مستخدم أمريكي يخسر 3 ملايين دولار بسبب عملية اختراق العملات الرقمية

أبرز النقاط:

كشف الباحث ZachXBT أن مستخدمًا أمريكيًا يمتلك عدد من العملات الرقمية وقع ضحية عملية احتيال تركت محفظته بخسارة قدرها 3 ملايين دولار.

قام المخترق بتحويل الأموال عبر جسور بلوكشين وغسلها في منصات تداول خارجية مرتبطة بـ Huione.

تزداد عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية، ما يدفع الحكومة الأمريكية والجهات التنظيمية إلى تطوير آليات جديدة لملاحقتها والحد منها.

نفّذ قرصان جديد هجومًا آخر في عالم العملات الرقمية، حيث سرق ما قيمته 3 ملايين دولار من الأصول الرقمية من أحد المواطنين الأمريكيين.

وبحسب المحقق على السلسلة ZachXBT، قام المهاجم بتحويل الأموال المسروقة عبر خدمات الجسور (Bridgers) ثم استخدم منصات تداول خارجية (OTC) مرتبطة بـ Huione لغسل هذه الأصول.

تُبرز هذه الحادثة مرة أخرى تفاقم ظاهرة القراصنة والمجرمين الإلكترونيين في قطاع العملات الرقمية.

الهاكر استخدم منصات OTC مرتبطة بـ Huione لغسل الأموال

ظهر مؤخرًا مقطع فيديو على موقع يوتيوب يُظهر مستخدمًا أمريكيًا يمتلك عدد من العملات الرقمية يؤكد أنه فقد 1.2 مليون عملة XRP من محفظته Ellipal.

وبحسب السعر الحالي للعملة البالغ 2.46 دولارًا، تبلغ قيمة المبلغ المسروق نحو 2.95 مليون دولار، بينما كانت قيمته تقارب 3.05 ملايين دولار وقت وقوع الحادثة.

قال الضحية في الفيديو: “كانت هذه كل مدخرات التقاعد لي ولزوجتي.”

1/ A video went viral on YT this week after a US based victim lost $3.05M (1.2M XRP) from their Ellipal wallet. Here’s the tracing of where the stolen funds ended up and the biggest takeaways for similar thefts. pic.twitter.com/Gyw0OWjts4 — ZachXBT (@zachxbt) October 19, 2025

تمكن المحقق ZachXBT من تحديد عنوان الهاكر، وأكد أن الأموال المسروقة انتقلت عبر جسور بلوكشين قبل أن تُغسل في منصات تداول خارجية (OTC) مرتبطة بـ Huione. ولتأكيد ذلك، تتبّع المحقق أكثر من 120 عملية تحويل من Ripple إلى Tron (TRX) في 12 أكتوبر. ووفقًا للنتائج، لم تُجمّع الأموال على شبكة Tron قبل أن تُحوّل إلى تلك المنصات حتى 15 أكتوبر.

خلال العام الماضي، ارتبط اسم شركة Huione، ومقرها كمبوديا، وسوقها الضخم الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، بعدة قضايا تتعلق بعمليات اختراق وغسل أموال في عالم الكريبتو.

وتم تحديد معظم عملياتها في جنوب شرق آسيا، حيث وجّهت شركة Elliptic في يوليو 2024 اتهامات خطيرة إلى Huione Guarantee تتعلق بغسل أموال.

ورغم أن المنصة لا تبدو منخرطة مباشرة في أنشطة غير قانونية، إلا أن تقرير Elliptic أشار إلى أنها تحولت تدريجيًا إلى مركز تستخدمه الشبكات الإجرامية لغسل الأموال.

وفي نهاية العام نفسه، أصدرت السلطات الكمبودية توجيهًا بحجب 102 موقع إلكتروني في المنطقة ضمن حملة لمكافحة هذه الأنشطة.

رجل أعمال صيني متهم بعملية احتيال بقيمة 14 مليار دولار

تتحرك السلطات حول العالم وشركات العملات الرقمية لتلبية الطلب المتزايد على تعزيز أمان المستخدمين.

قبل أسبوع، قدّمت الولايات المتحدة دعوى مدنية للمصادرة بهدف حجز 127,271 عملة بيتكوين مرتبطة برجل الأعمال الصيني تشن تشي (Chen Zhi).

تُقدّر قيمة هذه الأصول بنحو 14 مليار دولار، مع تداول البيتكوين حاليًا عند 110,829.78 دولارًا.

وتزعم السلطات الأمريكية أن تشن تشي قاد واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العالم، عُرفت باسم الاحتيال الاستثماري”ذبح الخنازير” (Pig Butchering)، وهي مخطط ضخم لاستدراج المستثمرين وسرقة أموالهم عبر استثمارات وهمية في الكريبتو.