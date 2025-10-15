أبرز النقاط:

ستوزّع منصة باينانس قسائم بقيمة 300 مليون دولار على المستخدمين الذين خسروا أكثر من 50 دولارًا وما لا يقل عن 30٪ من أصولهم أثناء الانهيار.

هبط سعر بيتكوين من 122,000 إلى 104,000 دولار بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، ما تسبب في أكبر موجة تصفية في التاريخ.

خصّصت المنصة صندوق قروض إضافيًا بقيمة 100 مليون دولار بفائدة منخفضة لدعم المؤسسات التي تواجه ضغوط سيولة حادة بسبب الحدث.

شكّل يومَا 10 و11 أكتوبر محطة تاريخية في عالم الكريبتو بعد تسجيل أكبر انهيار سوقي من حيث إجمالي التصفيات، إذ خسر المتداولون ما يقارب 19 مليار دولار نتيجة فشل أنظمة الحماية وتكبّدت معظم العملات الرقمية والمستثمرين خسائر غير مسبوقة.

في هذا السياق، أعلنت منصة باينانس، التي كانت من أكثر المنصات تأثرًا بهذه الموجة، عن خطة لتعافي الصناعة واستعادة الثقة تحت اسم “مبادرة الـ400 مليون دولار معًا”.

ووفقًا لإعلان الشركة في 14 أكتوبر، ستوزّع شركة باينانس قسائم رمزية بقيمة إجمالية 300 مليون دولار تتراوح بين 4 و6,000 دولار لكل مستخدم. ويستحق التعويض كل مستخدم تكبّد خسائر تصفية قسرية لا تقل عن 50 دولارًا في تداولات العقود الآجلة أو الهامش خلال يومي الانهيار، بشرط أن تمثل هذه الخسائر 30٪ أو أكثر من صافي أصوله قبل التصفية.

تبدأ عملية التوزيع في 15 أكتوبر، أي بعد 24 ساعة من الإعلان. كما خصصت باينانس صندوق قروض بفائدة منخفضة بقيمة 100 مليون دولار لدعم المستخدمين المؤسسيين الذين تضرروا بشدة من تقلبات السوق.

وجاء في البيان الرسمي:

“نتوقع أن تضخ هذه المبادرة زخمًا في تعافي المشاركين في المنظومة، وتخفف ضغوط السيولة، وتساعد على استقرار العمليات لدى شركائنا في النظام البيئي. يمكن للمستخدمين المؤهلين من فئة VIP والمؤسسات التقدّم عبر مديري حساباتهم المخصصين، مع ضمان الاستجابة السريعة والسرية التامة.”

الجمعة السوداء: أكبر تصفية في تاريخ الكريبتو بقيمة 19 مليار دولار

تعرّض سوق العملات الرقمية لضربة قاسية في 10 أكتوبر بعد منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فيه فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على الواردات الصينية.

انهار سعر بيتكوين من 122,000 إلى 104,000 دولار خلال ساعات، بينما تراجعت إيثريوم وعدد من العملات الأصغر بنسبة تجاوزت 30٪. وكانت Zcash من الأصول القليلة التي أنهت يوم “الجمعة السوداء” بمكاسب، مع ارتفاع نسبة المعاملات المحمية إلى أكثر من 27٪، بحسب تقرير Coinspeaker.

ووفقًا لمصادر متعددة مثل رويترز، شكّل هذا الحدث أكبر موجة تصفية في تاريخ السوق، إذ تمّت تصفية مراكز مالية تفوق قيمتها 19 مليار دولار عبر المنصات. وأظهرت بيانات CoinGlass تأثر نحو 1.6 مليون حساب، معظمها لمتداولين راهنوا على ارتفاع الأسعار. كما فقدت بعض العملات المستقرة مثل USDe التابعة لـ Ethena ارتباطها مؤقتًا بالدولار على منصة باينانس، لتتراجع إلى 0.65 دولار وسط خلل تقني وضعف السيولة.

وأشار المحلل YQ عبر منصة X إلى أن صانعي السوق سحبوا السيولة بشكل مفاجئ، ما خلق فراغًا حول حركة البيع وتحول الانخفاض إلى سلسلة تصفيات متتالية. وتسبّب ذلك في عمليات تقليص تلقائي للرافعة المالية على منصات مثل Hyperliquid التي تضررت فيها أكثر من 6,300 محفظة، بينما سجّلت Bybit تصفية مراكز قصيرة بقيمة 1.1 مليار دولار. وأوضح YQ أن السيولة عادت تدريجيًا بعد تجاوز ذروة الانهيار.

Dear friends, thx for long waiting.

Let's go with Chapter 4: liquidity vacuum.

Today, I turn to perhaps the most critical yet underappreciated aspect: how market makers—the entities supposedly providing market stability—became primary catalysts in creating an unprecedented… https://t.co/PhtTWMHAqx — YQ (@yq_acc) October 13, 2025

تعكس هذه التقلبات نمطًا مألوفًا في السوق؛ ففي 14 أكتوبر بلغت تصفيات الكريبتو نحو 624 مليون دولار بعد أن فقدت بيتكوين مستويات الدعم السعرية. ويتجه المتداولون حاليًا إلى التحوّط بشكل أكبر مع ارتفاع نشاط عقود الخيارات. تهدف باينانس من خلال خطتها المعلنة للتعافي إلى إعادة ضخ السيولة في السوق وتعزيز الثقة مجددًا، دعمًا لزخم التداول المتزايد بعد الانهيار الأخير.