وعمليات التوسّع دون الاعتماد على الطبقة الأساسية المزدحمة لبيتكوين.

يبلغ سعر رمز HYPER حاليًا 0.013355 دولار، ولم يتبقَ سوى أقل من 350 ألف دولار قبل أن يرتفع السعر.

كما يُظهر العداد المباشر أقل من عشر دقائق متبقية وقت الكتابة، بينما جمع المشروع 28,812,285.66 دولار من أصل هدف يبلغ 29.16 مليون دولار لهذه المرحلة، ليصبح واحدًا من أفضل المبيعات المسبقة في الربع الرابع.

ذلك يرجع إلى اعتماده على بنية آلة افتراضية مستوحاة من سولانا، يقدّم Bitcoin Hyper معاملات سريعة ومنخفضة الرسوم للمدفوعات وتطبيقات الميم معًا.

في نفس الوقت، قد جذب ذلك اهتمام مجتمعات بيتكوين-ماكسي التي ترى في هذا التصميم بديلًا موثوقًا للشبكات ذات الرسوم العالية.

النُقطة المُهمة هي إنه مع مكافآت staking تصل إلى 40% وآلية تسعير ترتفع مع كل مرحلة، صُمّم رمز HYPER لإتاحة فرص صعود قوية. كما يوضح المشروع أن كل مرحلة من البيع المسبق تستمر ثلاثة أيام أو حتى نفاد الكمية، وهو ما عجّل في انتقال المراحل بسبب الطلب الكبير.

لماذا ينتقل المتداولون إلى Bitcoin Hyper مع هبوط أسعار العملات الكبرى؟

يتحوّل الزخم بوضوح داخل السوق. فبدلًا من الاحتفاظ بـ ETH أو SOL في ظل تقلّبات الاقتصاد الكلي، يتجه المشترون إلى عملات رقمية ذات أسعار معقولة وفي نفس الوقت توفر محفّزات سعرية قريبة وفرص اكبر للانجار وتحقيق تغيرات سعرية قوية.

في هذا الصدد من الضروري الإشادة بعملة Bitcoin Hyper التي يُعد مشروعها الآن أسرع طبقة ثانية لبيتكوين، وهو ما يجذب المستثمرين الذين فاتهم الصعود المبكر في مشاريع العملات الرقمية المتخصصة في حلول البنية التحتية وحلول الطبقة الثانية. والأهم من ذلك، أن هذه العملة تقدم استخدامات حقيقية من الممكن الاستفادة منها على أرض الواقع، مُعلنة بذلك علاج أحد المشاكل الكبير التي تواجه مستخدمي شبكة البلوكشين من خلال التسريع من المعاملات وتقليل التكاليف للحد الأدنى.

فإن مشروع بيتكوين هايبر يزيل قيود بيتكوين عبر تنفيذ المعاملات على طبقة ثانية قابلة للتوسع قبل تسويتها النهائية، بطريقة تشبه قدرة سولانا على تشغيل العقود الذكية بسرعة دون تحمل تكاليف الغاز المرتفعة في إيثريوم. ويأتي هذا التوجه في وقت يخفض فيه المتداولون استثماراتهم في عملات رقمية حققت ارتفاعات تصل إلى ثلاثة أضعاف عن قيعانها، ويتجهون نحو عملات رقمية بأسعار منخفضة من المتوقع أن تحقق نجاحات باهرة في المستقبل القريب.

ومع بقاء أقل من 350 ألف دولار قبل الزيادة التالية في السعر، بالإضافة إلى عائد staking بنسبة 40% المؤكدة، يتصدر Bitcoin Hyper هذا التوجّه. ويتحرك المشترون بسرعة، وقد ينفجر سعر العملة قبل أن يعرف كافة المستمثرين، ما يعني أن فرصتك الآن لشراء بيتكوين هايبر قبل الجميع.