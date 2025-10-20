الضرائب على الكريبتو: السلطات البريطانية تزداد إصرارًا على استرداد الأرباح

أبرز النقاط

أرسلت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) نحو 65 ألف رسالة تحذيرية تتعلق بضرائب الكريبتو العام الماضي.

في العام الذي سبقه، أرسلت الهيئة 27,700 رسالة فقط.

جاء هذا الإجراء نتيجة لتزايد اعتماد العملات الرقمية وارتفاع أسعار الأصول.

تواجه شركات الكريبتو في المملكة المتحدة تحديات متزايدة مع تشديد السلطات الضريبية تحذيراتها بشأن الأرباح غير المسددة. وتشير التقارير إلى أن هذه الشركات تلقت العام الماضي عددًا أكبر من الرسائل التحذيرية من هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) مقارنة بالعام السابق، ما يعكس التزام الحكومة البريطانية بتكثيف رقابتها على مستثمري العملات الرقمية.

هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية ترسل 65 ألف رسالة تحذير

ذكر تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” بتاريخ 17 أكتوبر أن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) أرسلت 65 ألف رسالة إلى مستثمري الكريبتو والمؤسسات خلال السنة الضريبية 2024–2025.

يمثل هذا ارتفاعًا بنسبة تقارب 140% مقارنة بالعام السابق، حيث لم يتجاوز عدد الرسائل التحذيرية حينها 27,700 رسالة. وخلال السنوات الأربع الماضية، أرسلت الهيئة أكثر من 100 ألف رسالة من هذا النوع.

تُعرف هذه الرسائل باسم “رسائل التذكير” أو nudge letters، وتهدف إلى حث المستثمرين على تصحيح إقراراتهم الضريبية طوعًا. وفي حال تجاهل ذلك، تبدأ الهيئة تحقيقًا رسميًا.

تشير هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع عدد المخالفين للضرائب، كما تعكس تركيز هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية بشكل متزايد على التزام مستثمري العملات الرقمية بالقوانين الضريبية.

تزايد اعتماد الكريبتو يفرض رقابة أشد

مع تزايد اعتماد العملات الرقمية وارتفاع أسعار الأصول، ترى هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية ضرورة ضمان تقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح. فقد قدّرت هيئة السلوك المالي (FCA) أن نحو 7 ملايين بريطاني بالغ يمتلكون عملات رقمية.

ويمثل هذا ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بعام 2022، عندما بلغت النسبة 10% فقط (حوالي 5 ملايين شخص)، أو عام 2021 حين كانت 4.4% (2.2 مليون شخص). ويؤكد ذلك النمو المتسارع في اهتمام الأفراد بالأصول الرقمية.

في المقابل، تتخذ ولاية أوهايو الأمريكية مسارًا مختلفًا، إذ قدّم مشرّعوها مشروع قانون يُعفي معاملات العملات الرقمية من الضرائب على مستوى الولاية، بهدف جعلها مركزًا رائدًا في تبنّي الأصول الرقمية.

وبحسب مشروع القانون، تُصنَّف عملات مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) والعملات المستقرة ضمن فئة “الأصول الرقمية”، لتُعامَل ضريبيًا مثل العملات التقليدية دون فرض أي رسوم إضافية.