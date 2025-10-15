السلطات الأمريكية تتحرك لمصادرة 14 مليار دولار من عملة بيتكوين مرتبطة بقرصان صيني

أبرز النقاط:

تتبّعت السلطات الفيدرالية تدفقات العملات الرقمية عبر بورصات رئيسية وصولًا إلى محافظ تخزين خاملة يسيطر عليها شركاء تشين تشي.

تمتلك الحكومة الأمريكية الآن 198,012 بيتكوين بقيمة 22.25 مليار دولار، ما يعادل نحو 0.943٪ من إجمالي المعروض من بيتكوين.

أصدر البيت الأبيض في عام 2025 أمرًا تنفيذيًا لوضع إطار دمج المصادرات المستقبلية من العملات الرقمية ضمن “الاحتياطي الاستراتيجي الوطني للبيتكوين”.

قدّمت الولايات المتحدة دعوى مصادرة مدنية تطالب بمصادرة 127,271 بيتكوين، تُقدَّر قيمتها بنحو 14 مليار دولار، مرتبطة برجل الأعمال الصيني تشين تشي.

ووفقًا للبيان الرسمي، يُتهم تشين بتدبير واحدة من أكبر عمليات الاحتيال والاستثمار العالمية المعروفة باسم “تقطيع الخنازير”.

رُفعت الدعوى في المنطقة الشرقية من نيويورك (EDNY) وتستهدف تشين، رئيس مجموعة Prince Group في كمبوديا، وشبكة من شركائه يُزعم أنهم أداروا عمليات احتيال ضخمة تمزج بين الاستثمار في العملات الرقمية والاتجار بالبشر والعمل القسري.

وبحسب التقارير، استخدمت الشبكة مراكز اتصال وشركات وهمية في أنحاء جنوب شرق آسيا لخداع الضحايا حول العالم عبر مخططات استثمارية وعاطفية مزيفة.

تقول السلطات الأمريكية إن شبكة تشين أقنعت الضحايا بتحويل أموالهم، التي جرى تحويلها لاحقًا إلى بيتكوين وأصول رقمية أخرى، عبر بورصات رئيسية من بينها Binance، قبل تحويلها إلى محافظ تخزين بارد يديرها شركاؤه.

وقالت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي:

“من خلال تفكيك إمبراطورية إجرامية بُنيت على العمل القسري والخداع، نوجّه رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستستخدم كل أدواتها للدفاع عن الضحايا، واستعادة الأصول المسروقة، ومحاسبة من يستغلّون الضعفاء لتحقيق الربح.”

أشار التقرير إلى أن قسم الأمن القومي بوزارة العدل، بالتعاون مع المنطقة الشرقية لنيويورك وشركات تحليل البلوكشين، لعب دورًا رئيسيًا في تتبّع الأموال.

وخلال العام الماضي، كثّف المدعون الأمريكيون جهودهم لاسترداد الأصول المرتبطة بعمليات الاحتيال الرقمي و”تقطيع الخنازير”، التي تصاعدت في آسيا منذ عام 2022. ووفقًا لتقرير Chainalysis لعام 2025، جرى تحديد أكثر من 75 مليار دولار من الأصول الرقمية غير المشروعة، منها نحو 46 مليار دولار تحت سيطرة مديري الشبكات المظلمة.

نقلت الحكومة الأمريكية 668 بيتكوين إلى محفظة جديدة

وسط التحركات القانونية الأخيرة ضد تشين تشي، رصدت شركة التحليلات على السلسلة Arkham معاملة كبيرة تتعلق بمحافظ بيتكوين مرتبطة بالحكومة الأمريكية.

في 14 أكتوبر 2025، أظهرت بيانات Arkham Intelligence أن الحكومة الأمريكية حوّلت 668 بيتكوين، تُقدَّر قيمتها بنحو 74.8 مليون دولار، إلى محفظة جديدة تم إنشاؤها حديثًا. وجاءت هذه الخطوة في وقت شهد فيه سوق الأصول الرقمية تراجعًا عامًا، ما يشير إلى أن الوكالات الفيدرالية تواصل إدارة الأصول المصادرة بشكل نشط.

ووفقًا لبيانات Bitbo، أصبحت الحكومة الأمريكية تتحكم الآن في 198,012 بيتكوين بقيمة تقارب 22.25 مليار دولار، أي ما يمثل نحو 0.943٪ من إجمالي المعروض البالغ 21 مليون بيتكوين، لتصبح الولايات المتحدة واحدة من أكبر حاملي بيتكوين المؤسساتيين في العالم.

ورغم أن الوكالات الفيدرالية كانت تبيع البيتكوين المصادَر في مزادات سابقًا، فإن المؤشرات السياسية الأخيرة تعكس تحولًا نحو الاحتفاظ الاستراتيجي. ففي مارس 2025، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنشاء احتياطي البيتكوين الاستراتيجي ومخزون الأصول الرقمية، لتوفير إطار واضح يدمج المصادرات المستقبلية ضمن الخزانة الوطنية.

