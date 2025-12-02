منصة بينانس تحل أزمة الحسابات المحذوفة لمستخدميها.. عبر هذه الأداة الجديدة

أبرز النقاط

أطلقت منصة باينانس أداة جديدة باسم “خدمة الحسابات المحذوفة”.

صُممت الأداة لتمكين المستخدمين السابقين من تنزيل تقارير معاملاتهم بسرعة وأمان.

تدعم المبادرة الجهود السابقة التي يقودها مكتب حماية البيانات في الشركة (DPO).

أطلقت باينانس، كبرى منصات تداول العملات الرقمية، بوابة جديدة تحمل اسم “أداة خدمة الحسابات المحذوفة”. وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة X أنه لم يعد من الضروري أن يفقد العملاء بياناتهم بعد حذف حساباتهم، إذ جاءت الأداة الجديدة لمعالجة هذا التحدي وتوفير وسيلة لاسترجاع المعلومات بسهولة.

Deleting an account shouldn’t mean losing the ability to manage your own information. That’s why we’ve designed a new, secure portal for former users who still need access to their transactional records. Introducing the Binance Deleted Account Service Tool! Find out more 👉🏻… pic.twitter.com/BFAkq4joc2 — Binance (@binance) December 2, 2025

منصة باينانس تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر على بياناتهم

أشارت باينانس إن “حذف الحساب لا يجب أن يعني فقدان القدرة على إدارة معلوماتك على المنصة”، مشيرة إلى أن هذه المبادرة مهمة لتقارير الضرائب أو الحسابات الشخصية.

لن يحتاج المستخدمون السابقون إلى تذاكر دعم أو انتظار طويل، فكل ما عليهم فعله هو إدخال البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب المحذوف.

في السابق، كان استرجاع السجلّات يتم فقط عبر مكتب حماية البيانات (DPO). أمّا الآن، فتوفّر أداة “خدمة الحسابات المحذوفة” خيارًا أسرع يعتمد على النظام نفسه دون أن يحل محلّه، ما يسمح للفريق بالتركيز على قضايا الخصوصية الأكثر تعقيدًا.

وتؤكد باينانس أن الخطوة تهدف إلى جعل حقوق الخصوصية أكثر وضوحًا وسهولة، والأهم أنها تعزّز المبدأ القائل إن بيانات المستخدم يجب أن تبقى تحت سيطرته حتى بعد مغادرة المنصة.

باينانس تعزّز حماية مستخدميها

أظهرت باينانس على مدار السنوات الماضية التزامًا واضحًا بتلبية احتياجات مستخدميها وحماية أصولهم.

وفي أكتوبر 2025، عقدت شراكة مع منصة Bubblemaps لدمج تقنياتها وأدواتها المضادة للتداول الداخلي داخل محفظة باينانس. وقد منحت هذه الخطوة المستخدمين طبقات بيانات إضافية تتيح لهم فهمًا أعمق لبعض الأنشطة على الشبكة، مثل تجمّعات المحافظ التي قد تشير إلى مخططات الضخّ والتفريغ أو عمليات استغلال يقوم بها من هم على علم مسبق.

أخيرًا، في إطار جهودها التوعوية، نبّه الرئيس التنفيذي للمنصة ريتشارد تينغ في أغسطس الجمهور إلى عملية احتيال جديدة تستهدف مستخدمي العملات الرقمية، إذ كان المحتالون يجرون مكالمات دعم مزيفة لخداع الضحايا ودفعهم إلى تغيير مفاتيح واجهة API الخاصة بهم.