أبرز النقاط:

قدّم أعضاء في الحزب الديمقراطي قرارًا في مجلس الشيوخ يندد بالعفو الرئاسي، واعتبروه فسادًا مرتبطًا بمصالح أعمال عائلة ترامب.

شملت صفقة استثمار بالعملات المستقرة تمويلًا بقيمة 2 مليار دولار مدعومًا من الإمارات، ربط بين بينانس ومنصة العملات الرقمية التابعة لعائلة ترامب.

ارتفعت قيمة الرموز بأكثر من 20٪ بعد إعلان العفو، ما أثار مخاوف بشأن تضارب المصالح في تنظيم قطاع العملات الرقمية.

ستُطلق منصة Binance.US تداول رمزي USD1 وWLFI التابعين لشركة World Liberty Financial في 29 أكتوبر، وفقًا لبيان المنصة. وبدأت المنصة بالفعل استقبال الإيداعات لأزواج التداول USD1/USDT وWLFI/USDT في 28 أكتوبر.

Deposits for $USD1 are now open on @BinanceUS! Trading on the USD1/USDT pair will begin on Oct 29 at 7 a.m. EDT. USD1 is a U.S. dollar-pegged stablecoin issued by @worldlibertyfi and fully backed by regulated reserves including U.S. Treasuries. — Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) October 28, 2025

يأتي هذا الإدراج في وقت قدّم فيه مشرّعون ديمقراطيون مشروع قانون يندد بعفو الرئيس ترامب عن مؤسس بينانس تشانغبينغ تشاو (CZ)، وهو العفو الذي أُعلن رسميًا في 23 أكتوبر.

إدانة برلمانية للعفو

أعلنت السيناتور إليزابيث وارن وآدم شيف في 27 أكتوبر عن قرار يدين العفو الرئاسي، واعتبرا أن الخطوة تمثل فسادًا مرتبطًا بعلاقات تجارية بين بينانس ومشاريع العملات الرقمية التابعة لعائلة ترامب.

كان تشانغبينغ تشاو (CZ) قد أقرّ في عام 2023 بالذنب في عدم الحفاظ على نظام فعال لمكافحة غسل الأموال في منصة بينانس، التي فشلت في منع معاملات مرتبطة بحماس والقاعدة وفقًا لوثائق المحكمة.

كما قدّم النائب “رو خانا” في اليوم نفسه مشروع قانون منفصل يحظر على الرئيس وأفراد عائلته وأعضاء الكونغرس تداول العملات الرقمية أو الأسهم.

تدقيق في الروابط المالية

أشار المشرّعون إلى روابط مالية بين بينانس وشركة World Liberty Financial في تصريحاتهم، إذ استخدمت الأخيرة عملة USD1 المستقرة كأداة لتنفيذ استثمار بقيمة 2 مليار دولار في بينانس من خلال شركة مدعومة من الإمارات، وفقًا لتقرير Decrypt. واتهم النائب رو خانا تشانغبينغ تشاو بأنه موّل العملة المستقرة الخاصة بدونالد ترامب مقابل العفو الرئاسي.

قفز رمز WLFI بأكثر من 20.72٪ بعد إعلان العفو، وكانت World Liberty Financial قد أطلقت الرمز في 1 سبتمبر 2025، مما حقق ثروة دفترية تقدّر بـ5 مليارات دولار لعائلة ترامب في أول يوم تداول. وشهد الرمز تقلبات حادة لاحقًا، من بينها هبوط الأسعار بعد عملية حرق 47 مليون رمز وبيع جزء من خزينة WLFI لشركة Hut8.

دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن قرار العفو، معتبرة أنه أنهى ما وصفته بـ “الملاحقة السياسية التي شنّتها إدارة بايدن ضد مبتكري العملات الرقمية”. ومن غير المرجّح أن يحظى قرار وارن وشيف بدعم في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

تُعد World Liberty Financial منصة عملات رقمية يديرها نجلا الرئيس دونالد ترامب، دونالد جونيور وإيريك ترامب.