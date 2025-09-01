عادت عملة بينانس (Binance Coin) إلى واجهة المشهد مُجدّداً بعد أن تقدمت شركتاREX Shares وOsprey Funds بطلب N-1A إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق متداولٍ في البورصة لرهن عملة بينانس (BNB Staking ETF)، ما يشير إلى احتمالية دخول موجةٍ جديدة من الاستثمارات المؤسساتية التي قد تُغيّر مسار العملة بشكلٍ جذري.

صندوق رهن عملة بينانس في البورصة (BNB Staking ETF) قد يغيّر قواعد اللعبة

أوضح الطلب المقدم أن الصندوق سيتم إدراجه في بورصة Cboe BZX، وسيهدف إلى “رهن جميع حيازاته من عملة بينانس (Binance Coin)”، مع الإشارة إلى أن نسبة لا تتجاوز 15% من صافي أصول الصندوق قد تكون غير سائلةٍ بسبب فترة إلغاء الرهن البالغة سبعة أيام. وتتوقع شركة REX Advisers أن يتم في النهاية رهن “جزء كبير من أصول الصندوق” في النهاية، وسيتولى بنك Anchorage Digital الوصاية على الأصول الرقمية للصندوق، بينما سيُدير بنك US Bank الأصول التقليدية.

توقعات سعر عملة بينانس (Binance Coin): قناة صاعدة تشير إلى اختراق محتمل نحو 1,500-2,500$

يتم تداول عملة بينانس (Binance Coin) حالياً بالقرب من 857$ عند الحد العلوي لقناة صاعدة طويلة الأجل بدأت منذ أوائل عام 2024، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 54.7، ما يشير إلى مرحلة تجميع صحيةٍ مع إمكانية تحقيق مزيد من المكاسب، كما يُظهر مؤشر MACD علاماتٍ على الاستقرار، ما يوحي باحتمال حدوث تقاطع صاعد خلال الأسابيع المقبلة.

وفي حال نجح السعر بتجاوز نطاق التداول الحالي واستعادة مستوى 900-1,000$، فقد تتشكّل موجة زخم قوية تستهدف أولاً مستوى 1,500$، ما يُمثل ارتفاعاً بنسبةٍ تتجاوز 75% عن المستويات الحالية، ومن ثم مستوى 2,500$ بارتفاع تتجاوز نسبته 190% عن السعر الحالي.

ومع توسّع منصة بينانس عالمياً وزيادة تبني المنتجات الاستثمارية التي ترتكز على عملة بينانس (Binance Coin)، فإن هذه المعطيات تجعل من العملة إحدى أبرز العملات الكبرى التي يُمكنها تحقيق أداء قوي في الدورة الحالية.

تدفق محتمل لرؤوس الأموال المؤسساتية نحو عملة بينانس (Binance Coin)

يُمثل تقديم طلب لإطلاق صندوق BNB Staking ETF لحظة محورية في مسيرة العملة، إذ قد يفتح الباب أمام تدفق غير مسبوق لرؤوس الأموال المؤسساتية، وقد تكون الموافقة عليه بمثابة محفز قوي لارتفاع الأسعار، بالتزامن مع المؤشرات الفنية الإيجابية التي تعزز التوقعات بانطلاق موجةٍ صاعدة جديدة للعملة.

عملة بينانس (Binance Coin) تستعد لموجة صاعدة، لكنّ عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تغيّر قواعد اللعبة

في الوقت الذي تستعد فيه عملة بينانس (Binance Coin) لتسجيل مستوياتٍ غير مسبوقة، يبرز مشروع فريد قد يُعيد تشكيل النظام التقني لعملة بيتكوين (Bitcoin)، وهو مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الذي يقدم أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)، وقد جمع اكتتابها أكثر من 13 مليون دولار حتى الآن.

وتمتاز شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بكونها مبنية باستخدام آلة سولانا الافتراضية (SVM)، ما يعني تقديم سرعة ورسوم بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) إلى بلوكتشين بيتكوين لأول مرة.

بفضل هذا التطوير، يُمكن الآن لعملات الميم وعملات التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) أن تعمل مباشرةً على بلوكتشين بيتكوين، دون الحاجة إلى الانتظار لساعاتٍ أو دفع رسوم تتجاوز 20$ للمعاملة الواحدة. ومع تهافت المستثمرين الأوائل على المشروع، من المتوقع أن تمثل هذه العملة إحدى أهم الفرص الاستثمارية المبكرة ضمن الموجة الجديدة من استخدامات عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC).

