نقاط رئيسية

صوّت البنك المركزي بنتيجة 10 مقابل 2 لتحديد معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق 3.75%-4.00%، في ظل محدودية البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي.

شهد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) انخفاضاً كبيراً بنسبة 2.55% عقب الإعلان، حيث تمت تصفية مراكز بقيمةٍ تقارب 800 مليون دولار عبر منصات التداول.

يرى مُحللو السوق أن التحوّل الحذر في السياسة النقدية سيكون إيجابياً للأصول الرقمية على المدى الطويل، رغم تسبّبه بتقلباتٍ سعرية فورية.

قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 29 تشرين الأول/أكتوبر، وأعلن توقفه عن تقليص الميزانية العمومية، ما أدى إلى تقلباتٍ كبيرة في أسواق الكريبتو، حيث انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) وتمت تصفية مراكز بمئات ملايين الدولارات.

وأدى هذا الخفض إلى تراجع معدلات الفائدة الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 3.75%-4.00% وفقاً لوكالة رويترز (Routers)، وقد تم تمرير القرار بأغلبية 10 أصواتٍ مقابل صوتين، حيث اعترض كلٌّ من الحاكم ستيفن ميران (Stephen Miran) الذي فضل تخفيضاً أكبر، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس جيفري شميت (Jeffrey Schmid) الذي عارض أي تخفيض. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت (Scott Bessent) مؤخراً أسماء 5 مرشحين نهائيين ليحلوا محل جيروم باول (Jerome Powell) في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي عند انتهاء ولايته أواخر عام 2025.

في ذات السياق، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيوقف تقليص ميزانيته العمومية -وهو الإجراء المعروف باسم التشديد الكمي- بدءاً من 1 كانون الأول/ديسمبر. وسيقوم البنك المركزي باستخدام عوائد الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري المُستحقة كي يستثمر في سندات الحكومة الأمريكية قصيرة الأجل، ما سيُحافظ على استقرار إجمالي الأصول من شهر إلى آخر مع تعديل تركيبة المحفظة الاستثمارية.

رد فعل سوق الكريبتو

انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 2.55% إلى حوالي 110,764$ عقب الإعلان، وذلك بالرغم من إجماع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على أن القرار إيجابيٌّ من الناحية الأساسية لصالح القطاع. وشهدت أسواق الكريبتو تصفية مراكز بقيمة 795.2 مليون دولار خلال 24 ساعة مع تسوية المراكز ذات الرافعة المالية وفقاً لبيانات Coinglass. كذلك، أشار المحللون إلى أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ظلَّ يختبر منطقة الدعم بين 108,000$ و110,000$، وهي ذات المنطقة التي حدّدتها التحليلات السابقة للسوق.

وعلى الرغم من التقلبات قصيرة الأجل، يرى المشاركون في السوق أنّ التحوّل الحذر في السياسة النقدية يُعتبر إيجابياً للعملات الرقمية على المدى الطويل. وذكرت منصة OKX للتداول أن هذه التحركات تعني “مزيداً من السيولة، وزيادة شهية المخاطرة” للأصول الرقمية. تجدر الإشارة إلى أن الأسواق توقعت إلى حدٍّ كبير خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث ارتفعت احتمالية خفض الفائدة إلى 99% بعد صدور بيانات التضخم التي جاءت أقلَّ من المتوقع الأسبوع الماضي.

أخيراً، جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي في ظل غياب وضوح اقتصادي بسبب استمرار الإغلاق الحكومي. وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) وصنّاع السياسات إلى “محدودية البيانات” التي يمكن الوصول إليها، حيث استندوا في تقييمهم لمُعدل البطالة على بيانات شهر آب/أغسطس، وهو آخر شهر توفرت فيه بيانات رسمية عن الوظائف قبل بدء الإغلاق الحكومي.