أبرز النقاط

تخطط شركة Trump Media لإطلاق ميزة Truth Predict التي تتيح للمستخدمين تداول عقود التوقعات في مجالات السياسة والرياضة والسلع.

سيتمكن مستخدمو Truth Social من تحويل Truth Gems إلى رموز Cronos للمشاركة في عقود أسواق التوقعات عبر المنصة.

بلغت القيمة السوقية لعملة Cronos نحو 5.76 مليار دولار مع ارتفاع حجم التداول بنسبة 249٪، ما دفعها للدخول ضمن أكبر 25 عملة رقمية متقدمة على Toncoin وZcash.

ارتفع سعر عملة Cronos بنسبة 5٪ في 28 أكتوبر، متفوقًا على البيتكوين والإيثيريوم، بعد إعلان شركة Trump Media أن منصتها الاجتماعية Truth Social ستطلق أسواق توقعات بالشراكة مع Crypto.com.

ووفقًا للبيان الرسمي، سيتمكن مستخدمو Truth Social من تداول عقود التوقعات في مجالات السياسة، والمؤشرات الاقتصادية الكلية، والسلع، والأحداث الرياضية الكبرى عبر منتج جديد يحمل اسم Truth Predict.

قال ديفين نونز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Trump Media:

“نحن فخورون بأن نكون أول منصة تواصل اجتماعي مدرجة في البورصة تقدم لمستخدميها إمكانية الوصول إلى أسواق التوقعات. ستمكّن ميزة Truth Predict مستخدمينا الأوفياء من التفاعل في هذه الأسواق مع الاستفادة من مجتمعنا لمقارنة آرائهم وتوقعاتهم.”

وأضاف كريس مارشاليك، الرئيس التنفيذي لـ Crypto.com، أن الشراكة تتماشى تمامًا مع ما يبحث عنه المستخدمون في وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا أسواق التوقعات بأنها “قطاع يقدر بعشرات المليارات من الدولارات”، مؤكدًا هدف شركته في دمج التفاعل الاجتماعي مع أدوات التوقع المعتمدة على البلوكتشين.

من المقرر أن تدخل الميزة مرحلة الاختبار التجريبي قريبًا قبل التوسع عالميًا، مما سيسمح لمستخدمي Truth Social وTruth+ بتحويل نقاط Truth Gems المكتسبة على المنصة إلى رموز Cronos للمشاركة في عقود Truth Predict.

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا للاتفاقيات السابقة بين Trump Media وCrypto.com، التي تضمنت إنشاء شركة خزانة أصول رقمية تركز على عملة CRO ونظام مكافآت متكامل عبر منصات Truth.

اقتربت القيمة السوقية لعملة Cronos من 6 مليارات دولار مع تفاعل المتداولين مع مكاسب أكتوبر.

فإلى جانب شراكتها مع Truth Social، عززت العملة موقعها في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) من خلال تعاون جديد مع Morpho Labs وCrypto.com في أوائل أكتوبر.

الميزة الجديدة Morpho Vaults تعمل على تحسين السيولة وخدمات الإقراض عبر تمكين المستخدمين من إقراض الأصول المغلفة، مما يعزز استخدام عملة CRO بين أكثر من 150 مليون مستخدم لمنصة Crypto.com.

وفي 24 أكتوبر، تقدمت Crypto.com بطلب للحصول على ترخيص بنك ائتماني وطني من مكتب المراقب المالي للعملة الأمريكي (OCC). وفي حال الموافقة، سيُعزز الترخيص قدرات الشركة في الحفظ والتسوية، ويمكّنها من تقديم خدمات مؤسسية متقدمة للأصول المبنية على شبكة Cronos) CROUSD).

وفقًا لبيانات CoinMarketCap، يتم تداول Cronos عند 0.1598 دولار، بارتفاع 5.38٪ خلال 24 ساعة، لتصل قيمتها السوقية إلى 5.76 مليار دولار. كما ارتفع حجم التداول بنسبة 249٪ إلى 73.16 مليون دولار، ما يعكس نشاط شراء مكثف عقب إعلان ميزة Truth Predict، ويدفع العملة إلى دخول قائمة أفضل 25 مشروعًا رقميًا متقدمة على Toncoin المرتبطة بتطبيق Telegram، وعلى عملة الخصوصية البارزة Zcash) ZEC).

ارتفاع زخم مرحلة ما قبل البيع لمشروع Pepe Node مع توسع أسواق الأصول المرمّزة

امتدّ صعود سعر Cronos إلى موجة مضاربة جديدة دعمت مشاريع الميم الناشئة مثل Pepe Node. يتيح مشروع Pepe Node للمستخدمين امتلاك أجهزة تعدين افتراضية لعملات الميم، ودمج العُقد لزيادة العوائد، والحصول على مكافآت تخزين (Staking Rewards) تصل إلى 652٪.

يبلغ سعر الرمز حاليًا 0.0010 دولار، وقد جمعت مرحلة ما قبل البيع أكثر من 1.97 مليون دولار من هدفها البالغ 2.14 مليون دولار. لا يزال بإمكان المستثمرين المشاركة عبر الموقع الرسمي لمشروع Pepe Node قبل الانتقال إلى مستوى التسعير التالي.