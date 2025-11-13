إدراج جديد على Binance يشعل السوق: عملة BANK ترتفع بقوة وMET تواصل الهبوط

أبرز النقاط

أعلنت Binance إدراج مشروعي Lorenzo Protocol) BANK) وMeteora) MET) ضمن فئة “Seed Tag”.

قفز سعر BANK بأكثر من 80% خلال دقائق قبل أن يستقر.

سجّل MET تراجعًا بنسبة 8% بعد إعلان الإدراج.

أعلنت منصة Binance، أكبر بورصة عملات رقمية عالميًا، إدراج مشروعي Lorenzo Protocol) BANK) وMeteora MET في 13 نوفمبر عند الساعة 2:00 مساءً بتوقيت UTC. وستتاح العملتان للتداول الفوري مقابل USDT وUSDC وTRY.

وتفتح Binance الإيداعات لكلا العملتين قبل بدء التداول بساعة، بينما تبدأ السحوبات في 14 نوفمبر عند الساعة 2:00 مساءً بتوقيت UTC، في خطوة تهدف إلى الحد من أي تلاعب محتمل في الأسعار.

تمكّن المستخدمون من التداول على توكني BANK وMET قبل إدراجهما رسميًا عبر منصة Binance Alpha Market، وهي منصة مخصّصة لمنح المتداولين فرصة الوصول المبكر إلى الأصول الرقمية الجديدة. ومع بدء التداول الفوري، ستقوم Binance بإزالة العملتين من منصة Alpha.

وينتمي كلٌ من BANK وMET إلى فئة “Seed Tag” لدى Binance، وهي تصنيف يُمنح للمشاريع المبتكرة حديثة النشأة. وتحمل هذه الفئة عادة مستويات مرتفعة من التقلّب، ما يعني فرصًا ربحيّة كبيرة لكنها تأتي بمخاطر أعلى على المتداولين.

ارتفاع عملة BANK بعد إعلان إدراجها على Binance

أشعل إعلان إدراج BANK وMET حركة سعرية قوية، رغم بقاء سوق العملات الرقمية في نطاق مستقر نسبيًا.

وقفز توكن BANK، الأصل الرقمي الخاص بمنصة Lorenzo Protocol، بأكثر من 90% فور صدور الخبر؛ إذ ارتفع من 0.07 دولار إلى 0.13 دولار خلال دقائق، قبل أن يستقر قرب مستوى 0.090 دولار.

ويعمل Lorenzo Protocol كمنصّة مؤسسية لإدارة الأصول على السلسلة عبر شبكة BNB Smart Chain، حيث يتيح للمستخدمين الوصول إلى استراتيجيات توليد العائد، ودمج الأصول الواقعية، إلى جانب آليات الـ liquid staking.

ويرى محلّلون أن إدراج BANK على Binance قد يمنحه مستوى أعلى من الظهور ويعزز السيولة المتاحة له. وتشير بيانات CoinMarketCap إلى أن القيمة السوقية للتوكن منخفض السعر تبلغ حاليًا نحو 45.43 مليون دولار.

تراجع MET بعد إعلان الإدراج

شهد توكن Meteora) MET)، وهو طبقة سيولة ديناميكية لخدمات DeFi على شبكة Solana، هبوطًا في السعر عقب إعلان الإدراج. ويُعد MET أول مشروع مبني على Solana تُدرجه Binance منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وتراجع سعر MET بنحو 7% خلال الساعات الماضية ليستقر قرب 0.49 دولار. ومع ذلك، نجح التوكن في لفت انتباه المستثمرين، إذ ارتفع حجم تداوله خلال 24 ساعة بنسبة 33%.