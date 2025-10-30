دمج محفظة باينانس مع Bubblemaps لمكافحة التداول الداخلي للعملات

أبرز النقاط

يوفّر التعاون بين منصة باينانس وBubblemaps أدوات شفافية جديدة ضمن Binance Alpha وMeme Rush ومحفظة Web3، تساعد في كشف المخططات الاحتيالية داخل المشاريع الرقمية.

تتيح Bubblemaps تتبّع توزيع الرموز لتوضيح المحافظ التي تسيطر على النسبة الأكبر من عملات أي مشروع في أي وقت.

أضافت باينانس أيضًا تحديثات جديدة إلى محفظتها تشمل ميزة التنقل بين أوامر الشراء المفتوحة (Open Orders) وأداة البيع التلقائي التي تمكّن المستخدمين من اتخاذ قرارات تداول سريعة.

أعلنت باينانس وBubblemaps عن شراكة تهدف إلى دمج تقنيات وأدوات مكافحة التداول الداخلي الخاصة بـBubblemaps داخل محفظة باينانس.

الدمج متاح الآن على منصة باينانس، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى طبقات بيانات إضافية توفر رؤية أعمق لتحركات المحافظ والتجمعات التي قد تشير إلى عمليات “ضخ وتفريغ” (Pump and Dump) أو استنزاف جماعي للأموال من خلال التداول الداخلي.

ووفقًا لمنشور Bubblemaps بتاريخ 29 أكتوبر على منصة إكس (تويتر سابقًا)، ستسمح طبقات الشفافية الجديدة للمستخدمين بتحليل كل رمز مدرج على باينانس في الوقت الفعلي عبر خدمات Binance Alpha وMeme Rush ومحفظة Web3 من باينانس.

BREAKING: BINANCE INTEGRATES BUBBLEMAPS Onchain transparency – now embedded into the world’s largest exchange Try it now on @Binance pic.twitter.com/OzAkvTv5li — Bubblemaps (@bubblemaps) October 29, 2025

توسيع نطاق التحقيقات في سوق العملات الرقمية

تقدّم Bubblemaps أدوات قوية لتتبّع توزيع الرموز، ما يتيح للمتداولين معرفة المحافظ التي تمتلك الحصص الأكبر من عملات أي مشروع بسهولة نسبية.

وفي نوفمبر 2024، كشفت الشركة عن أداة جديدة تحمل اسم “Time Travel” تمكّن المستخدمين من عرض خرائط توزيع الرموز لأي مشروع في أي نقطة زمنية من تاريخه. كما أطلقت مؤخرًا، في 23 سبتمبر، منصة Intel Desk وهي مركز مجتمعي للإبلاغ عن القضايا قيد التحقيق ومشاركة البيانات التحليلية حولها.

أسبوع مزدحم لمنصة باينانس

إلى جانب دمج Bubblemaps، أعلنت باينانس عن مجموعة من التحديثات الجديدة لمحفظتها الرقمية. ووفقًا لمنشور بتاريخ 29 أكتوبر على منصة إكس (تويتر سابقًا)، أضافت الشركة تبويبًا جديدًا باسم “Open Orders” لتسهيل التنقل داخل التطبيق، كما أصبح بإمكان المستخدمين عبر ميزة “Quick Buy” تفعيل أمر “بيع نصف الكمية عند مضاعفة السعر” بشكل تلقائي لكل أصل يحتفظون به.

Check out the latest updates in #Binance Wallet 🚀 ! – View and manage all your active orders on the token detail page.

– Seamlessly move your Binance Alpha tokens to your spot and funding accounts.

– Automatically sell half of your tokens at double the price.

– Quickly move… pic.twitter.com/gEldXsGQcI — Binance Wallet (@BinanceWallet) October 29, 2025

في الوقت نفسه، تصدّر خبر كبير عناوين سوق الكريبتو في 23 أكتوبر، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عفوٍ رئاسي يشمل تشانغبينغ “سي زي” تشاو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة باينانس.

ووفقًا لتقرير Coinspeaker، جاء العفو بعد إدانة CZ في عام 2023 بسبب إخفاقات تتعلق بمكافحة غسل الأموال، في حين أشارت البيت الأبيض إلى أن الحكم الأصلي كان مدفوعًا باعتبارات سياسية.

ورغم اعتراض بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين قدّموا مقترحات لإدانة قرار العفو، أعلنت Binance.US في الوقت نفسه عن بدء إدراج رموز من منصة World Liberty Financial، وهي شركة كريبتو يديرها دونالد ترامب الابن وإريك ترامب.