سعر عملة Helium ‏(HNT) يرتفع بنسبة 4%.. ما الذي يقف وراء هذا الصعود؟

أبرز النقاط

ارتفعت عملة Helium ‏(HNT) بنسبة 4% بينما بقي سوق العملات الرقمية شبه مستقر.

سجّلَت الشبكة نموًا كبيرًا في استخدام البيانات ومؤشرات الإيرادات.

عزّز نشاط الشبكة وعمليات حرق الرمز ثقة المستثمرين من جديد.

قفزت عملة Helium بنسبة 4% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتفوّق على أداء سوق العملات الرقمية، الذي يواجه هبوطًا واسعًا في 13 نوفمبر. وسجّل الرمز زيادة قدرها 40% في حجم التداول بعد أن أعلنت الشبكة عن نتائج قوية في الربع الثالث.

حققت Helium إيرادات سنوية قدرها 18.3 مليون دولار؛ وجاء هذا النمو جزئيًا بفضل قرارها الاستراتيجي حرق 100% من إيرادات اشتراكات خدمة المشغل الافتراضي لشبكات الهواتف المحمولة ‏(MVNO).

1/ @helium had another insane quarter! After deciding to burn its MVNO subscription revenue, annualized revenue reached $18.3M. Avg daily DC burns grew 196.6% QoQ to $30,920 pic.twitter.com/1yPuSG3LPZ — Matthew Nay (@NaytheForceBwU) November 11, 2025

عزّز هذا القرار ديناميكيات الحرق الخاصة بالرمز بشكل ملحوظ. وارتفع متوسط حرق Data Credit اليومي بنسبة 196.6% على أساس ربعي ليصل إلى 30,920 دولارًا في الربع الثالث.

نمو شبكة Helium

أظهر نظام Helium ‏(HNT) نموًا قويًا على السلسلة بالتزامن مع ارتفاع استخدام الشبكة وتزايد الإقبال من المستخدمين. وارتفع عدد الأجهزة الفريدة التي تتصل بالشبكة بنسبة 35.4% ليصل إلى 1.2 مليون جهاز يوميًا.

كما مرّرت Helium مقترح الحوكمة HIP 147، الذي رفع حصة مكافآت HNT المخصّصة للنقاط التي تنقل البيانات من 40% إلى 60%.

وتواصل الطبيعة الانكماشية لرمز HNT لعب دور أساسي في تعزيز النظرة الإيجابية تجاهه. فقد دعمت عمليات الحرق الأسبوعية المنتظمة، التي تتراوح عادة بين 400 و500 ألف دولار، ثقة المستثمرين في استدامة Helium على المدى الطويل.

وخلال الشهر الماضي وحده، جرى حرق نحو 850 ألف HNT، بقيمة تقارب مليوني دولار، ما يعادل 0.5% من إجمالي المعروض البالغ 186.32 مليون رمز.

$HNT WEEKLY BURN CONTINUES Yesterday, the $HNT team burned another $490K worth of tokens

Burns occur roughly every week, averaging $400K-$500K each In the past month alone, 850K $HNT (≈ $2M) have been burned – that’s about 0.5% of the total supply Wallet:… pic.twitter.com/TVWXoV5FEq — onchainschool.pro (@how2onchain) November 11, 2025

توقعات سعر عملة HNT: هل تستمر الصعود؟

يتم تداول عملة HNT حاليًا عند نحو 2.4 دولار بعدما ارتفعت قيمته السوقية بنحو 20 مليون دولار خلال اليوم. ووفقًا لبيانات CoinMarketCap، تبلغ القيمة السوقية للعملة التي تحتل المرتبة 115 بين العملات الرقمية نحو 454 مليون دولار.

وحافظت HNT على مستوى دعم قوي قرب 2 دولار خلال العام الماضي، ونجح في الدفاع عنه في أكثر من موجة هبوط. ويشير المحللون إلى أن اختراق منطقة 3.40 دولار قد يمهّد لمرحلة تعافٍ منتصف الدورة.

وتتمركز المقاومة الرئيسية التالية قرب 8.68 دولار. وبعدها يلفت مراقبو السوق إلى وجود فجوة سعرية مهمة حول منطقة 20 دولار، قد تمثل فرصة تراكم طويلة الأجل.

$HNT continues to defend multi-year support around $2, showing resilience after multiple retests of this key zone. The chart structure suggests that any sustained move above the $3.40 region could confirm a shift toward mid-cycle recovery, with $8.68 as the first major… pic.twitter.com/JUJUZC8vSs — CryptoCharged (@CryptoCharged) November 5, 2025

تشير توقعات السعر المستندة إلى فيبوناتشي إلى أهداف صعودية تتجاوز 50 دولارًا، بما يتوافق مع أنماط الاختراق التاريخية لعملة Helium. وفي الوقت الحالي، يضمن ثبات العملة فوق مستويات الدعم الرئيسة استمرار النظرة الصعودية.

Subbd تجمع 1.34 مليون دولار مع اقتراب الإطلاق

بينما تواصل عملة Helium ‏(HNT) تعزيز زخمها في السوق، يستقطب مشروع جديد يُدعى Subbd اهتمامًا متزايدًا داخل قطاع الاشتراكات الرقمية. وتعمل المنصة على ربط المؤثرين بجمهورهم، مع تقديم طرق مبتكرة للمبدعين لتحقيق الدخل من محتواهم.

وتستخدم Subbd تقنيات Web3 مثل الذكاء الاصطناعي، وسجلات البيانات الموزعة، والأصول الرقمية لتعزيز التفاعل بين المبدعين ومجتمعاتهم. وقد ضمّت حتى الآن أكثر من 2,000 صانع محتوى، مع قاعدة جماهيرية تتجاوز 250 مليون متابع.

وتوفر المنصة أدوات مؤتمتة تسهّل على المبدعين نشر المحتوى وتحقيق الدخل. وفي المقابل، يحصل الجمهور على وصول مخصص إلى مواد حصرية تتعلق بالمؤثرين المفضلين لديهم.

تتم عمليات الدفع على Subbd باستخدام عملتها الأصلية SUBBD، ما يسمح للمبدعين بالاحتفاظ بحصة أكبر من أرباحهم مقارنة بمنصات الاشتراكات التقليدية. كما تتميز المعاملات بالسرعة وانخفاض التكلفة لضمان مدفوعات سلسة.

وتشكّل عملة SUBBD العمود الفقري لنظام Subbd البيئي، إذ تمنح الوصول إلى المحتوى المميز، والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومكافآت التخزين المجتمعي. ويمكن لحاملي العملة تخزين SUBBD للحصول على مزايا إضافية مثل البثوث الخاصة والوصول الحصري إلى كواليس المحتوى.

وقد جمعت Subbd نحو 1.34 مليون دولار في مرحلة ما قبل الإطلاق. ولمن يرغب في معرفة المزيد عن المشروع، يمكنه الاطلاع على توقعات سعر عملة Subbd وتاريخ الإطلاق عبر Coinspeaker.