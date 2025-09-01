النقاط الرئيسية

كلية الأعمال التابعة لجامعة هونج كونج تُخطط لقبول سداد الرسوم الدراسية والتبرعات باستخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملات رقمية أخرى.

المبادرة تتماشى مع سعي هونج كونج لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأصول الافتراضية بموجب القوانين التنظيمية الجديدة الخاصة بالعملات المستقرة.

جامعة هونج كونج (HKU) أكّدت أنّها تدرسُ هذه الخطوة بتركيز شديد، مُشيرةً إلى التزامها بالابتكار واعتماد التكنولوجيا المالية.

تبحث كلية الأعمال بجامعة هونج كونج (HKU) -إحدى المؤسسات التعليمية الآسيوية الرئدة- خططاً لقبول عملة بيتكوين (Bitcoin) وغيرها من الأصول الرقمية كوسيلة دفعٍ لسداد المصروفات الدراسية وتلقي التبرعات، فقد أعلن البروفيسور هونغ بين كاي (Hongbin Cai) -عميد الكلية ورئيس قسم الاقتصاد- عن هذه المبادرة خلال منتدى CryptoFi هذا الأسبوع، مُوضّحاً أنه “تم الانتهاء من كافة التفاصيل التقنية، وسنقبل عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملات رقمية أخرى لسداد المصروفات الدراسية والتبرّعات في المستقبل”.

وفي تقرير لصحيفة South China Morning Post، أكدت إدارة الكلية أنها تدرس طرق الدفع باستخدام العملات الرقمية، واصفة جهودها بأنها دليلُ انفتاحها على الابتكارات المالية الجديدة، كما تهدف جامعة هونج كونج (HKU) إلى وضع إطار عمل آمنٍ ومستدام لدعم المجالات البحثية والتنظيمية، وتبني الأصول الرقمية بالتعاون مع روّاد القطاع.

من جانبه، أشار تشينجبينج (Changpeng) -مؤسس منصة بينانس (Binance) الذي حضرَ المنتدى- إلى قدرة هونج كونج على منافسة الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة (UAE) كمركز رئيسيّ للعملات الرقمية إذا استمرَّ التقدم التنظيمي الحالي.

تركيز جامعة هونج كونج (HKU) على تبني عملة بيتكوين (Bitcoin) يؤكد على توجه هونج كونج لأن تصبح مركزاً عالمياً للأصول الافتراضية

تُعد مبادرة جامعة هونج كونج (HKU) وثيقة ارتباطٍ بنهج هونج كونج الساعي إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية؛ ففي 1 آب/أغسطس أطلقت هيئة السياسات النقدية في هونج كونج (HKMA) إطاراً تنظيمياً لمنح التراخيص لمُصدِري العملات المستقرة، والذي يُلزم الجهات المُصدرَة للعملات المستقرة المُرتبطة بقيمة عملات رسمية بأن تحصل على موافقةٍ من لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC).

وقد دخل هذا الإطار التشريعي حيز التنفيذ في 1 آب/أغسطس، ويفرض قواعد امتثال صارمة تشمل متطلباتٍ استثمارية وإدارة مخاطر وحقوق استحصالٍ وضوابط مكافحة غسيل الأموال. أما حالياً، فيُنتظر إصدار أول التراخيص مطلع عام 2026، ما يمثل خطوةً محورية في نهج هونج كونج التنظيمي تجاه الأصول الافتراضية.

من جانبه، أقر البروفيسور “كاي” بالمخاطر المالية المرتبطة بقبول العملات الرقمية كوسيلة دفع، لكنّه شدَّد على ضرورة خوض التجربة قائلاً: “إذا خسرنا المال، سنخسر أموالاً خاصة بالكلية”، وأضاف: “يُمكننا التعامل مع ذلك ولكن على الأقل دعونا نحاول”.

ويظل أن نراقب ما إذا كان قبول العملات الرقمية كوسيلة دفع لسداد الرسوم الدراسية وتلقي التبرعات بطريقةٍ خاضعةٍ للقوانين التنظيمية يُمكنه اجتذاب الاستثمارات ودعم سمعة هونج كونج كمركز مالي متقدم مثل الذي تمت ملاحظته في السنوات الأخيرة مع دولٍ رائدة مثل السلفادور وبوتان.

