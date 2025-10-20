منصة بينانس تغلق 600 محفظة مستخدم: هل سيؤثر ذلك على صعود عملة BNB نحو 1500 دولار؟

أبرز النقاط

منصة بينانس حظرت 600 حساب مستخدم بسبب التداول الآلي عبر منصة Binance Alpha خلال انهيار السوق الأسبوع الماضي.

انخفض سعر BNB إلى 1070 دولارًا قبل أن يرتد سريعًا إلى 1120 دولارًا بعد ساعات من الإعلان.

تُظهر الرسوم البيانية الفنية وجود مقاومة عند مستوى 1350 دولارًا، فيما يبدو أن السعر يتجه لتشكيل نموذج القمة الثلاثية المحتمل.

أعلنت محفظة منصة بينانس (Binance Wallet)، الذراع المختص بخدمات الحفظ في أكبر منصة عملات رقمية في العالم، عن إغلاق 600 حساب مستخدم يوم الأحد، مشيرة إلى استخدام احتيالي لأدوات التداول الآلي خلال فترة التقلبات الأخيرة في السوق.

هبط سعر BNB إلى أدنى مستوى يومي عند 1070 دولارًا خلال ساعة واحدة من الإعلان، قبل أن يرتد إلى 1120 دولارًا.

تشير المؤشرات الفنية على الرسم البياني اليومي لزوج BNB/USDT إلى أن مستوى 1350 دولارًا يمثل مقاومة رئيسية يجب مراقبتها خلال الأسبوع المقبل.

منصة بينانس تحظر 600 حسابًا ضمن حملة ضد التداول الآلي

في 19 أكتوبر، نشرت محفظة منصة بينانس بيانًا عبر منصة X تحذّر فيه المستخدمين من إغلاق أكثر من 600 محفظة بسبب إساءة استخدام منصة Binance Alpha، وهي منصة مخصّصة لاكتشاف المشاريع الجديدة وتمنح وصولًا مبكرًا لعملات رقمية واعدة.

Dear User, In-line with our commitment to protect our users and provide a fair platform, last week we banned over 600 accounts that had misused Binance Alpha by fraudulently using automated tools (e.g. “bot farms”). We are enhancing our user feedback mechanism, and we… pic.twitter.com/97osYbmVqD — Binance Wallet (@BinanceWallet) October 19, 2025

كما شجعت بينانس المجتمع على المشاركة في الإبلاغ عن الأنشطة الاحتيالية، عارضة مكافآت تصل إلى 50% من الأموال المستردة من أي حساب مخالف يتم الإبلاغ عنه.

ورغم تراجع سعر BNB في البداية، سرعان ما تعافت المعنويات ليتماشى الأداء مع العملات المنافسة من الطبقة الأولى مثل سولانا (SOL) وريبل (XRP) وترون (TRX) التي سجلت مكاسب تتراوح بين 2% و3% يوم الأحد.

تأتي هذه التطورات بعد تصفية واسعة بقيمة 1.2 مليار دولار يوم الجمعة، أدت إلى موجة بيع مؤقتة في معظم العملات البديلة. ومع عودة أحجام التداول إلى طبيعتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، استعاد BNB مكاسبه تدريجيًا ليقترب من 1120 دولارًا وقت نشر الخبر.

توقع سعر BNB: هل يشكّل نمط القمة الثلاثية فوق 1350 دولارًا؟

أظهر سعر BNB مرونة ملحوظة بعد التراجع الواسع في السوق الأسبوع الماضي، مع مؤشرات على تشكّل نموذج قمة ثلاثية محتمل بالقرب من مستوى 1350 دولارًا. ويُظهر الرسم البياني نموذج قمة مزدوجة واضحًا عند 1358 و1375 دولارًا، حيث فشلت محاولتا الصعود في 7 و13 أكتوبر في اختراق المقاومة.

تشير قنوات بولينجر (20، 2) إلى أن دعم النطاق الأوسط يقع قرب 1167 دولارًا، بينما يتمركز النطاق العلوي حول 1346.9 دولارًا.

أما نقاط Parabolic SAR فتظهر أسفل حركة السعر الحالية عند 930.9 دولارًا، ما يشير إلى أن الثيران ما زالوا يسيطرون على الاتجاه العام. ومع ذلك، لا تزال التقلبات مرتفعة بعد الانهيار السريع الأخير، كما يتضح من اتساع نطاقات بولينجر.

وفي ما يتعلق بمؤشرات الزخم، يُظهر مؤشر MACD) 12، 26، close) تقاطُعًا صعوديًا طفيفًا قيد التكوّن، حيث ترتفع الخطوط نحو بعضها (الخط الرئيسي عند 28.9 باتجاه خط الإشارة عند 51.8)، ما يشير إلى مرحلة مبكرة من التعافي، رغم أن التأكيد الفني لم يصدر بعد.

في المقابل، يبقى مؤشر BBP) 13) في المنطقة السالبة عند -109.7، ما يشير إلى أن الثيران ما زالوا يواجهون مقاومة قوية في الأعلى.

للتأكيد الفني، يحتاج المشترون إلى دفع السعر فوق 1350 دولارًا والإغلاق أعلى من 1360 دولارًا لتأكيد الاختراق الصعودي، وهو ما قد يفتح الباب أمام اندفاع قوي نحو 1500 دولار، متزامنًا مع قناة الاتجاه الصاعد السابقة منذ أواخر سبتمبر.

أما في حال فشل السعر في الحفاظ على دعم 1060 دولارًا، فسيؤدي ذلك إلى إبطال النموذج الصعودي وفتح المجال لهبوط نحو مستوى 950 دولارًا.

من جهة أخرى، قد تسهم إجراءات بينانس ضد التداول الآلي في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يمنح عملة BNB فرصة جديدة للصعود إذا عاد الزخم الشرائي خلال الأسبوع المقبل.