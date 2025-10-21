أبرز النقاط

تشانغ بينغ تشاو (CZ) مؤسس منصة Binance يتوقع أن تتجاوز بيتكوين القيمة السوقية للذهب البالغة 29.67 تريليون دولار، رغم أن التوقيت ما زال غير محدد.

الذهب سجّل خمسة أيام متتالية من القمم التاريخية الأسبوع الماضي، ليصل إلى 4,380 دولارًا للأونصة يوم الجمعة.

بيتكوين تُتداول عند 110,646 دولارًا بعد تقلبات حديثة، بينما يقوم كبار المستثمرين في الذهب بزيادة تعرضهم عبر الرموز الممثلة للذهب مثل XAUt وPAXG.

تنبّأ تشانغ بينغ تشاو (CZ)، مؤسس Binance وأحد أبرز الشخصيات في عالم الكريبتو، في 20 أكتوبر بتصريح جريء قال فيه إن “بيتكوين ستتجاوز الذهب” في القيمة السوقية. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الذهب موجة ارتفاع قوية محققًا قممًا تاريخية جديدة بشكل يومي.

أدلى CZ بتوقعه عبر منشور لافت يوم الإثنين، أرفقه بصورة غير منسوبة المصدر من موقع CompaniesMarketCap تُظهر القيمة السوقية للذهب عند 29.67 تريليون دولار مقابل 2.21 تريليون دولار لبيتكوين. وأضاف قائلاً: “لا أعرف متى تحديدًا سيحدث ذلك، لكنه سيحدث. احفظوا هذه التغريدة.”

Prediction: Bitcoin will flip gold. I don't know exactly when. Might take some time, but it will happen. Save the tweet. pic.twitter.com/bR4Bq0JeVE — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 20, 2025

إذا بقيت القيمة السوقية للذهب ثابتة، فإن تجاوز بيتكوين لها سيعني ارتفاع سعرها بأكثر من عشرة أضعاف، دون احتساب معدل الإصدار الذي يرفع القيمة السوقية تدريجيًا من خلال زيادة المعروض بنسبة تضخم تقل عن 1% سنويًا.

أثار منشور تشانغ بينغ تشاو تفاعلات متباينة على منصة X (تويتر سابقًا)، إذ عبّر بعض المستخدمين عن دعمهم للتوقع الجريء، بينما أبدى آخرون شكوكهم حول إمكانية تحققه. وغالبًا ما يُشار إلى بيتكوين بوصفها “الذهب الرقمي”، رغم أنها تفتقر إلى الخصائص المادية التي جعلت من الذهب أصلًا ثمينًا وسلعة رئيسية تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا عبر التاريخ.

ارتفاع الذهب بينما تكافح بيتكوين

يتمتّع الذهب بخصائص فيزيائية متأصلة جعلت منه مطلوبًا عبر التاريخ، خصوصًا في صناعة المجوهرات والعملات والفنون والصناعات المختلفة. وتنبع هذه الخصائص من بنيته الذرية ومكوناته المادية التي جعلته فريدًا في استخداماته الملموسة.

أما بيتكوين فهي أصل رقمي بحت لا يملك شكلًا ماديًا، بل يوجد فقط على سلسلة البلوكشين مؤمّنًا بالتشفير، ويعتمد كليًا على البنية التحتية الرقمية. هذا الاختلاف الجوهري يعني أن بيتكوين لا يمكنها محاكاة الفائدة الملموسة أو الجمالية أو الصناعية التي جعلت الذهب أصلًا ذا قيمة عبر آلاف السنين.

ومع ذلك، يتمسّك أنصار بيتكوين بوصفها “الذهب الرقمي” من منظور استثماري بحت، مشيرين إلى ندرة المعروض منها كمصدر رئيسي لجاذبيتها.

من هذا المنظور، يشهد الذهب موجة صعود قوية بينما تعاني بيتكوين من تقلبات حادة، بعد انهيار كبير مؤخرًا تسبب في عمليات تصفية قياسية، وفقًا لتقرير Coinspeaker.

تتداول بيتكوين حاليًا عند 110,646 دولارًا، بينما يبلغ سعر الذهب 4,348 دولارًا للأونصة. وسجّل المعدن النفيس خمس قمم تاريخية متتالية خلال الأسبوع الماضي من الإثنين إلى الجمعة، عند 4,117 و4,179 و4,218 و4,330 و4,380 دولارًا على التوالي، وفق بيانات CFDs على الذهب من منصة TradingView.

أما بيتكوين فما زال أعلى سعر قياسي لها دون منازع عند 126,230 دولارًا، والذي سُجّل في 6 أكتوبر.

من اللافت أن الارتفاع القوي في سعر الذهب دفع بعض الحيتان في سوق الكريبتو إلى زيادة اهتمامهم بالتعرض غير المباشر لهذا الأصل، إذ رُصدت عمليات تجميع واسعة للنسخ الرمزية من الذهب عبر منتجات مستقرة مثل رمز Tether’s XAUt ورمز Pax Gold) PAXG)، وفق ما ذكره تقرير Coinspeaker بتاريخ 15 أكتوبر.